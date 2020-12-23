В московском клубе ожидаются серьезные перемены.

Период работы в «Локомотиве» председателя совета директоров Анатолия Мещерякова и генерального директора Василия Кикнадзе подходит к концу, сообщает «РБ-Спорт». И хотя официального подтверждения этому нет, наши источники говорят о том, что расставание произойдет в скором времени с высокой долей вероятности.

Что ж, имена руководителей явно не будут вписаны золотыми буквами в историю клуба. Кубок в 2019 году они могут включить себе в актив, но потом дела пошли все хуже, а скандалы стали случаться все чаще.

Начиная с громоподобной отставки Юрия Семина, когда команда шла на втором месте. Болельщики ее не простили, в каждом матче с тех пор скандируя: «Увольняй Кикнадзе из клуба». Были у гендиректора и более мелкие инциденты: проигранные суды с Дмитрием Тарасовым, Мануэлом Фернандешем и Ильей Геркусом, показанный средний палец одному из фанатов, перепалка с болельщиками на одной организованной встрече и пикировка с Гильерме на другой. Голкипер, напомню, тогда в присутствии руководителя говорил, что не видит со стороны клуба усилий по отношению к игроку, 12 лет выступающему за «Локо». Как не видел и к Тарасову — отношение было неприятным. В ответ Кикнадзе заявлял, что за эти деньги может взять хорошего вратаря в Европе и публично назвал первое предложение Гиле по зарплате — 1,9 миллиона евро.

Стоит ли удивляться, что чуть позже голкипер возглавил ту группу футболистов, которая отказывалась общаться с директором по поводу уменьшения зарплат во время пандемии — очередное пятно на репутации клуба.

Василий Александрович часто говорил об экономии, но при этом прошлым летом потратил 7,5 миллиона евро на Мурило, Джорджевича и Живоглядова. Для сравнения — в первый год у предыдущего спортивного директора Эрика Штоффельсхауса был действительно нулевой бюджет на трансферы, но он привез Фарфана, Рыбуса и Эдера.

Нынешним же летом, выручив приличную сумму на продаже Алексея Миранчука, «Локо» потратил около 15 миллионов евро на Камано, Лисаковича, Зе Луиша, Жалолиддинова и Лысцова. Плюс бесплатно пригласил Райковича. Денег ухнули, состав почти не усилили (разве что Зе Луишем), а большая часть новичков осела на скамейке запасных. Вот и сэкономили. При этом позволили увести из-под носа действительно стоящий актив — Кварацхелию.

По словам Мещерякова в 2019 году, РЖД выделил тогда привычную сумму — 4,6 миллиарда рублей. Это весьма солидно по российским меркам. Плюс к ним добавляются собственные заработки. В частности, каждый год примерно по 2,5 миллиарда от выступлений в Лиге чемпионов. Уже очевидно, что следующим руководителям придется обойтись без этой крупной статьи доходов — попаданием в первую двойку и не пахнет.

Команда уходит на зимний перерыв на восьмом месте в РПЛ с отрицательной разностью забитых и пропущенных мячей и на последней строчке в Лиге чемпионов. Что там Кикнадзе говорил год назад о неудачном выступлении в еврокубках и атакующем футболе? Пока по пять голов получают не соперники «Локо», а сами красно-зеленые — в недавних матчах с «Динамо» и «Краснодаром», а также три от «Химок» в последнем туре.

Последние результаты стали апофеозом падения. Хотя к уходу руководителей привело, наверное, не столько это, сколько смена рабочего кабинета Мещеряковым — он покинул РЖД. После этого стало понятно, что расставание неизбежно. Вопрос оставался только в одном — нынешней зимой или ближайшим летом. Видимо, штопор, в которой угодила команда, заставил ускориться.

В «Локомотиве» отреагировали на информацию о глобальных перестановках в клубе

И сменщикам не позавидуешь. Наследство им достается не слишком радостное. Промежуточные позиции примерно те, что были к моменту ухода Ольги Смородской в 2016-м — команда тогда не попала в еврокубки, вокруг нее было много негатива. Теперь снова скандалы, место в середине таблицы и серьезное сокращении доходов из-за отсутствия ЛЧ. Плюс у «Локомотива» наименее современный стадион в Москве — еще один конкурентный недостаток в борьбе за нового болельщика. ЦСКА, «Спартак» и «Динамо» располагают новенькими аренами, они выше в таблице, а у красно-синих с бело-голубыми еще и довольно внятная стратегия. У «Локомотива» же — разброд и шатания.

Кому с этим всем хозяйством разбираться? В кулуарах и прессе называется масса вариантов. Скажем такой: председатель совета директоров — Юрий Нагорных, гендиректор — Николай Ларин, который сейчас возглавляет «Чертаново». Логика понятна: Нагорных часто можно было увидеть на матчах клуба ФНЛ, с бюджетом в 150-200 миллионов рублей всерьез претендовавшего на попадание в РПЛ. Ларина явно не испугаешь, если «Локо» перейдет на экономвариант, как прогнозируют инсайдеры. Да и со стратегией все будет четко.

Еще называют связку самого успешного президента в истории «Локо» Валерия Филатова с Шамилем Газизовым. Или недавно вошедшего в совет директоров клуба начальника департамента безопасности РЖД Виктора Шендрика с Борисом Ротенбергом — младшим в качестве спортивного директора. Говорят также, что пост гендиректора может занять Владимир Кузьмичев, который сейчас отвечает за российское направление в трансферной политике «Локо». Или Андрей Громов, возглавлявший в свое время «Химки» и «Рубин».

В общем, вариантов много. За каждым претендентом свои силы, которые стараются обеспечить победу своему кандидату.

А каким будет итоговое решение — узнаем скоро.