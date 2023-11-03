«Спартак» не проиграет «Локомотиву», а «Зенит» разгромит «Балтику». Прогнозы на 14-й тур РПЛ

Певец Гребенщиков и экс-футболист Попов дали прогноз на матчи 14-го тура РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-защитник «Амкара» Алексей Попов и певец Михаил Гребенщиков.

Алексей Попов — 1:0. «Ахмат» играет дома и будет считаться фаворитом. Предполагаю, что игра сложится тяжело. Но она должна закончиться долгожданной победой хозяев.

Михаил Гребенщиков — 1:3. «Факел» в последнем туре обыграл «Спартак». Думаю, что он закрепит свой успех победой над «Ахматом».

Алексей Попов — 0:2. «Зенит» — фаворит этой встречи, команда Семака сейчас набрала ход, она преследует «Краснодар» и не может терять очки.

Михаил Гребенщиков — 1:5. «Зенит» — фаворит в любом матче. Думаю, что мы увидим крупную победу гостей.

Алексей Попов — 0:0. Это матч двух лидеров. В последних играх они потеряли очки. Думаю, что победитель не будет выявлен.

Михаил Гребенщиков — 2:3. Играют лидеры чемпионата. Думаю, что будет результативный матч, в котором победу с минимальным счетом одержат «Крылья Советов».

Алексей Попов — 2:0. Победа над лидером, «Краснодаром», должна придать ЦСКА моральных сил. Федотов проделывает отличную работу.

Михаил Гребенщиков — 3:1. ЦСКА обыграл в прошлом туре «Краснодар», у команды отличное эмоциональное состояние. Думаю, что краснодарцы победят «Пари НН».

Алексей Попов — 1:2. Верю больше в «Спартак». Думаю, что игра команды будет другой, чем в матче Кубка России против «Краснодара» или против «Факела» в чемпионате.

Михаил Гребенщиков — 2:2. Московское дерби точно получится результативным. Каждый из этих клубов хочет бороться за высокие места, поэтому стремится побеждать в любом матче.

Алексей Попов — 1:1. «Ростов» и «Оренбург» проводят не выдающийся сезон. Каждая из команд была в зоне стыковых матчей, никто не хочет там оказаться и остаться. Будет напряженная борьба.

Михаил Гребенщиков — 0:1. «Ростов» набрал ход, две победы подряд. Думаю, что в Оренбурге случится третья.

Алексей Попов — 1:0. У «Урала» пять матчей в РПЛ без побед, но играет он хорошо. Думаю, что во встрече с «Рубином» должен прервать неудачную серию.

Михаил Гребенщиков — 0:2. «Рубин» в последних матчах всегда набирает очки, а «Урал» провел пять игр без побед. Думаю, что у хозяев продолжится неудачная серия, а у гостей — удачная.

Алексей Попов — 1:2. «Динамо» показывает хорошие результаты в нынешнем сезоне, хоть и был недавно неудачный отрезок в чемпионате. Бело-голубые должны обыграть «Сочи».

Михаил Гребенщиков — 1:3. «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице, команда часто проигрывает. Вряд ли что-то поменяется в матче с «Динамо».