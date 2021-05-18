Болельщики «Локомотива» возмущены переездом в Лужники

Руководителям клуба пора выйти из сумрака.

С уходом Василия Кикнадзе «Локо» не перестало лихорадить. Правда, весенняя серия из 11 побед подряд добавила поклонникам железнодорожников оптимизма, но и тревожных новостей хватает: уходят яркие молодые таланты — сначала Иосифов, теперь Мухин. Много разговоров о сокращении бюджета и увольнениях людей, проработавших долгие годы. А теперь еще и обухом по головам болельщиков новость о переезде из Черкизова в Лужники.

«СЭ» вместе с Eurostavka первым написал о возможных сценариях по смене прописки. 16 мая председатель совета директоров красно-зеленых Александр Плутник рассказал Нобелю Арустамяну: «Решение (по стадиону. — Прим. К.А.) примем, только пообщавшись с ядром фанатов «Локомотива». Нам важно их мнение и участие в жизни клуба».

А 18 мая Telegram-канал Baza опубликовал письмо, в котором глава РЖД Олег Белозеров просит мэрию Москвы передать «Лужники» в долгосрочную аренду «Локо».

Судя по комментарию представителя крупнейшего объединения болельщиков железнодорожников United South Ивана Крылова «РБ Спорту», с тем самым ядром пока никто не говорил.

— От тех, с кем успел пообщаться, ни одного положительного отзыва не услышал. Для всех это максимальный шок, — заявил Крылов. — Это противоречит тому, о чем говорили на прошлой встрече с руководством в марте. Тогда было сказано, что руководство выбирает из двух вариантов — реконструкция нынешнего или строительство нового стадиона. Сейчас мы видим в новостях совершенно другое.



Вам сложно понять степень шока, в котором я пребываю. Мы готовы обсудить эту тему с клубом публично. Ждем встречи с руководством РЖД или «Локомотива». Будем выяснять, что происходит. Вся информация с этой встречи должна быть максимально открытой и публичной. Сама встреча может быть закрытой, но после нее информацию обязательно нужно обнародовать.

Я тоже получал сообщения от встревоженных фанатов «Локо», шокированных новостями о возможном переезде. «Это наше Черкизово!» — не просто слова. Это центр притяжения, намоленное место. Называйте как хотите, но расположение стадиона имеет для людей огромное значение.

Съехать на время (в «Динамо» обещали на три года перебраться в Химки, а задержались на десять) — одно. Навсегда — совсем другое. Пока ни у кого нет понимания, по какому пути пойдет «Локомотив», а неизвестность — хуже всего.

Да, письмо от Белозерова в адрес Лужников не подписано. На нем нет печати, даты и номера исходящего сообщения. Похоже, кто-то слил в Сеть заготовку, которая пока не воплотилась в жизнь. Возможно, это лишь вариант для обсуждения. Но такое тоже требует пояснений и обоснований.

Понимаю, что новым людям быстро разобраться в правилах футбольной жизни непросто. Многие высокие руководители привыкли в банках или добывающих компаниях к закрытости, к тому, что общественность проявляет минимальный интерес к решениям начальников, но здесь это не пройдет — болельщики рассматривают под увеличительным стеклом все, что творится в клубе.

И если вы не поясняете свои действия в темпе «Спартака» (где не успел возникнуть инфоповод, а уже готов комментарий от департамента по связям с общественностью), то будьте готовы к домыслам и самым непредсказуемым интерпретациям.

Новые боссы «Локомотива» уже полгода на посту, им пора выйти из сумрака и объяснять поклонникам клуба каждый свой шаг. Особенно в столь щепетильных вопросах, как переезд на новое место.