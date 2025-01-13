С «Крыльев Советов» требуют почти 900 миллионов рублей долга. Есть риск банкротства клуба
Компания «РТ-Капитал», входящая в состав государственной корпорации «Ростех», направила в Арбитражный суд Москвы иск к «Крыльям Советов» с требованием вернуть долг, размер которого составляет 897 миллионов рублей — это почти 40 процентов от уже и так сокращенного бюджета самарского клуба на 2025 год. Ранее о его наличии сообщал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
О чем говорится в заявлении «Ростеха»
На официальном сайте корпорации указано, что финансовые трудности у «Крыльев Советов» начались несколько лет назад. Тогда клуб обратился к «Ростеху» за поддержкой.
«С учетом значения клуба для Самарской области ему была оказана необходимая поддержка на максимально комфортных условиях. С учетом того, что клуб с 2016 года не выполняет взятые на себя обязательства, принято решение о взыскании задолженности в размере 897 миллионов рублей в судебном порядке», — говорится в заявлении компании.
Основной срок погашения долга истек в 2016-м. Несмотря на это, «РТ-Капитал» предпринимал усилия для поддержки клуба, чтобы «Крылья Советов» могли участвовать в российских турнирах.
«Компания ежегодно подтверждала статус долга перед Российской премьер-лигой, что позволяло «Крыльям Советов» продолжать выступления в чемпионате России. И неоднократно выражала готовность комплексно реструктуризировать задолженность клуба при условии предоставления надлежащего обеспечения», — заключили в «Ростехе».
Реакция клуба
Впрочем, член совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев в разговоре с «СЭ» выразил надежду на урегулирование конфликта.
«Пока не видел искового заявления, видел только пресс-релиз. Уверен, в рамках правового поля можно урегулировать и этот вопрос. Надеюсь, что мы это сделаем. Ждем исковое заявление», — сказал Яковлев «СЭ».
«Существенный риск банкротства»
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев еще в декабре 2024 года упоминал о долге, но называл сумму в размере 1 миллиарда рублей. Чиновник отмечал, что задолженность не погашается в течение десяти лет.
«Правительство дает 2 миллиарда рублей в год на уставные цели через странный фонд с неправильным целеполаганием бюджетным, а клуб этот долг не гасит. Стратегическое партнерство с «Ростехом» было разным, наверняка была и финансовая помощь, но это не было спонсорством», — говорил губернатор в эфире программы «Очная ставка».
По данным РБК, на конец 2024 года общий долг «Крыльев Советов» составлял 1,3 миллиарда рублей. В материале подчеркивалось, что клуб имеет «существенный риск» банкротства.
«Крылья» уже вышли из отпуска
Несмотря на финансовые трудности, команда Игоря Осинькина начала подготовку ко второй части сезона. «Крылья» уже отправились в Турцию на учебно-тренировочные сборы, где проведут семь товарищеских матчей: с болгарским «Ботевом» (22 января), сербским «Единством» (24 января), представителями РПЛ — «Пари НН» (9 февраля) и ЦСКА (22 февраля), выступающими в первой лиге «Черноморцем» (31 января) и «Торпедо» (3 февраля), а также с «Челябинском» (23 февраля) из второй лиги.
После 18 игр чемпионата России «Крылья» набрали 18 очков и находятся на 10-м месте в турнирной таблице. Следующий матч РПЛ волжане проведут 1 марта против «Краснодара».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3