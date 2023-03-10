«Локомотив» выиграет в Грозном, «Спартак» победит «Факел». Прогнозы на 19-й тур РПЛ
Сергей Балахнин — 2:1. «Оренбург» на выезде выступает очень плохо. Всего лишь один раз он не уступил на чужом поле. «Сочи» же удачно сыграл с ЦСКА, команда на подъеме.
Александр Шпрыгин — 2:0. Победа «Сочи». При Бердыеве пришли присущие ему организация игры и умение реализовывать свои моменты.
Сергей Балахнин — 1:1. «Торпедо» некуда отступать. Для него каждая игра — это финал за сохранение прописки в РПЛ. Уральцы выглядят цельной командой. Они хорошо подготовились к весенней части сезона, у них есть мотивация.
Александр Шпрыгин — 0:0. «Урал» сейчас на подъеме, но «Торпедо» усилилось за зимний перерыв, и ему очень нужны очки.
Сергей Балахнин — 2:0. Отдаю предпочтение «Спартаку», хотя последние игры показывают, что ему тяжело играть со всеми. Но красно-белые по всем показателям лучше «Факела». Еще и домашний матч.
Александр Шпрыгин — 3:1. Победа москвичей на классе. Очки дома терять нельзя, если думать о медалях.
Сергей Балахнин — 1:1. Обе команды выглядят прилично. «Ахмат» обыграл дома «Оренбург», в каждом матче много борется, особенно с топ-командами.
Александр Шпрыгин — 1:2. При новом руководстве «Локомотив» должен выйти из зоны вылета. Победа в Ростове-на-Дону тому подтверждение. Прогноз — минимальная победа гостей.
Сергей Балахнин — 2:1. Команды неудачно стартовали. Много вопросов не к результату, а к игре. Поставлю на «Краснодар», он может играть лучше, и от него этого стоит ждать в субботу.
Александр Шпрыгин — 3:2. Очень хочу ошибиться в прогнозе на исход матча любимой команды. Ожидается результативная игра. «Динамо» сейчас, к сожалению, в явном игровом кризисе. Победят хозяева.
Сергей Балахнин — 3:0. Нет сомнений, что «Зенит» победит и продолжит свое шествие к чемпионству. Тут все понятно. «Химки» сыграли вничью в прошлом туре, но были слабее «Факела».
Александр Шпрыгин — 3:0. Победа хозяев с перевесом в два мяча и более. Команды разного уровня и с разными задачами.
Сергей Балахнин — 2:1. Нельзя ЦСКА два раза подряд оступаться, иначе можно выпасть из борьбы за высокие места. Нравятся «Крылья», нравятся их состав и стиль игры. Они хорошо подготовлены, но поставлю на ЦСКА.
Александр Шпрыгин — 1:1. Ничья. «Крылья» — хорошо организованная команда, ЦСКА пока в поисках игры и оптимального состава.
Сергей Балахнин — 2:1. «Ростов» не убедил в игре с «Локомотивом». «Нижний Новгород» тоже не сильная команда. Поставлю на хозяев, но если они не выиграют, то будет совсем все печально.
Александр Шпрыгин — 1:0. После домашней неудачи с «Локомотивом» «Ростов» возьмет реванш дома.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|18
|9
|5
|4
|34-21
|32
|
5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
7
|Сочи
|18
|8
|4
|6
|29-32
|28
|
8
|Краснодар
|18
|7
|5
|6
|33-31
|26
|
9
|Оренбург
|18
|8
|1
|9
|34-40
|25
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|18
|1
|4
|13
|9-32
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|- : -
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|- : -
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3