Запоминайте фамилии — Кокшаров и Ишков. За 18-летних россиян болеют даже в НХЛ

Игорь Рабинер — об открытиях последних недели, кубковых матчах и предстоящем туре РПЛ.

Новая звездочка «быков»

FONBET Кубок России в нынешнем формате для меня — всегда площадка для открытия молодежи. Все равно большинство клубов играет на групповом этапе смешанными составами, и это — стабильный, достаточно регулярный шанс, который получают вчерашние или даже сегодняшние дублеры.

В этом туре главную роль среди них на себя взял длинноволосый 18-летний центральный нападающий «Краснодара» Александр Кокшаров, сын легендарного гандболиста Эдуарда Кокшарова. Парень ни много ни мало сделал дубль в ворота «Спартака» на выезде, причем первый из двух голов он забил на третьей минуте! И вряд ли это поднимет настроение красно-белым перед важным дерби этой недели с «Локомотивом».

Оба мяча — совершенно «форвардские» (такие, как забивает, например, Иван Сергеев — взгляните на его свежий кубковый гол «Крыльям» при 0:0. Сыграть на опережение, замкнуть...). Раньше него по ходу матчей воспитанники «быков» пока еще у «Краснодара» не забивали.

С очень небольшой долей вероятности Владимир Ивич даст шанс Кокшарову в этом туре с «Крыльями Советов» — в основе-то точно (место забронировано за Джоном Кордобой), а на замену — только если надо будет отыгрываться. Но такой реализованный шанс — это уже пометка в тренерском блокноте, которая побуждает использовать футболиста в следующем матче.

Владимир Ивич. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Кстати, вот вам загадка. Откуда нижеследующая «бомба» об Ивиче? Кто автор?

— Чем же вам не угодил Ивич?

— Всем! Здесь как в армии — по приказу, окрику. Ни улыбки тебе, ни элементарного человеческого отношения. Ни, что совсем худо, стиля тренерского, концепции... И чем занимаемся? Он нас, видимо, с юниорами путает. Без конца сбивается на тривиальные объяснения, как бить по мячу, куда бежать. И это людям, которые уже достаточно в футбол поиграли, чтобы знать такие вещи. Тренировки у него какие-то странные, стоячие. Черт-те что!

Абсолютно нет движения — как на тренировке, так, разумеется, и в игре. Те, кому раньше по пять мячей забивали, теперь в лучшем случае один запускают. А еще Ивич страсть как любит свои порядки наводить... Неудивительно, что где бы он в последние годы не работал — больше года не задерживался. Руководство нашего клуба уже начинает потихоньку закипать...

Как думаете — что это?! Кто из игроков бросил в Ивича такую бомбу?

Расслабьтесь. Владимир Ивич из «Краснодара» тут ни при чем. Это реальный фрагмент с небольшими сокращениями (чтобы вы сразу не догадались о подвохе) из моего интервью от 1992 года с форвардом «Бенфики» Сергеем Юраном в газете «Футбол-Экспресс». А речь — о тогдашнем главном тренере хорвате Томиславе Ивиче, которым после Свена-Ерана Эрикссона российская тройка (Юран, Мостовой, Кульков), и не только она, была сильно недовольна. Будущего Царя и Кулькова Ивич не ставил вообще.

Но представляете эту свободу 90-х — говорить такое под диктофон для печати о своем действующем тренере?! Пусть даже это было небольшое российское издание, но сейчас и его бы хватило с лихвой.

Но потом они то же самое уже втроем сказали во время пребывания в сборной московскому корреспонденту газеты A Bola — и вот тут уже резонанс был ого-го. Каждого оштрафовали, по-моему, на 20 тысяч долларов — мощную по тем временам сумму.

Зато Ивича очень скоро уволили.

Да, а возглавляемый Юраном «Пари НН», в свою очередь, едет в Москву выяснять отношения с ЦСКА. Переломят ли нижегородцы репутацию чисто «домашней» команды?

Илья Ишков. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Игрок НХЛ Михеев болеет за Ишкова

Нашему Ивичу, краснодарскому, увольнение в обозримом будущем не грозит (если только по собственному желанию после сезона — ради подписания с каким-нибудь новым заманчивым клубом). А грозит только напряженное размышление на тему — как обыграть дома «Крылья Советов», еще одну команду из группы лидеров.

В последние дни пошли слухи, что зимой «Краснодар» может пополнить ряды 18-летней звездочкой «Урала» Ильей Ишковым. После его сумасшедшего гола в ворота «Динамо» — удар издали в «девятку» после дриблинга — такие слухи неудивительны: каждый выход паренька на поле сопровождается минимум парой-тройкой интересных фокусов. И особенно радостно, что Ишков смог быстро преодолеть шок от двух незабитых пенальти подряд, когда он плакал на скамейке после упущенной победы, а Артем Дзюба подошел к нему и утешил.

Вы удивитесь, но у Ишкова уже есть почитатели за океаном! Общались тут с Ильей Михеевым, форвардом «Ванкувер Кэнакс» и большим поклонником РПЛ. И степень своей погруженности в него он доказал, назвав среди любимых футболистов в России Ишкова. А также Федора Чалова, но это как раз менее удивительно.

Что ж, надо оправдывать ожидания клуба и личных болельщиков. Но не может же 18-летний парень делать это один! А его команда — сыпется по полной, опустившись с первого места, на котором было после пятого тура, изрядно вниз. Победа в домашнем матче с «Рубином» в этом туре может скверную серию остановить.

Состояние газона на стадионе во время матча «Факел» — «Спартак». Фото Александр Федоров, «СЭ»

Единственное, с чем у России сейчас проблем нет, — это стадионы

«Факел» едет в гости к «Ахмату», а в каком состоянии находится поле воронежцев, станет ясно в 15-м туре, когда они примут ЦСКА.

Буря обсуждений абсолютно рядового по меркам 90-х и нулевых газона в Воронеже на матче со «Спартаком» (последнее в контексте громкости обсуждений как раз удивляет меньше всего) говорит как раз о том, что поля наряду со стадионами — единственное, в чем российский футбол ощутимо спрогрессировал за тридцать лет.

Ведь, если расширить тему, то на старом, советских времен, стадионе в РПЛ играет сейчас только «Факел». Даже оренбургский «Газовик» с его синтетикой построен уже в нулевые, а недавно реконструирован.

У «Зенита», «Крыльев», «Пари НН», «Спартака», «Ростова», «Урала», «Рубина», «Балтики» и «Сочи» (9 команд из 16) — арены ЧМ-2018.

У «Краснодара» — может, даже лучше.

У «Динамо», ЦСКА, «Ахмата» — отличные современные стадионы 2010-х. У «Локомотива» с «Оренбургом» — хорошие чисто футбольные арены нулевых. С «Локо» и «Сатурна» все современное строительство арен в России, напомню, и началось. А в ФНЛ есть «Анжи Арена» и «Арена Химки», чьи клубы идут в пятерке лидеров. И есть, в конце концов, «Лужники».

Волгоград во второй лиге — точно не та тема, что ему не надо было давать ЧМ, город заслуживал этого в полной мере, и спрашивать надо с тех, кто управляет клубом и курирует его. Когда я услышал в телеэфире от Романа Асхабадзе, что они хотели заявить Волгоград резервным, но не смогли, потому что там нет СКУД, системы контроля и управления доступом, и пришлось заявлять «Локомотив», — волосы дыбом встали. Ну как?!

А настоящим «белым слоном» остался один Саранск, который изначально всех, кроме его жителей, возмутил — при том что ЧМ не получили Краснодар, Воронеж и Ярославль (двум последним арена ЧМ точно пригодилась бы). Для наших реалий большой вопрос всего по одному городу и стадиону — хороший показатель.

Как ни странно, по стадионам Россия, например, явно опережает Италию и идет в топе Европы.

Когда обсуждается тема, нужно ли было для России не только в целях пиара проводить ЧМ-2018, я говорю — посмотрите в его городах на стадионы, аэропорты, шоссе и скажите спасибо, что осталось все это наследие. Это конкретика, которая осталась для людей.