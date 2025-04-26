Безумная развязка в Нижнем! Медведев отразил два пенальти подряд в концовке матча и принес победу над «Ахматом»
«Нижний Новгород» обыграл «Ахмат» в игре 26-го тура РПЛ (1:0): прервал шестиматчевую серию без побед в чемпионате России и поднялся из зоны стыков. Единственный мяч забил Хуан Боселли с пенальти, но главным эпизодом встречи стал не его стандарт, а два 11-метровых, назначенных в компенсированное ко второму тайму время. С обоими справился вратарь Никита Медведев.
Никто не понял, почему арбитр назначил второй пенальти
Скандальный эпизод случился в самом конце игры. «Ахмат» пытался сравнять счет: во время одной из атак, уже на девятой компенсированной минуте (из шести), Лечи Садулаев сильно прострелил в штрафную, мяч после рикошета попал в руку Кирилла Гоцука. Главный арбитр встречи Павел Шадыханов назначил 11-метровый только после просмотра видеоповтора.
К «точке» подошел защитник Надер Гандри: пробил низом в левый угол и не переиграл вратаря «Нижнего» Никиту Медведева, который в прыжке отбил мяч в штрафную. Первым к нему успел защитник Свен Карич, разрядивший обстановку у ворот нижегородцев.
Однако Шадыханов после ВАР-проверки объявил о назначении повторного 11-метрового удара. Вторую попытку взял на себя Максим Самородов — пробил туда же и вновь не справился с прыжком Медведева.
Оба удара были исполнены, когда даже компенсированное время игры уже закончилось — на 90+14-й и 90+16-й минутах. А решение главного арбитра перебить пенальти вызвало ярость болельщиков «Нижнего»: они подняли гул и скандировали: «Позор!», из-за чего объясняющая ситуацию реплика рефери не была услышана.
В шоке находились и админы Telegram-канала нижегородцев. «Да вы травите? Серьезно?» — так начинается пост про повторный пенальти.
Судя по всему, ВАР решил, что процедуру нарушил 25-й номер «Пари НН» — Карич. Тот одной ногой наступил на линию дуги 11-метровой отметки, а потом первым прибежал к мячу, отбитому Медведевым. Только наступил — не более того. На взгляд экспертов «СЭ», рефери принял ошибочное решение.
У ВАР было много работы весь матч
Помимо бури в конце матча ВАР неоднократно вмешивался и в других эпизодах. «Нижний Новгород» сам вышел вперед с пенальти — в компенсированное к первому тайму время Хуан Боселли забил единственный в игре гол. Причем уругваец заработал 11-метровый самостоятельно: получил мяч на правом фланге штрафной, сместился в центр для удара и получил по ногам от Даниила Зорина — арбитр увидел фол, когда лично посмотрел повтор.
В начале второго тайма «Ахмат» сравнял, но этот мяч отменили — снова после вмешательства ВАР. На 52-й минуте Самородов завершил быструю атаку грозненцев резким ударом из штрафной, но оказался в небольшом офсайде, который разглядели видеоассистенты.
В компенсированное ко второму тайму время ВАР один раз вмешался в работу главного арбитра еще до назначения первого пенальти. На 90+7-й Родриго Руис Диас упал в штрафной «Нижнего» после возможного контакта с Гоцуком — по мнению видеоассистентов, нарушения не было.
«Нижний Новгород» победил в чемпионате России впервые с 1 марта, благодаря чему вышел из зоны стыковых матчей. Правда, борьба за сохранение места в РПЛ продолжается: команда Виктора Гончаренко имеет одинаковое количество очков с идущими ниже «Химками» и «Ахматом».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|26
|17
|7
|2
|52-20
|58
|
2
|Зенит
|26
|16
|6
|4
|51-17
|54
|
3
|Спартак
|25
|15
|5
|5
|48-21
|50
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|39-17
|48
|
5
|Динамо
|26
|13
|8
|5
|54-30
|47
|
6
|Локомотив
|26
|13
|6
|7
|43-37
|45
|
7
|Ростов
|26
|10
|7
|9
|39-39
|37
|
8
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|32-37
|36
|
9
|Акрон
|25
|8
|4
|13
|31-45
|28
|
10
|Динамо Мх
|26
|6
|9
|11
|25-31
|27
|
11
|Кр. Советов
|25
|7
|6
|12
|30-40
|27
|
12
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|20-47
|23
|
13
|Химки
|25
|5
|8
|12
|28-45
|23
|
14
|Ахмат
|26
|4
|11
|11
|23-40
|23
|
15
|Оренбург
|25
|4
|5
|16
|23-46
|17
|
16
|Факел
|25
|2
|9
|14
|11-37
|15
|25.04
|19:30
|
Динамо Мх – Краснодар
|2 : 3
|26.04
|14:00
|
Динамо – Зенит
|1 : 1
|26.04
|14:00
|
Пари НН – Ахмат
|1 : 0
|26.04
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 1
|26.04
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|27.04
|16:30
|
Химки – Акрон
|- : -
|27.04
|19:00
|
Рубин – Факел
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|11
|2
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|24
|1
|8
|
|
Никита Каккоев
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|6