Новичок «Локомотива» фанатеет от ЗОЖ и медитирует каждое утро. Первое большое интервью Пабло Кастро

Бразильский защитник перешел из «Бордо» в «Локомотив». Он провел в клубе чуть больше недели и впервые поговорил с российскими СМИ. Большое эксклюзивное интервью «СЭ» с 29-летним новичком железнодорожников Пабло Кастро.

«Моя личная цель — помочь Камано»

- Меня отлично встретили. Приятно находиться в таком коллективе, все очень дружелюбны. Благодарен за такой теплый прием.

- За те несколько дней, что ты находишься с командой, кто тебя больше всего поразил?

- Хм, конечно, Мурат ( Пабло хлопает по плечу переводчика «Локо», который помогал нам с интервью ). Он мне сильно помогает с адаптацией. Это человек, который всегда на позитиве. При этом он очень профессионален.

- А от тебя ждут, что ты поможешь Камано (они вместе играли в «Бордо». — Прим. «СЭ»). Франсуа медленно адаптируется, практически ни с кем не общается.

- Для меня это является личной целью — помочь ему. Он отличный парень, понимаю, почему ему сейчас непросто. Он переехал в новую страну, где большинство людей говорит на незнакомом ему языке. Ощущал что-то подобное, когда попал в «Бордо», впервые уехав из Бразилии. Знаю, как это сложно.

- Болельщиков «Локо» очень волнует твоя травматичность. Есть статистика, что ты пропустил больше 600 дней за последние шесть лет.

- Да, у меня были повреждения. Последняя травма была в 2019 году — разрыв крестообразных связок. Долго лечился, но после этого у меня не было проблем. Хочу успокоить болельщиков «Локомотива». Я очень профессионально отношусь к себе и много работаю над тем, чтобы минимизировать риск травм.

- В одном из интервью ты сказал, что разрыв крестов заставил тебя иначе посмотреть на жизнь. Расскажи подробнее .

- Любой спортсмен, получивший тяжелый травму, которая отлучает его от любимой деятельности, начинает много думать обо всех аспектах своей жизни. Размышляет о том, что он может исправить или улучшить. У тебя просто слишком много свободного времени, потому что ты вырван из привычного ритма.

«У меня началась одержимость здоровым образом жизни»

- Ты акцентировал внимание на профессионализме, говорил об этом и в интервью клубной пресс-службе. В чем конкретно это проявляется?

- Просыпаюсь утром, принимаю душ, чищу зубы, одеваюсь. Потом начинается личный момент между мной и Богом. Это может быть медитация или молитва — занимает 30-40 минут.

После этого иду завтракать — это должна быть полезная пища. И погружаюсь в свою ежедневную тренировочную рутину. Если занятие утреннее, то завтракаю за три часа до его начала. Это важно, чтобы правильно переварить пищу и иметь высокий заряд энергии. Обедать тоже стараюсь за три часа до вечерней тренировки. Такой хронологический ритуал каждый день.

- Что из еды или напитков ты точно никогда себе не позволишь?

- Прохладительные сильногазированные напитки — никогда. Уже 13 лет не пью газировку с сахаром. Раньше часто позволял себе это.

Речь не только о коле. Когда я перестал есть «мусор», почувствовал, сколько энергии во мне открылось. Это меня мотивировало.

Я небезупречен, не могу сказать, что ем только здоровую пищу. В игровую неделю до матча у меня полностью правильно питание. После игры могу позволить себе какое-то маленькое удовольствие, роскошь. Например, вчера у нас была встреча с «Велесом», и после нее позволил себе немного мороженого. Небольшие поблажки нужны, чтобы держать этот баланс. Если я буду только на ЗОЖе, то долго продержаться не смогу.

- Что самое вредное позволял себе после игры?

- Хлеб, сладкий тортик, шоколад или, может быть, бокал вина.

- Топ самых вредных продуктов, которые нельзя есть ни спортсменам, ни обычным людям?

- Газировку мы уже обсудили. Значительно уменьшил, но еще полностью не исключил продукты с глютеном в игровую неделю: хлеб, макароны. Могу съесть спагетти, но без глютена.

Также значительно уменьшил количество потребления молока. Да, там много полезного белка, но в то же время оно способствует воспалительным процессам в организме. Молоко может замедлять процесс твоего восстановления после тренировок. Использую пищевые добавки (креатин, глутамин), минеральные добавки и разные витамины. Это целая наука.

- Кто тебя этому научил? Какой момент стал поворотным? Были проблемы с лишним весом?

- Открыл этот путь в 2013 году с помощью своей супруги. Она начала здоровый образ жизни, сменила рацион питания нашего дома. Жена поступила мудро, не делала радикальных шагов, а постепенно переходила на ЗОЖ. Даже не сразу обратил на это внимание, но потом понял, что из-за каких-то мелочей мне стало гораздо легче в профессиональном плане. Поэтому стал сам проявлять к этому интерес. У меня началась одержимость здоровым образом жизни. Читаю очень много информации об этом. Всегда пытаюсь что-то найти, подметить, чтобы улучшить себя на поле. Уже как зависимость.

- До этого были проблемы с весом?

- Нет, даже когда у меня была последняя травма, не набрал лишний вес. Но с того момента, как вернулся на поле (сентябрь 2019 года. - Прим. «СЭ» ), еще усовершенствовал свое питание, что привело к снижению веса. Раньше у меня было 92 килограмма, а сейчас 85. А процент жира был около 11, а теперь между шестью и семью.

- Ты как Роналду, — сказал Пабло директор «Локо» по связям с общественностью Кирилл Брейдо.

- Роналдо?! А, ты про португальского, ха-ха? У него всего два процента — большой профессионал. Но вообще, когда говоришь бразильцу про Роналдо, то все в первую очередь думают о Роналдо Гаушо (Рональдиньо. - Прим. «СЭ »), потом о Роналдо Феномено (Зубастик. - Прим. «СЭ») и только потом о Криштиану ( смеется ).

- Ты следишь только за своим питанием или за одноклубниками тоже?

- Смотрю за тем, что они едят. Близким друзьям могу сказать, что полезно, а что нет. Иногда предлагаю протестировать мои рекомендации в питании. Говорю: «Не надо верить мне на слово, просто проверь, станет ли тебе легче в профессиональном плане».

- Кому конкретно из «Бордо» ты помог с питанием?

- Моему другу Отавио. У них вместе с женой была не самая плохая система питания. Но потом они стали есть практически все то же самое, что и моя семья. Сейчас все близкие Отавио полностью перешли на здоровое питание. Для меня он как маленький братик.

- Кому в «Локо» нужна твоя помощь?

- Со временем присмотрюсь. Можно за Мурата взяться ( смеется ).

«Поставил себе задачу через полгода заговорить на русском»

- Ты упомянул медитацию. Что именно имеешь в виду?

- Молитва, когда ты разговариваешь с Отцом небесным. Медитация — это представление позитивных образов, мысли о том, что бы ты хотел осуществить в течение дня. Представляешь себе что-то, а потом работаешь над тем, чтобы достигнуть. Сначала визуализировать, потом реализовать.

- Ничего не знаю о медитации, видел только в фильмах, как люди садятся в позу лотоса и о чем-то мечтают. Как это происходит у тебя?

- Медитация в позе лотоса может выполнять ту же функцию. Для меня же важно просто быть в тихом месте, например в номере, где никто не мешает. Могу смотреть, как движется море или на просторы и просто представлять себе мое будущее, мои цели. Главное после этого — действовать.

Например, я поставил себе задачу через полгода начать говорить на русском. Все нужно делать в три этапа: продумать у себя в голове, написать это на бумаге и самое сложное — действовать. Так я и планирую поступить.

- Во Франции у тебя был неприятный эпизод с Марио Балотелли в матче «Бордо» — «Марсель». Он сломал тебе нос, а после игры ты сказал, что он сделал это намеренно. Почему так думаешь?

- Так и есть. До того матча мы уже встречались на поле, я играл жестко, плотно. У Марио ничего не получалось, и он знал, что ему нужно вывести меня из равновесия, так как он не справлялся со мной, ничего не мог сделать.

В том матче он вышел на замену, счет был 0:0. Как только Балотелли вошел в игру, он побежал в мою сторону. У него была цель подтолкнуть меня, чтобы спровоцировать. Все это видно на повторах. Он меня толкнул, я улыбнулся и отошел. Потом был навес, и в борьбе он фактически ударил кулаком мне в лицо.

Я был очень зол, попросил, чтобы судья воспользовался ВАР, но арбитр отказался. Наверное, реф не хотел пересматривать этот момент, потому что, если бы это произошло, он был бы обязан удалить Марио. Я был раздражен, требовал у судьи это, за что он мне дал желтую.

У меня текла кровь, я покинул поле, чтобы мне оказали помощь. Когда вернулся, подошел к Балотелли и немного толкнул его плечом. Марио упал, начал симулировать и делать вид, что ему невероятно больно. Меня удалили...

Вынес опыт и научился справляться со своими эмоциями. Медитации и молитвы мне помогли в этом.

- С учетом твоей религиозности тяжело не вестись на провокации?

- Одна из заповедей Иисуса Христа — помогай ближнему своему. Это мое жизненное кредо. Надо одинаково относиться ко всем. Мы все братья, и мы все равны.

Пришлось покинуть дом ради семьи

- Все интервью смотрю на подвеску, которая висит у тебя на шее. Она что-то означает?

- На ней изображены мои сыновья, а между ними футбольный мячик. Младшему сыну 11 месяцев, а старшему — пять лет.

- Семья переедет с тобой в Москву?

- Конечно, даже не обсуждается.

- С учетом ковида в этом нет проблем?

- Они есть, но «Локомотив» делает все возможное, чтобы решить этот вопрос. Если моя семья будет рядом, то адаптация пройдет гораздо быстрее.

- Как ты относишься к вакцинации от коронавируса?

- Немножко с опаской. Вакцины протестировали слишком быстро. Мы до конца не понимаем побочных эффектов после прививки. Поэтому я осторожен в этом вопросе.

- Мы знаем, что в Бразилии очень много бедных, а большинство футболистов пробились из неблагополучных семей. Это было и в твоей жизни?

- Сразу скажу, что я не из бедной семьи. Но с самого детства мне хотелось стать профессиональным футболистом. Поэтому несмотря на то, что я имел вполне комфортные условия жизни, мне даже пришлось покинуть дом, чтобы идти к своей цели. Впервые я уехал от семьи в 12 лет. Бывали периоды, когда на протяжении года мог не видеть своих близких. Все это было ради футбола.

Не сразу все получалось. Я возвращался в родительский дом, это происходило несколько раз. В 2007 году закрепился в маленькой, но профессиональной команде на юниорском уровне. К семье мог съездить только на Рождество или во время отпуска. Как бы ни было сложно, я не бросал свою мечту.

Блиц. Лучший бразилец в РПЛ

- Для большинства бразильских футболистов мотивация стать футболистом — в том, чтобы заработать денег и вытянуть семью из нищеты. А в чем твоя мотивация?

- Тоже хотел помочь семье и близким.

- Я выбрал лучших бразильских футболистов, которые играли в РПЛ. Буду называть тебе пары, а ты выбирать, кто из них сильнее.

- Давай.

- Вагнер Лав или Халк?

- Халк.

- Халк или Луис Робсон?

— ...

- Если ты не слышал о таком, то просто выбирай того, о ком ты знаешь.

- Тогда Халк.

- Халк или Даниэль Карвальо ?

- Халк.

- Халк или Веллитон?

- Халк.

- Халк или Алекс Мескини?

- Халк.

- Халк или Роберто Карлос?

- Ха-ха, Роберто Карлос.

- Роберто Карлос или Лима?

- Лима? Что-то знакомое, но не могу вспомнить.

- Франсиско Лима, который играл в «Локомотиве» и «Роме».

- Понял, но все-таки Роберто Карлос.

- Роберто Карлос или Мариу Фернандес?

- Роберто Карлос.

- Роберто Карлос или Родолфо?

- Мне подсказывают, что Родолфо — знаковый игрок для «Локо», но я выберу Карлоса.

- Роберто Карлос или Гильерме?

- Какой Гильерме? Мой? Конечно, Гильерме! Он — топ!

- Гильерме или Малком?