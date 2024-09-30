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Сегодня, 13:00

«Динамо» гонится за тройкой, Дзюба и Смолов снова забивают, Тольятти и Махачкала стыдят аутсайдеров. Рабинер — о 10-м туре РПЛ

"Краснодар" возглавил турнирную таблицу РПЛ после 10 туров
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Футболисты Константин Тюкавин, Артем Дзюба и Федор Смолов
Константин Тюкавин, Артем Дзюба и Федор Смолов.
Фото ФК «Динамо», ФК «Акрон», ФК «Краснодар»
Обозреватель «СЭ» — об итогах десятого тура РПЛ.

Без таких побед, как в Махачкале, невозможен путь ни одной успешной команды

Разгрызть орешек под названием «Динамо» (Махачкала) трудно любому клубу РПЛ. Лишь «Локомотиву» и «Рубину» удавалось забить команде Хасанби Биджиева два мяча, а три и более — вообще никому. Правда, и само дагестанское «Динамо» НОЛЬ раз забило более одного гола — у него их всего четыре. Ему нужен свой фантазиста.

Более того, все без исключения десять игр Махачкалы — «низовые», то есть в них забито менее трех мячей. В четырех — по два, в четырех — по одному, в двух — ноль. Одна эта статистика говорит о том, как тяжел любой матч с этим соперником.

А поэтому с ним старый советский принцип, сформулированный Никитой Симоняном: «Смотри на тАбло!», выходит на первый план. Сыграть против дагестанцев красиво, легко и ярко, кажется, просто невозможно. А выгрызать три очка тому же «Динамо» из Москвы по ситуации в таблице было жизненно необходимо.

Команда Марцела Лички это сделала — и теперь уступает три очка «Зениту», четыре — «Краснодару» и «Локомотиву». И на те же три опережает ЦСКА и на четыре — «Спартак». То есть находится посередине между лидерами и вторым слоем, а при ничьей была бы в одном ряду с красно-синими и красно-белыми.

Если в первые 20 минут гости играли вяло, несконцентрированно, привыкали к тяжелому полю и сильному ветру (о нем упомянул в перерыве, что интересно, игрок хозяев), то после этого не позволили Гамиду Агаларову, Эгашу Касинтуре и Ко впереди почти ничего. Разве что кроме удара Никиты Глушкова, одного из стержневых игроков этой в хорошем смысле банды Биджиева, чуть мимо после отличного паса Касинтуры в штрафную.

 
Муми Нгамале (№ 13) и&nbsp;Джемал Табидзе (№ 5). Матч-борьба и гол-шедевр Нгамале. «Динамо» не отпускает тройку лидеров

Кто-то скажет о том, что «Динамо», мол, выиграло потому, что победный гол забит со штрафного, которого не было, — вернее, был, но в обратную сторону. Но, по-моему, это натягивание совы на глобус — назначение рядового стандарта не равнозначно назначению пенальти или удара перед самой штрафной. Да, судья Сергей Чебан ошибся, но дальше уже был вопрос обороны, забывшей о Нгамале, и красоты от самого Муми.

Камерунец забил потрясающий гол, может, лучший пока в этом чемпионате, — положив корпус, прыгнув, показав какое-то почти цирковое владение телом. И это после первых двадцати минут, когда Махачкала смотрелась интереснее, агрессивнее, а оборона «Динамо», составленная из четырех (!) центральных защитников (Николас Маричаль, к чему уже привыкли, и Роберто Фернандес — это что-то новенькое — на флангах), явно нервничала.

Кстати, по фолу Константина Тюкавина нет никаких двойных трактовок — совпали и оценки всех судейских экспертов в Telegram, включая Александра Боброва в «СЭ», а оценка профессионального арбитра Сергея Лапочкина оказалась вообще жесточайшей: на вопрос, может ли экспертно-судейская комиссия найти какой-то оправдывающий Чебана нюанс, он высказался так: «Не надо делать из нас папуасов!»

Был еще прекрасный двойной момент у «Динамо» на другом стандарте во втором тайме, когда Волк и защита чудом не позволили забить Тюкавину с Майсторовичем, и по сути — всё. Я ожидал, что на последних минутах москвичи традиционно замандражируют и либо пропустят, либо нет, но точно позволят создать у своих ворот шансы — но нет. Тут, конечно, большую роль сыграл выход на замену выздоровевшего Лаксальта. При этом надо отметить и Кутицкого, всего второй раз вышедшего в чемпионате в стартовом составе и сыгравшего очень строго.

Футболист «Динамо» Муми Нгамале
Муми Нгамале.
Фото ФК «Динамо»

Мне думается, что одна из причин победы «Динамо» в Махачкале — отсутствие Хорхе Карраскаля. Для такого матча колумбиец с какой-нибудь попыткой дриблинга в центре поля, недоработкой в обороне или срыва на красную на ровном месте мог бы стать слабым звеном. А сегодня все бились за команду и на команду.

Андрей Лунев начал матч как-то нехарактерно нервно, но потом взял себя в руки и во втором тайме уже был само спокойствие. Его роль в победе сегодня не была особо заметной, но стабильность и уверенность на протяжении всех этих десяти туров вызывают большое уважение. Приобретение экс-вратаря «Зенита» и «Байера» (не смейтесь — уверен, пару лет вне зоны комфорта, пусть даже и глухо на лавке Леверкузена принесли ему пользу) стало очень большим плюсом для команды. Будь Лунев в «Динамо» в прошлом сезоне, это была бы та дополнительная капля, которая могла бы принести бело-голубым золото.

Пока «Динамо» в этом сезоне менее стабильно и ярко, чем «Краснодар», «Локомотив» и «Зенит». Но я бы все же оправдал это громадным психологическим ударом, который бело-голубые получили в последнем туре прошлого первенства. «Краснодар»-то тогда сделал все, что мог, выиграл, чем заложил базу и для успехов этого сезона. А вот «Динамо» отдало золото своими руками, и после этого многое надо начинать по новой.

Второй гол Тюкавина «Спартаку» может стать на этом пути поворотным. Мы видим, как после этого сыграли красно-белые, упустившие победу, а бело-голубые на сложнейшем выезде взяли три очка. Такие победы, незрелищные и неприятные, для любой чего-то добивающейся команды, — обязательны.

Автор второго гола Матвей Кисляк и&nbsp;Аббосбек Файзуллаев.

ЦСКА с теми, кто сильнее и слабее — две команды, незнакомые друг с другом

«Динамо» (Махачкала) и «Акрон», два абсолютных новичка РПЛ, совершенно разные, производят самое приятное впечатление и показывают, как выходцы из первой лиги могут комфортно чувствовать себя в элите без больших финансовых возможностей, но при качественной работе тренеров, Биджиева и Заура Тедеева, и спортивных блоков. Если дагестанский клуб в этом туре проиграл, то тольяттинский уверенно выиграл 2:0 аж в Ростове у команды главного тренера сборной России, и, за исключением одного момента на старте матча, забивать еще мог только «Акрон». Первый свой мяч, за который забил Артем Дзюба, и его 1+3 в трех неполных матчах (сравните, например, с полным нулем его коллеги по амплуа Виллиана Жозе в «Спартаке»), говорят о том, что риск, на который пошел Тедеев, оправдывается. У Дзюбы сейчас исключительно позитивный заряд. А его команда и «Динамо» из Махачкалы качеством своей работы стыдят половину РПЛ.

Кстати, довольно символично, что первые свои мячи за чрезвычайно длительный период Дзюба и Федор Смолов, партнеры по нападению сборной России на домашнем ЧМ-2018, забили в один день. Смолов, похоже, тоже принял абсолютно правильное, хотя и неожиданное решение, вернувшись в «Краснодар». Да, его роль теперь далеко не та, что в первое пришествие к «быкам», — но футболист ее принял, и сложно представить больше пользы в минимум времени, чем та, что принес Федор Михайлович команде Мурада Мусаева в первом для команды домашнем победном матче с «Зенитом» с 2016 года.

 
&laquo;Краснодар&raquo; нанес &laquo;Зениту&raquo; первое поражение в&nbsp;сезоне РПЛ. Как же мы ошибались, когда не верили в «Краснодар» и «Локо». Пришло время переобуваться

В пятницу заставил себя посмотреть «Факел» — «Рубин» — 0:0. Сравню это зрелище с... запахом щей в советских и ранне-российских столовых. Совершенно тошнотворным. У Казани хоть два хороших удара было, Александр Беленов вытащил. А за что такое наказание прекрасным болельщикам «Факела», которое продолжается весь сезон, — не знаю.

В тот же день «Оренбург» дома проиграл конкуренту за выживание «Пари НН» — 1:2. Победа в первом туре над «Спартаком» оказалась для оренбуржцев пирровой. С тех пор — девятиматчевая безвыигрышная серия в РПЛ и еще четыре поражения в четырех матчах Кубка. 13 матчей, ноль побед.

Мне кажется, это был матч за выживание... тренеров. Теперь отставка Саши Илича из Нижнего Новгорода, кажется, отсрочена (хотя не уверен, что очень надолго), а вот Давид Деограсия, вполне вероятно, теперь отправится на выход. Либо в Оренбурге, где в принципе руководство достаточно терпеливое — с Воронежем или Грозным не сравнить, подождут до перерыва на матчи сборных, который уже через неделю, а предстоящие семь дней будут находиться в активном поиске.

Футболисты Даниил Уткин и Саша Зделар
Даниил Уткин и Саша Зделар.
Фото Федор Успенский, "СЭ"

Из нижней четверки таблицы в туре не выиграл никто, а на последнее место опустился «Ахмат», так пока и не имеющий ни одной победы в десяти турах чемпионата. Быстрого оздоровительного эффекта приход Сергея Ташуева, вопреки ожиданиям (в том числе и моим), не дал. В гостях с ЦСКА у грозненцев не было вообще никаких шансов.

Красно-синие, кстати, по-прежнему удивительным образом строго делят соперников на тех, кто сильнее или более-менее равен им, и тех, кто слабее. Последних игроки Марко Николича обыгрывают без вариантов — найдена для этого какая-то железно работающая формула. Просто оцените — по 3:0 с «Пари НН» и «Ахматом», 5:1 с «Оренбургом», 4:0 с «Акроном», 2:0 с «Химками». 17:1 и пять побед в пяти матчах. А с другой стороны — 0:0 с «Ростовом», 1:2 с «Краснодаром», 0:1 с «Локомотивом», 1:1 с «Рубином», 0:1 с «Зенитом». В тех же пяти матчах — ноль побед, два очка и 2:5. ЦСКА в одном и другом случае — две команды, незнакомые друг с другом.

 
Дарко Тодорович (&laquo;Ахмат&raquo;) и&nbsp;Аббос Файзуллаев (ЦСКА). ЦСКА не оставил шансов «Ахмату»: Файзуллаев отличился впервые в сезоне, на счету Келлвена — гол+пас

В следующем туре, кстати, центральный матч — «Динамо» — ЦСКА, и интересно, смогут ли армейцы переломить эту тенденцию и выиграть. Тогда как тройка лидеров очки потерять вряд ли должна: «Краснодар» примет «Химки», «Локомотив» — «Крылья Советов», «Зенит» — «Оренбург». Хотя «быкам» на следует забывать о старте этого чемпионата, где они трижды подряд сыграли вничью с «Ахматом», «Динамо» (Махачкала) и «Факелом», забив при этом всего один мяч. Сейчас в это сложно поверить, особенно глядя на команды из Грозного и Воронежа. Но таков футбол, что два месяца в нем способны изменить почти все.

Артем Дзюба
Федор Смолов
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ФК Акрон
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ФК Динамо (Москва)
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«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
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 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
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