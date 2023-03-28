«Торпедо» неожиданно возглавил испанец. «Отец» Беллингема, лишь раз работавший главным в высшей лиге

Неординарный ход автозаводцев.

Неочевидный кандидат

В следующем году «Торпедо» исполнится сто лет, но за этот неполный век прославленную команду никогда не возглавляли специалисты из-за рубежа — только советские и российские тренеры. Но во вторник черно-белые переписали собственную историю. Удивительно и то, что первым иностранным тренером «Торпедо» стал не человек из ближнего зарубежья или братской Сербии, а из Испании — одной из самых футбольных держав планеты.

Нового главного черно-белых зовут Жозеп Клотет, или просто Пеп Клотет. 45 лет, родом из Барселоны, работает тренером с 2001 года. Опыт богатый: Испания, Швеция, Норвегия, Англия, Италия. Но с Россией очевидных связей нет вообще, тем необычнее его назначение.

Неудачный старт карьеры

Клотет был посредственным игроком и никогда не пробирался дальше родной «Игуалады». В 24 года стал тренером, приняв каталонскую «Корнелью», а чуть позже перешел в академию «Эспаньола». В целом испанский этап карьеры Клотета определенно нельзя назвать удачным: его потолком стала работа в «Фигересе» и «Эспаньоле В», из которого Пеп был уволен в тот же сезон, когда он вылетел из третьей лиги Испании.

В 2010 году будущий тренер «Торпедо» впервые покинул родную страну. Клотета приютила Скандинавия: сперва он работал ассистентом в шведском «Мальме», затем стал главным тренером в «Хальмстаде», а после перебрался в Норвегию — в «Викинг». Только после этого этапа Клотет вернулся в Испанию, где безуспешно пытался поднять во второй дивизион дубль «Малаги».

Жозеп Клотет. Фото Global Look Press

Протеже Лаудрупа

Прорыв в росте Пепа произошел на Британских островах, куда Клотета позвал большой знаток испанского футбола и бывший тренер «Спартака» Микаэль Лаудруп. В 2013 году датчанин уже работал в «Суонси» и пригласил каталонца помогать в воспитании местной молодежи. Клотет настолько понравился валлийцам, что даже после ухода Лаудрупа он не только остался в «Суонси», но и поднялся до должности первого помощника главного тренера — Гарри Монка.

На островах Клотет задержался надолго: вслед за «Суонси» последовали работы в «Лидсе» (ассистентом) и «Оксфорд Юнайтед» (главным тренером), а потом — судьбоносный переход в «Бирмингем Сити». Период в Бирмингеме во многом помог Клотету стать узнаваемым хотя бы на уровне английского чемпионшипа. Испанец приходил в роли ассистента Монка, с которым он работал в «Суонси», а затем стал главным тренером и пробыл в этом статусе целый сезон-2019/20.

Джуд Беллингем и Жозеп Клотет. Фото Соцсети

«Отец» Беллингема

Сам сезон получился слабоватым — «Бирмингем» занял 20-е место и еле спасся от вылета, однако тот год все равно был одним из самых запоминающихся в новейшей истории клуба из-за одного человека — Джуда Беллингема. Именно Клотет формально дал дорогу во взрослый футбол тогда еще 16-летнему малоизвестному воспитаннику клуба.

В Англии у Беллингема бешеная популярность: его хотят приобрести все топ-клубы страны, а Transfermarkt сейчас оценивает хавбека дортмундской «Боруссии» в 110 миллионов евро. В «Бирмингем Сити» Джуда вообще боготворят: достаточно сказать, что клуб вывел из обращения 22-й номер, под которым он играл в том сезоне. Напомним, что Беллингему сейчас лишь 19 лет, а за главную команду «Бирмингема» он отыграл всего один год — как раз при Клотете.

Каталонца постоянно спрашивают о Беллингеме — ему звонят после каждого важного события в карьере Джуда, а тренер охотно делится мыслями. В Англии любят вспоминать, что Клотет часто ставил номинального центрального хавбека на фланг — таким образом, Беллингем получал больше игрового времени и пространства для развития. В дебютном сезоне нынешний футболист сборной Англии отыграл 44 матча за «Бирмингем», а затем был продан в Дортмунд за 25 миллионов евро.

Жозеп Клотет. Фото Global Look Press

Вызов из Москвы

Клотету в клубе были благодарны за Беллингема, но 20-е место ему не простили. На этом английский этап карьеры Пепа закончился, а в начале 2021-го начался причудливый итальянский.

На Апеннинах Клотет работал в двух клубах серии В, но при этом трижды уходил из одного из них — эпатажный глава «Брешии» Массимо Челлино три раза приглашал испанца на пост главного тренера. Последний отрезок длился около трех недель — оттуда Клотет ушел в минувшем феврале.

Во вторник стартовал новый этап карьеры испанца — российский. Для Клотета это очень важный переход, ведь раньше он только раз работал главным тренером клуба высшей лиги: в 2011 году он не удержал «Хальмстад» в элитном дивизионе Швеции. Теперь он без трансферов попробует сотворить чудо, ликвидировать семиочковое отставание «Торпедо» от зоны стыковых матчей и сохранить клуб наверху. Получится ли? Сложно сказать, ведь опыта у Клотета много, но позитивного опыта — не очень.