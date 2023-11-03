«Спартак» не проиграет «Локомотиву», а «Зенит» разгромит «Балтику». Прогнозы на 14-й тур РПЛ
«Ахмат» — «Факел»
Алексей Попов — 1:0. «Ахмат» играет дома и будет считаться фаворитом. Предполагаю, что игра сложится тяжело. Но она должна закончиться долгожданной победой хозяев.
Михаил Гребенщиков — 1:3. «Факел» в последнем туре обыграл «Спартак». Думаю, что он закрепит свой успех победой над «Ахматом».
«Балтика» — «Зенит»
Алексей Попов — 0:2. «Зенит» — фаворит этой встречи, команда Семака сейчас набрала ход, она преследует «Краснодар» и не может терять очки.
Михаил Гребенщиков — 1:5. «Зенит» — фаворит в любом матче. Думаю, что мы увидим крупную победу гостей.
«Краснодар» — «Крылья Советов»
Алексей Попов — 0:0. Это матч двух лидеров. В последних играх они потеряли очки. Думаю, что победитель не будет выявлен.
Михаил Гребенщиков — 2:3. Играют лидеры чемпионата. Думаю, что будет результативный матч, в котором победу с минимальным счетом одержат «Крылья Советов».
ЦСКА — «Пари НН»
Алексей Попов — 2:0. Победа над лидером, «Краснодаром», должна придать ЦСКА моральных сил. Федотов проделывает отличную работу.
Михаил Гребенщиков — 3:1. ЦСКА обыграл в прошлом туре «Краснодар», у команды отличное эмоциональное состояние. Думаю, что краснодарцы победят «Пари НН».
«Локомотив» — «Спартак»
Алексей Попов — 1:2. Верю больше в «Спартак». Думаю, что игра команды будет другой, чем в матче Кубка России против «Краснодара» или против «Факела» в чемпионате.
Михаил Гребенщиков — 2:2. Московское дерби точно получится результативным. Каждый из этих клубов хочет бороться за высокие места, поэтому стремится побеждать в любом матче.
«Оренбург» — «Ростов»
Алексей Попов — 1:1. «Ростов» и «Оренбург» проводят не выдающийся сезон. Каждая из команд была в зоне стыковых матчей, никто не хочет там оказаться и остаться. Будет напряженная борьба.
Михаил Гребенщиков — 0:1. «Ростов» набрал ход, две победы подряд. Думаю, что в Оренбурге случится третья.
«Урал» — «Рубин»
Алексей Попов — 1:0. У «Урала» пять матчей в РПЛ без побед, но играет он хорошо. Думаю, что во встрече с «Рубином» должен прервать неудачную серию.
Михаил Гребенщиков — 0:2. «Рубин» в последних матчах всегда набирает очки, а «Урал» провел пять игр без побед. Думаю, что у хозяев продолжится неудачная серия, а у гостей — удачная.
«Сочи» — «Динамо»
Алексей Попов — 1:2. «Динамо» показывает хорошие результаты в нынешнем сезоне, хоть и был недавно неудачный отрезок в чемпионате. Бело-голубые должны обыграть «Сочи».
Михаил Гребенщиков — 1:3. «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице, команда часто проигрывает. Вряд ли что-то поменяется в матче с «Динамо».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|13
|8
|4
|1
|21-8
|28
|
2
|Зенит
|13
|8
|2
|3
|27-13
|26
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
5
|ЦСКА
|13
|5
|6
|2
|23-17
|21
|
6
|Пари НН
|13
|6
|2
|5
|12-11
|20
|
7
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
8
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
9
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
10
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
11
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
12
|Факел
|13
|4
|3
|6
|11-15
|15
|
13
|Ахмат
|13
|3
|3
|7
|13-17
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|- : -
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|- : -
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|- : -
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|11
|1
|1