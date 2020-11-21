«Локо» выиграл впервые за месяц. И отметил годовщину первого чемпионства

«Локомотив» на своем поле переиграл «Арсенал» со счетом 1:0.

Чемпионат России. Премьер-лига

15-й тур

«Локомотив» (Москва) — «Арсенал» (Тула) — 1:0 (0:0)

Гол: Миранчук, 72 — с пенальти.

«Локомотив»: Коченков, Игнатьев (Рыбчинский, 89), Чорлука, Рыбус, Живоглядов, Мурило, Крыховяк, Миранчук (Камано, 90+1), Куликов, Эдер (Лысцов, 46), Зе Луиш.

«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава (Костадинов, 33), Довбня, Рассказов, Бауэр, Ломовицкий, Чаушич, Кадири, Хлусевич (Горбатенко, 77), Панченко (Пантелеев, 73), Джорджевич.

Предупреждения: Крыховяк, 8. Чорлука, 21. Панченко, 37. Чаушич, 52. Костадинов, 75.

Удаление: Чорлука, 45+2.

Судьи: Сухой (Люберцы). Мурашов (Москва), Петросян (Бронницы).

ВАР: Волошин (Смоленск). Сафьян (Москва).

21 ноября. Москва. Стадион «РЖД Арена».

В субботу — ровно 18 лет первому чемпионству «Локомотива». 21 ноября 2002 года на еще старом стадионе «Динамо» железнодорожники в «золотом» матче обыграли ЦСКА и взяли титул. Перед началом встречи с «Арсеналом», когда пришла пора объявления стартовых составов, диктор в Черкизове напомнил о памятной дате и назвал состав «Локо» в том матче, а портреты игроков появились на табло.

Локомотив — Арсенал. В эти дни — 18 лет первому чемпионству Локо. Перед матчем с Тулой представили состав из золотого матча. pic.twitter.com/AzlhYAeZb5 — Dmitry Girin (@DmitryGirin) November 21, 2020

Следом за этим показали и хайлайты: гол Лоськова, спасения Нигматуллина, вернувшегося в середине того сезона из Италии, но не в «Локомотив», а в ЦСКА, счастливую кучу-малу после финального свистка, рядом с которой стоял с микрофоном в руках молодой тогда репортер спортивной редакции канала РТР (ныне «Россия») Дмитрий Губерниев. Вызывает, конечно, приступ ностальгии вперемешку с сентиментальностью.

Потом показали хайлайты того матча. После финального свистка на поле молодой репортёр Дмитрий Губерниев возле кучи-малы из игроков Локо. pic.twitter.com/JRmo0F0L80 — Dmitry Girin (@DmitryGirin) November 21, 2020

Другое дело, что у собравшихся на трибунах немногочисленных зрителей особой реакции это не вызвало. Даже фамилии «золотого» состава проскандировать толком не получилось. Зато, как только начался матч, навязшую в зубах речовку про отставку генерального директора «Локо» Василия Кикнадзе прокричали громко и внятно.

Народу, правда, совсем негусто, и это на корню убивает всю сентиментальность момента pic.twitter.com/10IA5eWLfh — Dmitry Girin (@DmitryGirin) November 21, 2020

Хотя по большей части фанатская трибуна просто смотрела футбол в тишине. А основным саундтреком матча стал шум, производимый гостевым фан-сектором — там собралось человек 40, притащивших с собой еще и барабан. Все это было немного заунывно, но в какой-то момент даже начало складываться ощущение, что матч проходит в Туле.

Правда, происходившее на поле, особенно в первом тайме, не сильно располагало к бурному выплеску эмоций. Скорее, вгоняло в сон. Поначалу «Локо» провел пару неплохих комбинаций с участием Зе Луиша, Эдера и Миранчука, но все это быстро сошло на нет. Хотя момент у хозяев был: Зе Луиш выскочил один на один с Нигматуллиным, но не смог перебросить мяч через вратаря. Максимальная реализация никогда не была сильной стороной африканца.

Зато он, как обычно, выдавал большой объем работы: цеплялся за мячи, много двигался, активно прессинговал. Через полчаса после начала матча Зе даже сбросил перчатки, выкинув их за боковую линию. А незадолго до перерыва, после очередной игры в «собачки», которую устроили ему защитники «Арсенала», африканец развернулся к партнерам и всплеснул руками — мол, давайте побегайте уже, чего я один тут ношусь.

Зе Луиш даже забил во втором тайме, причем сам этот гол и создал. Сначала выиграл борьбу у двух соперников в центре поля после выноса Мурило, а потом первым успел к прострелу Миранчука. Радость, правда, была недолгой: рефери Алексей Сухой после подсказки ВАР гол отменил, посчитав, что африканец, принимая мяч, сыграл рукой. На повторах видно, что так оно и было.

К этому моменту «Локо» уже играл вдесятером. В самой концовке первого тайма Чорлука получил второе предупреждение — хорват проспал рывок Хлусевича и схватил белоруса рукой. Этот момент придал совсем уж вялой игре солидный заряд бодрости, и во втором тайме было уже куда веселее.

А в роли главного героя выступил в том числе и Сухой. Он не только выгнал с поля Чорлуку и отменил гол Зе Луиша, но и назначил пенальти в ворота «Арсенала» после долгого просмотра повторов: Игнатьев зацепился за ногу Хлусевича. Миранчук с 11-метровой отметки не промазал.

Только после этого гости вспомнили, что, вообще-то, они играют в большинстве. И даже создали момент, но «Локо» спас Коченков — он отчаянно разминался весь матч, пытаясь согреться, и не зря.

«Локомотив» прервал серию из трех подряд поражений в РПЛ и серию из шести кряду матчей без побед во всех турнирах — до того на своем поле была обыграна «Уфа» 17 октября. Кстати, с тем же счетом 1:0.