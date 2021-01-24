Респект Кокорину. Он не испугался

Завтра Александр Кокорин расстанется с прежней жизнью и начнет новую.

Полет в Рим на медосмотр и последующее за ним подписание контракта с «Фиорентиной» проведут для форварда четкую границу между «до» и «после». И это здорово!

Мы часто (и, увы, по делу) критикуем российских звезд РПЛ за нежелание выходить из зоны комфорта. За то, что довольствуются в спортивном плане малым, боясь раздвинуть решетки «золотой клетки» и выпорхнуть в предельно конкурентный мир футбольной Европы. Саша не испугался — респект!

Не испугался, несмотря на не самые удачные полгода в «Спартаке». Конечно, этот период не стал лучшим в его карьере, но мастерство, убежден, никуда не делось, а абсолютно новая среда — то, с чем он раньше еще не сталкивался — должна придать Кокорину особую мотивацию.

Не испугался несмотря на то, что едет в команду, которая только в субботу немного отдалилась от зоны вылеты. После победы «фиалок» над «Кротоне» дистанция от 18-го, первого «смертельного» места, где сейчас находится «Торино» (к слову, следующий соперник флорентийцев, против которого не исключен дебют россиянина) составляет 7 очков. Но в серии А позади только первый круг, вся борьба впереди, а ведь в России Кокорин привык решать с клубами совсем другие задачи. Но его это не смутило.

Кокорин готов на понижение зарплаты ради перехода в «Фиорентину» ?



Взяли комментарий у агента нападающего ?https://t.co/GkHNtYFig5 pic.twitter.com/fHqtP5TfNJ — Спорт-Экспресс (@sportexpress) January 21, 2021

Не испугался несмотря на то, что «Фиорентина» забила всего 20 мячей в 19-ти турах. Да, на счету серба Влаховича 7 голов в чемпионате Италии-2020/21 — неплохой показатель. Да, полезен, хотя пока не забивал, часто появляющийся в атаке француз Рибери. Да, прилично смотрится Кастровилли (4 мяча). Но у сенегальца Куаме (1) и испанца Кальехона (0) все совсем плохо. Значит, с одной стороны, от нашего форварда результата ждут здесь и сейчас. А, с другой, ряд конкурентов за место в составе у него на уровне. При этом никто не станет делать скидку на то, что Кокорин после отпуска прошел только один сбор со «Спартаком», где к тому же закладывалась «физика», а до чисто игровых тренировок и контрольных матчей дело не доходило, тогда как в серии А — самый разгар сезона, все команды в игровом тонусе.

Не испугался, несмотря на суровый нрав болельщиков «Фиорентины». Флоренция — столица области Тоскана, ее жители (особенно, из самого города), известны на Апеннинах как люди с непростыми характерами, с которыми сложно договориться, если что-то не по ним. Все это переносится из обычной жизни на футбол: фанаты «фиалок» слишком требовательны даже по итальянским меркам, попасть под их «пресс», если что-то, по мнению флорентийцев, не так, любой игрок может очень быстро. Морально сожрать футболиста для них — раз плюнуть. Наверняка до Кокорина довели эту особенность, но он готов к риску, раз дал добро на переход.

Не испугался Саша и сравнения с великими предшественниками, оставившими большой след в истории «Фиорентины». Трибуны стадиона «Артемио Франки» помнят звезд атаки Роберто Баджо и Габриэля Батистуту, Эдмундо и Руя Кошта, Луку Тони и Даниэеле Массаро — это далеко не полный список. Игру Кокорина станут подсознательно мерить по таким людям, соответствовать непросто. Но нападающий все равно принял решение.

Не испугался, в конце концов, существенно, в полтора раза, потерять в зарплате по сравнению со «Спартаком», хотя почти в 30 лет заключит с «фиалками» долгосрочный контракт. О деньгах народ говорит постоянно, чаще всего, в негативном ключе — мол, не отрабатывают на поле свои миллионы. Но вдруг находится тот, кто не на словах, а на деле показывает: для меня важен, прежде всего, футбол, я не потерял к нему интерес, хочу попробовать другое, чем «лига пешеходов», как часто называют РПЛ. Кстати, именно возраст сам по себе в Италии никого не смущает. В четверке лидеров серии А среди бомбардиров только Лукаку (12 голов) еще нет 30 лет, бельгийцу — 27. Криштиану Роналду (15) в начале февраля исполнится 36, Ибрагимовичу (12) уже 39, Иммобиле (те же 12 мячей) — 30. А, например, «Милан» на днях не побоялся подписать 34-летнего Манджукича, тому же Рибери — 37.

Рекламу Кокорину на Апеннинах сделали, в том числе, высказывания больших тренеров — Фабио Капелло и Роберто Манчини. Оба очень высоко ценят Сашу, называют одним из самых больших талантов, с которыми им доводилось сталкиваться (при том, что в послужном списке у первого есть «Милан», «Реал», «Ювентус», сборная Англии, а у второго — «Интер», «Манчестер Сити», «Скуадра Адзурра»). Вряд ли такие монстры стали бы говорить подобное из вежливости. Сейчас для нападающего самое время подтверждать мнения Капелло, Манчини и других специалистов, работавших с ним. Причем если все пойдет как надо, то о Кокорине сразу вспомнят в штабе сборной России, которой предстоит очень насыщенный год с участием в финальном турнире Евро-2020 и отборе на ЧМ-2022. Станислав Черчесов не ставил крест на форварде, в этом можно не сомневаться. Постоянно играй, забивай, отдавай — и тебя вызовут.

Не готов ванговать и однозначно утверждать, что Кокорин в составе «Фиорентины» порвет серию А. Мне просто хочется в это верить.

Удачи, Саша!