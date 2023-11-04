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«Локо» и «Спартак» готовы заскочить на третье место, «Краснодар» опасается «Крыльев». Анонс 14-го тура

«Локомотив» сыграет со «Спартаком» в матче 14-го тура РПЛ
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
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Станислав Магкеев и Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
На выходных будет много горячих схваток между соседями по таблице.

«Локомотив» — «Спартак». Шанс заскочить на третье место и снять с себя давление

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
05 нояб, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Спартак

«Неоднозначный» — пожалуй, такое прилагательное лучше всего подходит, чтобы описать, как складывается сезон и для «Локомотива», и для «Спартака». Трудно представить более равную диспозицию, чем та, с которой обе команды подходят к очному матчу — по 20 набранных очков, по 18 забитых мячей, поражения в предыдущем туре и множество вопросов по качеству игры.

С натяжкой фаворитом можно назвать «Локо» — во-первых, играет дома, во-вторых, осенью красно-зеленые смотрелись все же более цельно, хоть в последних трех турах и не смогли одержать ни одной победы. Вопросов к Галактионову хватает и в плане организации действий в обороне (третьи по ожидаемым пропущенным голам), и по креативу в атаке (четвертые с конца). Но постепенное, хоть и очень медленное движение к качеству игры второй половины прошлого сезона все же заметно.

У «Спартака» же в последнее время результаты и уровень футбола более печальный. В отрезок из пяти последних матчей в РПЛ уместились 0:4 от «Крыльев» и 0:2 от «Факела». Да, была победа над крепким «Пари НН» и 2:2 в дерби с ЦСКА, но вкупе с удручающими результатами двух заключительных матчей группового этапа Кубка (0:3 от «Динамо» и 2:3 от «Краснодара») картина вырисовывается такая, что Гильермо Абаскаль может потерять работу уже во время зимней паузы. Плюс встречу пропустят и Срджан Бабич, и Георгий Джикия (а возможно, даже Промес), что точно не может не сказаться на команде.

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Удивительно, что при всех проблемах «Локо» и «Спартак» находятся всего в двух очках от третьей строчки, и сам факт нахождения на ней при оценке успехов отодвинет на второй план качество игры. Но чтобы снять с себя давление болельщиков и прессы, нужно побеждать. Причем здесь и сейчас.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Краснодар» — «Крылья Советов». Поражение для любого приведет к разговорам о спаде

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
05 нояб, 14:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Крылья Советов

— У вас сложный отрезок: ЦСКА, «Спартак» в Кубке, потом «Крылья» и «Зенит». Это самый важный этап за время вашей работы в России?

— Это сложные матчи. Как по мне, самая сложная игра нас ждет против Самары. Потому что «Крылья» — отличная команда с качественными исполнителями и тренером. Чтобы победить в воскресенье, нужно поскорее забыть сегодняшнюю игру. «Крылья» неслучайно на том месте, где они находятся.

Так после кубковой победы над «Спартаком» говорил главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич. Несмотря на то что у «Крыльев» наметился спад (два поражения и ничья в трех последних турах), грозным соперником от этого они быть не перестают — первое место по голам, третье по xG, третье место в таблице, в конце концов. Да и у «Краснодара» в октябре не особо ладилось. С атакой все еще более-менее в порядке, зато нахваленная ранее оборона начала сбоить — за месяц лишь в одном матче (в Кубке с «Пари НН») «быкам» удалось сохранить свои ворота сухими. Тревожный звонок перед встречей с самой результативной командой лиги.

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С другой стороны, «Краснодар» играет дома, где за летне-осенний отрезок РПЛ потерял очки всего однажды — в том самом матче с «Локо», когда гости спаслись в самой концовке (1:1), уступив по ожидаемым голам аж в три раза (1,74:0,57 xG). «Локомотив» — «Спартак» — топ-вывеска 14-го тура, но именно встреча «Краснодара» с «Крыльями Советов» — самая интригующая как минимум с точки зрения турнирной таблицы. Обе команды в случае неудачи могут серьезно сдать позиции (хозяева — упустить первую строчку, гости — вылететь из тройки), а это спровоцирует уже серьезные разговоры если не о кризисе, то об ощутимом спаде. С другой же стороны, победа перечеркнет последние неудачные результаты и наверняка серьезно повлияет на моральный настрой футболистов на заключительный отрезок перед зимней паузой. Ждем битву.

Фото ФК «Зенит»

«Балтика» — «Зенит». Ждать ли повторения сенсации в Кубке?

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
04 нояб, 19:00. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Зенит

Если взглянуть на турнирную таблицу, может показаться, что включать этот матч особого смысла нет — играет явный фаворит, собирающийся в ближайшее время сместить «Краснодар» с первого места, и аутсайдер, идущий на предпоследнем месте. Очевидно, что «Зенит» будет владеть игровым преимуществом и в теории должен забирать свои три очка. Но есть парочка «но».

Во-первых, «Балтика», несмотря на всего 11 набранных очков за 13 туров, дома играет очень недурно. Команда Сергея Игнашевича в Калининграде в рамках РПЛ потерпела всего одно поражение — от «Урала», и то еще в августе. На выезде «Балтика» набрала ноль очков, зато дома дает бой любому — в том числе в конце октября скатала 2:2 с «Краснодаром».

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Во-вторых, сам «Зенит» уже успел проиграть в Калининграде в этом сезоне. Кубковые 1:0 — доказательство того, как «Балтика» преображается при поддержке родных трибун. Да, в том матче команда Семака была не похожа на себя, да, матчи Кубка и РПЛ — разные вещи, но тогда мы увидели, за счет чего калининградцы могут добиваться результата с соперниками, явно превосходящими их в классе. А это навязывание борьбы на каждом участке поля, стандарты и неуемная энергия. В общем, легкой прогулки у «Зенита» точно не намечается — плюс болельщики ждут реабилитации за то самое поражение в конце августа.

И еще из интересного: статистика личных встреч команд — +7=3-3 и 21:15 по голам... в пользу «Балтики».

Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА — «Пари НН». Команда Юрана хороша, но есть проблема выездных матчей

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
05 нояб, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Пари Нижний Новгород

«Пари НН» — главное открытие наравне с «Крыльями Советов». Еще в июне нижегородцы сражались с «Родиной» в стыках за право сыграть в следующем розыгрыше РПЛ, а сейчас идут на шестом месте и в теории по итогам 14-го тура могут заскочить в тройку! Очевидна потрясающая работа Сергея Юрана, который после потерь Сулейманова, Михайлова, Гойло, Милсона и Масоэро нашел новые точки опоры и построил очень крепкую команду, способную дать бой кому угодно.

Выезд к ЦСКА должен будет дать ответ на вопрос — готов ли «Пари НН» заставить говорить о себе всю футбольную страну или все же пока предел команды — борьба за топ-5.

Игровой эпизод в&nbsp;матче ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;. ЦСКА вмешался в чемпионскую гонку. У «Краснодара» первое поражение — и все меньше уверенности в себе

Армейцы в этом сезоне явно сдали. Два поражения и целых шесть ничьих за 13 туров — не то, чего ждали от клуба, который в прошлом сезоне занял второе место. Но все же коллектив Владимира Федотова остается одним из самых сильных в чемпионате, с чем нельзя не считаться. Да и победа над лидером «Краснодаром» в предыдущем туре подстегивает красно-синюю торсиду смотреть в будущее со сдержанным оптимизмом.

«Пари НН» будет дико сложно. Особенно если учесть тот факт, что в гостях нижегородцы выступают со скрипом — всего два набранных очка за 13 туров. Сейчас разница между ними и ЦСКА — всего одно очко, от третьей строчки отделяют лишь два балла. Но плотность этой части таблицы (идущие следом «Спартак» и «Локомотив» уступают лишь по дополнительным показателям) такова, что любая осечка может отбросить команду Юрана ближе к 10-му месту. Так что пока делать далекоидущие выводы о перспективах рановато, однако ожидать любого исхода и яркой игры во встрече ЦСКА и «Пари НН» мы точно вправе.

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Урал» — «Рубин». Казань готовится возвращать былые позиции в РПЛ

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
06 нояб, 16:30. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Рубин

«Урал» и «Рубин», как и вышеупомянутая пара, расположились на соседних строчках турнирной таблицы. Обе команды за 13 туров набрали по 16 очков, и екатеринбуржцы выше лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. Кривые результатов обоих коллективов пересеклись только сейчас, хотя сезон обе начали диаметрально.

«Урал» в первых пяти матчах РПЛ одержал четыре победы и какое-то время даже возглавлял турнирную таблицу. Однако после той серии что-то пошло не так — победа над «Балтикой» 18 августа пока так и остается единственной с того момента (дальше последовали пять поражений и три ничьих). Как итог — резкое падение вниз.

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«Рубин» же, наоборот, завалил стартовый отрезок, спровоцировав разговоры о возможной отставке Рашида Рахимова, но с конца сентября мощно прибавил — три победы, ничья и поражение (и то от «Краснодара») в последних пяти турах. Казанцы не блещут результативностью — в последний раз забивали больше одного мяча за матч в РПЛ еще в августе, но стабильный поток набранных очков отодвигает этот фактор на второй план.

«Рубин» уже доказал, что умеет добывать победы на выезде с командами плюс-минус равными по классу, как было во встречах с «Ахматом» и «Факелом». Если в ближайшие выходные получится провернуть тот же фокус в Екатеринбурге, то можно будет начинать говорить о том, что казанцы намечают четкую дорогу возвращения на свой привычный уровень после ряда кризисных сезонов. Даже с учетом не такого мощного состава, который был в распоряжении Слуцкого.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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«Спартак» не проиграет «Локомотиву», а «Зенит» разгромит «Балтику». Прогнозы на 14-й тур РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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