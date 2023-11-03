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Сегодня, 22:00

«Спартак» не проиграет «Локомотиву», а «Зенит» разгромит «Балтику». Прогнозы на 14-й тур РПЛ

Певец Гребенщиков и экс-футболист Попов дали прогноз на матчи 14-го тура РПЛ
Константин Белов
Корреспондент
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Роман Зобнин, Артем Дзюба, Даниил Хлусевич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-защитник «Амкара» Алексей Попов и певец Михаил Гребенщиков.

«Ахмат» — «Факел»

Алексей Попов — 1:0. «Ахмат» играет дома и будет считаться фаворитом. Предполагаю, что игра сложится тяжело. Но она должна закончиться долгожданной победой хозяев.

Михаил Гребенщиков — 1:3. «Факел» в последнем туре обыграл «Спартак». Думаю, что он закрепит свой успех победой над «Ахматом».

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
04 нояб, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Факел

«Балтика» — «Зенит»

Алексей Попов — 0:2. «Зенит» — фаворит этой встречи, команда Семака сейчас набрала ход, она преследует «Краснодар» и не может терять очки.

Михаил Гребенщиков — 1:5. «Зенит» — фаворит в любом матче. Думаю, что мы увидим крупную победу гостей.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
04 нояб, 19:00. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Зенит

«Краснодар» — «Крылья Советов»

Алексей Попов — 0:0. Это матч двух лидеров. В последних играх они потеряли очки. Думаю, что победитель не будет выявлен.

Михаил Гребенщиков — 2:3. Играют лидеры чемпионата. Думаю, что будет результативный матч, в котором победу с минимальным счетом одержат «Крылья Советов».

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
05 нояб, 14:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Крылья Советов

ЦСКА — «Пари НН»

Алексей Попов — 2:0. Победа над лидером, «Краснодаром», должна придать ЦСКА моральных сил. Федотов проделывает отличную работу.

Михаил Гребенщиков — 3:1. ЦСКА обыграл в прошлом туре «Краснодар», у команды отличное эмоциональное состояние. Думаю, что краснодарцы победят «Пари НН».

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
05 нояб, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Пари Нижний Новгород

«Локомотив» — «Спартак»

Алексей Попов — 1:2. Верю больше в «Спартак». Думаю, что игра команды будет другой, чем в матче Кубка России против «Краснодара» или против «Факела» в чемпионате.

Михаил Гребенщиков — 2:2. Московское дерби точно получится результативным. Каждый из этих клубов хочет бороться за высокие места, поэтому стремится побеждать в любом матче.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
05 нояб, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Спартак

«Оренбург» — «Ростов»

Алексей Попов — 1:1. «Ростов» и «Оренбург» проводят не выдающийся сезон. Каждая из команд была в зоне стыковых матчей, никто не хочет там оказаться и остаться. Будет напряженная борьба.

Михаил Гребенщиков — 0:1. «Ростов» набрал ход, две победы подряд. Думаю, что в Оренбурге случится третья.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
06 нояб, 14:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Ростов

«Урал» — «Рубин»

Алексей Попов — 1:0. У «Урала» пять матчей в РПЛ без побед, но играет он хорошо. Думаю, что во встрече с «Рубином» должен прервать неудачную серию.

Михаил Гребенщиков — 0:2. «Рубин» в последних матчах всегда набирает очки, а «Урал» провел пять игр без побед. Думаю, что у хозяев продолжится неудачная серия, а у гостей — удачная.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
06 нояб, 16:30. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Рубин

«Сочи» — «Динамо»

Алексей Попов — 1:2. «Динамо» показывает хорошие результаты в нынешнем сезоне, хоть и был недавно неудачный отрезок в чемпионате. Бело-голубые должны обыграть «Сочи».

Михаил Гребенщиков — 1:3. «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице, команда часто проигрывает. Вряд ли что-то поменяется в матче с «Динамо».

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
06 нояб, 19:30. Фишт (Сочи)
Сочи
Динамо

ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
30
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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