Запоминайте фамилии — Кокшаров и Ишков. За 18-летних россиян болеют даже в НХЛ
Новая звездочка «быков»
FONBET Кубок России в нынешнем формате для меня — всегда площадка для открытия молодежи. Все равно большинство клубов играет на групповом этапе смешанными составами, и это — стабильный, достаточно регулярный шанс, который получают вчерашние или даже сегодняшние дублеры.
В этом туре главную роль среди них на себя взял длинноволосый 18-летний центральный нападающий «Краснодара» Александр Кокшаров, сын легендарного гандболиста Эдуарда Кокшарова. Парень ни много ни мало сделал дубль в ворота «Спартака» на выезде, причем первый из двух голов он забил на третьей минуте! И вряд ли это поднимет настроение красно-белым перед важным дерби этой недели с «Локомотивом».
Оба мяча — совершенно «форвардские» (такие, как забивает, например, Иван Сергеев — взгляните на его свежий кубковый гол «Крыльям» при 0:0. Сыграть на опережение, замкнуть...). Раньше него по ходу матчей воспитанники «быков» пока еще у «Краснодара» не забивали.
С очень небольшой долей вероятности Владимир Ивич даст шанс Кокшарову в этом туре с «Крыльями Советов» — в основе-то точно (место забронировано за Джоном Кордобой), а на замену — только если надо будет отыгрываться. Но такой реализованный шанс — это уже пометка в тренерском блокноте, которая побуждает использовать футболиста в следующем матче.
Кстати, вот вам загадка. Откуда нижеследующая «бомба» об Ивиче? Кто автор?
— Чем же вам не угодил Ивич?
— Всем! Здесь как в армии — по приказу, окрику. Ни улыбки тебе, ни элементарного человеческого отношения. Ни, что совсем худо, стиля тренерского, концепции... И чем занимаемся? Он нас, видимо, с юниорами путает. Без конца сбивается на тривиальные объяснения, как бить по мячу, куда бежать. И это людям, которые уже достаточно в футбол поиграли, чтобы знать такие вещи. Тренировки у него какие-то странные, стоячие. Черт-те что!
Абсолютно нет движения — как на тренировке, так, разумеется, и в игре. Те, кому раньше по пять мячей забивали, теперь в лучшем случае один запускают. А еще Ивич страсть как любит свои порядки наводить... Неудивительно, что где бы он в последние годы не работал — больше года не задерживался. Руководство нашего клуба уже начинает потихоньку закипать...
Как думаете — что это?! Кто из игроков бросил в Ивича такую бомбу?
Расслабьтесь. Владимир Ивич из «Краснодара» тут ни при чем. Это реальный фрагмент с небольшими сокращениями (чтобы вы сразу не догадались о подвохе) из моего интервью от 1992 года с форвардом «Бенфики» Сергеем Юраном в газете «Футбол-Экспресс». А речь — о тогдашнем главном тренере хорвате Томиславе Ивиче, которым после Свена-Ерана Эрикссона российская тройка (Юран, Мостовой, Кульков), и не только она, была сильно недовольна. Будущего Царя и Кулькова Ивич не ставил вообще.
Но представляете эту свободу 90-х — говорить такое под диктофон для печати о своем действующем тренере?! Пусть даже это было небольшое российское издание, но сейчас и его бы хватило с лихвой.
Но потом они то же самое уже втроем сказали во время пребывания в сборной московскому корреспонденту газеты A Bola — и вот тут уже резонанс был ого-го. Каждого оштрафовали, по-моему, на 20 тысяч долларов — мощную по тем временам сумму.
Зато Ивича очень скоро уволили.
Да, а возглавляемый Юраном «Пари НН», в свою очередь, едет в Москву выяснять отношения с ЦСКА. Переломят ли нижегородцы репутацию чисто «домашней» команды?
Игрок НХЛ Михеев болеет за Ишкова
Нашему Ивичу, краснодарскому, увольнение в обозримом будущем не грозит (если только по собственному желанию после сезона — ради подписания с каким-нибудь новым заманчивым клубом). А грозит только напряженное размышление на тему — как обыграть дома «Крылья Советов», еще одну команду из группы лидеров.
В последние дни пошли слухи, что зимой «Краснодар» может пополнить ряды 18-летней звездочкой «Урала» Ильей Ишковым. После его сумасшедшего гола в ворота «Динамо» — удар издали в «девятку» после дриблинга — такие слухи неудивительны: каждый выход паренька на поле сопровождается минимум парой-тройкой интересных фокусов. И особенно радостно, что Ишков смог быстро преодолеть шок от двух незабитых пенальти подряд, когда он плакал на скамейке после упущенной победы, а Артем Дзюба подошел к нему и утешил.
Вы удивитесь, но у Ишкова уже есть почитатели за океаном! Общались тут с Ильей Михеевым, форвардом «Ванкувер Кэнакс» и большим поклонником РПЛ. И степень своей погруженности в него он доказал, назвав среди любимых футболистов в России Ишкова. А также Федора Чалова, но это как раз менее удивительно.
Что ж, надо оправдывать ожидания клуба и личных болельщиков. Но не может же 18-летний парень делать это один! А его команда — сыпется по полной, опустившись с первого места, на котором было после пятого тура, изрядно вниз. Победа в домашнем матче с «Рубином» в этом туре может скверную серию остановить.
Единственное, с чем у России сейчас проблем нет, — это стадионы
«Факел» едет в гости к «Ахмату», а в каком состоянии находится поле воронежцев, станет ясно в 15-м туре, когда они примут ЦСКА.
Буря обсуждений абсолютно рядового по меркам 90-х и нулевых газона в Воронеже на матче со «Спартаком» (последнее в контексте громкости обсуждений как раз удивляет меньше всего) говорит как раз о том, что поля наряду со стадионами — единственное, в чем российский футбол ощутимо спрогрессировал за тридцать лет.
Ведь, если расширить тему, то на старом, советских времен, стадионе в РПЛ играет сейчас только «Факел». Даже оренбургский «Газовик» с его синтетикой построен уже в нулевые, а недавно реконструирован.
У «Зенита», «Крыльев», «Пари НН», «Спартака», «Ростова», «Урала», «Рубина», «Балтики» и «Сочи» (9 команд из 16) — арены ЧМ-2018.
У «Краснодара» — может, даже лучше.
У «Динамо», ЦСКА, «Ахмата» — отличные современные стадионы 2010-х. У «Локомотива» с «Оренбургом» — хорошие чисто футбольные арены нулевых. С «Локо» и «Сатурна» все современное строительство арен в России, напомню, и началось. А в ФНЛ есть «Анжи Арена» и «Арена Химки», чьи клубы идут в пятерке лидеров. И есть, в конце концов, «Лужники».
Волгоград во второй лиге — точно не та тема, что ему не надо было давать ЧМ, город заслуживал этого в полной мере, и спрашивать надо с тех, кто управляет клубом и курирует его. Когда я услышал в телеэфире от Романа Асхабадзе, что они хотели заявить Волгоград резервным, но не смогли, потому что там нет СКУД, системы контроля и управления доступом, и пришлось заявлять «Локомотив», — волосы дыбом встали. Ну как?!
А настоящим «белым слоном» остался один Саранск, который изначально всех, кроме его жителей, возмутил — при том что ЧМ не получили Краснодар, Воронеж и Ярославль (двум последним арена ЧМ точно пригодилась бы). Для наших реалий большой вопрос всего по одному городу и стадиону — хороший показатель.
Как ни странно, по стадионам Россия, например, явно опережает Италию и идет в топе Европы.
Когда обсуждается тема, нужно ли было для России не только в целях пиара проводить ЧМ-2018, я говорю — посмотрите в его городах на стадионы, аэропорты, шоссе и скажите спасибо, что осталось все это наследие. Это конкретика, которая осталась для людей.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|13
|8
|4
|1
|21-8
|28
|
2
|Зенит
|13
|8
|2
|3
|27-13
|26
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
5
|ЦСКА
|13
|5
|6
|2
|23-17
|21
|
6
|Пари НН
|13
|6
|2
|5
|12-11
|20
|
7
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
8
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
9
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
10
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
11
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
12
|Факел
|13
|4
|3
|6
|11-15
|15
|
13
|Ахмат
|13
|3
|3
|7
|13-17
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|- : -
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|- : -
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|- : -
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|11
|1
|1