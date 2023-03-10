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Сегодня, 10:00

«Локомотив» выиграет в Грозном, «Спартак» победит «Факел». Прогнозы на 19-й тур РПЛ

Константин Белов
Корреспондент
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Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-тренер «Ростова» Сергей Балахнин и глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин.

«Сочи — «Оренбург»

Сергей Балахнин — 2:1. «Оренбург» на выезде выступает очень плохо. Всего лишь один раз он не уступил на чужом поле. «Сочи» же удачно сыграл с ЦСКА, команда на подъеме.

Александр Шпрыгин — 2:0. Победа «Сочи». При Бердыеве пришли присущие ему организация игры и умение реализовывать свои моменты.

Россия. Премьер-лига. 19-й тур
10 мар, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Оренбург

«Торпедо — Урал»

Сергей Балахнин — 1:1. «Торпедо» некуда отступать. Для него каждая игра — это финал за сохранение прописки в РПЛ. Уральцы выглядят цельной командой. Они хорошо подготовились к весенней части сезона, у них есть мотивация.

Александр Шпрыгин — 0:0. «Урал» сейчас на подъеме, но «Торпедо» усилилось за зимний перерыв, и ему очень нужны очки.

Россия. Премьер-лига. 19-й тур
11 мар, 14:00. Арена Химки (Химки)
Торпедо М
Урал

«Спартак» — «Факел»

Сергей Балахнин — 2:0. Отдаю предпочтение «Спартаку», хотя последние игры показывают, что ему тяжело играть со всеми. Но красно-белые по всем показателям лучше «Факела». Еще и домашний матч.

Александр Шпрыгин — 3:1. Победа москвичей на классе. Очки дома терять нельзя, если думать о медалях.

Россия. Премьер-лига. 19-й тур
11 мар, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Факел

«Ахмат» — «Локомотив»

Сергей Балахнин — 1:1. Обе команды выглядят прилично. «Ахмат» обыграл дома «Оренбург», в каждом матче много борется, особенно с топ-командами.

Александр Шпрыгин — 1:2. При новом руководстве «Локомотив» должен выйти из зоны вылета. Победа в Ростове-на-Дону тому подтверждение. Прогноз — минимальная победа гостей.

Россия. Премьер-лига. 19-й тур
11 мар, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Локомотив

«Краснодар» — «Динамо»

Сергей Балахнин — 2:1. Команды неудачно стартовали. Много вопросов не к результату, а к игре. Поставлю на «Краснодар», он может играть лучше, и от него этого стоит ждать в субботу.

Александр Шпрыгин — 3:2. Очень хочу ошибиться в прогнозе на исход матча любимой команды. Ожидается результативная игра. «Динамо» сейчас, к сожалению, в явном игровом кризисе. Победят хозяева.

Россия. Премьер-лига. 19-й тур
11 мар, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Динамо

«Зенит» — «Химки»

Сергей Балахнин — 3:0. Нет сомнений, что «Зенит» победит и продолжит свое шествие к чемпионству. Тут все понятно. «Химки» сыграли вничью в прошлом туре, но были слабее «Факела».

Александр Шпрыгин — 3:0. Победа хозяев с перевесом в два мяча и более. Команды разного уровня и с разными задачами.

Россия. Премьер-лига. 19-й тур
12 мар, 14:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Химки

ЦСКА — «Крылья Советов»

Сергей Балахнин — 2:1. Нельзя ЦСКА два раза подряд оступаться, иначе можно выпасть из борьбы за высокие места. Нравятся «Крылья», нравятся их состав и стиль игры. Они хорошо подготовлены, но поставлю на ЦСКА.

Александр Шпрыгин — 1:1. Ничья. «Крылья» — хорошо организованная команда, ЦСКА пока в поисках игры и оптимального состава.

Россия. Премьер-лига. 19-й тур
12 мар, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Крылья Советов

«Ростов» — «Пари НН»

Сергей Балахнин — 2:1. «Ростов» не убедил в игре с «Локомотивом». «Нижний Новгород» тоже не сильная команда. Поставлю на хозяев, но если они не выиграют, то будет совсем все печально.

Александр Шпрыгин — 1:0. После домашней неудачи с «Локомотивом» «Ростов» возьмет реванш дома.

Россия. Премьер-лига. 19-й тур
12 мар, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Пари Нижний Новгород
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Ростов
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
6
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 - : -
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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