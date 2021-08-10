«Тоттенхэм» хочет купить у «Рубина» Кварацхелию. Инсайды «СЭ» о возможном трансфере

По информации «СЭ», «Тоттенхэм» интересуется хавбеком «Рубина» Хвичей Кварацхелией. Стороны находятся в переговорах. Рассказываем детали возможного трансфера грузина в клуб АПЛ.

Сделку по Кварацхелии ведет агент, близкий к президенту «Тоттенхэма»

«Тоттенхэм» стал самым реальным претендентом на Кварацхелию в это трансферное окно. Отметим, что стороны пока не достигли договоренности о переходе и сумме отступных. Трансферное окно в Англии закрывается 31 августа, и не исключено, что общение будет долгим. Также «Тоттенхэм» пока не присылал официальный оффер в «Рубин».

Дело в том, что казанский клуб делегировал права на переговоры крупному британскому агентству Base Soccer. В частности, представляет Кварацхелию топовый итальянский агент Фрэнк Тримболи, у которого в числе клиентов топ-футболисты: Сон Хын Мин, Рафаэль Варан, Деле Алли, Кайл Уокер, Джеймс Мэддисон и, например, Федор Чалов, который два года назад пытался уехать в «Кристал Пэлас». Тогда его дела вел Кристиан Эмиле — агент главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

Frank #Trimboli, intermediario dell'affare #Eriksen ??, alla domanda: «? fatta?».



Un sorriso che vale pi? di altre mille parole. ??? pic.twitter.com/Gk7KzSVp9U — Riccardo D'anna (@RiccardoDanna1) January 23, 2020

Через него представители казанского клуба и вышли на Base Soccer и Тримболи — основателя агентства. Фрэнк очень близок к президенту «Тоттенхэма» Даниэлю Леви. Один из самых статусных трансферов этого лета — переход Варана в «Манчестер Юнайтед» — провел Тримболи. А в «Тоттенхэм» этим летом агентство Base Soccer осуществило большой переход защитника «Аталанты» Ромеро.

Ну и Карл Старфельт перебрался из «Рубина» в «Селтик» тоже не без их помощи.

«Рубин» дал агентству Тримболи авторизацию, чтобы избежать проблем с другими агентами, которые при больших трансферах часто пытаются вклиниться в сделку и предлагают игрока разным клубам. Казанцы дали права на это конкретным людям из большого агентства.

«Тоттенхэм» — ожидаемый маршрут для Хвичи, потому что Base Soccer проводит практически все сделки клуба на выход и на вход. Это серьезный катализатор в пользу того, что трансфер состоится.

Бонус агента Кварацхелии: Джугели может получить комиссию в 30%

При этом агентом Кварацхелии является Мамука Джугели — именно он будет представлять игрока в стадии переговоров, когда речь будет идти уже о контракте.

Джугели сообщил грузинскому изданию Popsport, что Хвича уйдет с вероятностью в 85-90%, и отметил, что серьезный интерес проявляет «Тоттенхэм». А 12 августа у агента будет встреча с руководством «Рубина» — вероятно, стороны обсудят финансовые детали.

По данным «СЭ», Джугели может получить агентскую комиссию в размере 30% от вырученных средств в случае успешного трансфера игрока. Такая договоренность была у агента с клубом, когда Кварацхелия приходил в «Рубин» из «Локомотива».

Без учета агентских «Рубин» намерен выручить от сделки 15-20 миллионов евро, а в цену будут заложены и агентские бонусы. Также казанцы намерены включить в сделку процент с будущей продажи Кварацхелии, как в случае с Азмуном. Тогда это были 20% с последующей продажи.

Почему «Рубин» продает лидеров?

Этим летом казанцы уже продали Дениса Макарова, а теперь есть предпосылки к уходу Хвичи. Со стороны кажется, что команда разваливается и продает своих лидеров, но ситуация чуть другая. Во-первых, трансфер Кварацхелии обсуждается уже давно и его продажа клубом была запланирована. А предложение по Макарову было выше рыночного: 9 миллионов евро — та сумма, за которую «Рубин» не мог не отпустить футболиста, который и сам был настроен уйти.

Клуб готов тратить разумные средства на новые подписания и обновлять состав. Хакшабановича казанцы взяли как раз заранее, чтобы начать встраивать его в игру еще до ухода Хвичи.

Также у «Рубина» есть перебор с легионерами: вчера клуб подписал защитника из Туниса Монтассара Тальби, который станет десятым иностранцем. Японца Мицуки Сайто клуб уже не заявил и должен расстаться с ним, а ещё одно место в легионерской заявке может освободить как раз трансфер Хвичи.

При этом в клубе, по нашим данным, могут расстаться ещё с одним легионером, чтобы освободить позицию для иностранца и усилить линию атаки. «Рубин» уже осенью может предстать совсем новой командой.