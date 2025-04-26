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Безумная развязка в Нижнем! Медведев отразил два пенальти подряд в концовке матча и принес победу над «Ахматом»

Медведев отбил два пенальти подряд в концовке матча с «Ахматом»
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Никита Медведев.
Фото ФК «Пари НН»
Грозненцы перебивали 11-метровый.
Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
26 апреля, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
1:0
Ахмат

«Нижний Новгород» обыграл «Ахмат» в игре 26-го тура РПЛ (1:0): прервал шестиматчевую серию без побед в чемпионате России и поднялся из зоны стыков. Единственный мяч забил Хуан Боселли с пенальти, но главным эпизодом встречи стал не его стандарт, а два 11-метровых, назначенных в компенсированное ко второму тайму время. С обоими справился вратарь Никита Медведев.

Никто не понял, почему арбитр назначил второй пенальти

Скандальный эпизод случился в самом конце игры. «Ахмат» пытался сравнять счет: во время одной из атак, уже на девятой компенсированной минуте (из шести), Лечи Садулаев сильно прострелил в штрафную, мяч после рикошета попал в руку Кирилла Гоцука. Главный арбитр встречи Павел Шадыханов назначил 11-метровый только после просмотра видеоповтора.

Эпизод матча &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ахмат&raquo;.«Пари НН» — «Ахмат»: ВАР вмешался ошибочно, пенальти зря перебили

К «точке» подошел защитник Надер Гандри: пробил низом в левый угол и не переиграл вратаря «Нижнего» Никиту Медведева, который в прыжке отбил мяч в штрафную. Первым к нему успел защитник Свен Карич, разрядивший обстановку у ворот нижегородцев.

Однако Шадыханов после ВАР-проверки объявил о назначении повторного 11-метрового удара. Вторую попытку взял на себя Максим Самородов — пробил туда же и вновь не справился с прыжком Медведева.

Оба удара были исполнены, когда даже компенсированное время игры уже закончилось — на 90+14-й и 90+16-й минутах. А решение главного арбитра перебить пенальти вызвало ярость болельщиков «Нижнего»: они подняли гул и скандировали: «Позор!», из-за чего объясняющая ситуацию реплика рефери не была услышана.

В шоке находились и админы Telegram-канала нижегородцев. «Да вы травите? Серьезно?» — так начинается пост про повторный пенальти.

Судя по всему, ВАР решил, что процедуру нарушил 25-й номер «Пари НН» — Карич. Тот одной ногой наступил на линию дуги 11-метровой отметки, а потом первым прибежал к мячу, отбитому Медведевым. Только наступил — не более того. На взгляд экспертов «СЭ», рефери принял ошибочное решение.

У ВАР было много работы весь матч

Помимо бури в конце матча ВАР неоднократно вмешивался и в других эпизодах. «Нижний Новгород» сам вышел вперед с пенальти — в компенсированное к первому тайму время Хуан Боселли забил единственный в игре гол. Причем уругваец заработал 11-метровый самостоятельно: получил мяч на правом фланге штрафной, сместился в центр для удара и получил по ногам от Даниила Зорина — арбитр увидел фол, когда лично посмотрел повтор.

В начале второго тайма «Ахмат» сравнял, но этот мяч отменили — снова после вмешательства ВАР. На 52-й минуте Самородов завершил быструю атаку грозненцев резким ударом из штрафной, но оказался в небольшом офсайде, который разглядели видеоассистенты.

В компенсированное ко второму тайму время ВАР один раз вмешался в работу главного арбитра еще до назначения первого пенальти. На 90+7-й Родриго Руис Диас упал в штрафной «Нижнего» после возможного контакта с Гоцуком — по мнению видеоассистентов, нарушения не было.

«Нижний Новгород» победил в чемпионате России впервые с 1 марта, благодаря чему вышел из зоны стыковых матчей. Правда, борьба за сохранение места в РПЛ продолжается: команда Виктора Гончаренко имеет одинаковое количество очков с идущими ниже «Химками» и «Ахматом».

Никита Медведев
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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 Зенит 26 16 6 4 51-17 54
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 26 13 8 5 54-30 47
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 Локомотив 26 13 6 7 43-37 45
7
 Ростов 26 10 7 9 39-39 37
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
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 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 26 6 9 11 25-31 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Пари НН 26 6 5 15 20-47 23
13
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
14
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