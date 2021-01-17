«Динамо» проиграло в первом матче на сборах. Но Шварц не расстроился

Бело-голубые в Турции уступили польскому «Леху» (0:2)

Товарищеский матч

«Динамо» — «Лех» — 0:2 (0:2)

Голы: Шимчак, 21 (0:1). Шимчак, 26 (0:2).

«Динамо»: Шунин (Лещук, 46), Карапузов (Кутицкий, 46), Нойштедтер (Евгеньев, 46), Ордец (Плиев, 46), Москвичев (Варела, 46), Грулев (Липовой, 46), Каборе (Моро, 46), Фомин (Захарян, 46), Терехов (Шиманьски, 46), Лесовой (Игбун, 46), Комличенко (Тюкавин, 46).

17 января. Белек.

«Динамо» провело первый контрольный матч на зимних сборах. Команда Сандро Шварца уступила польскому «Леху» — 0:2. Описывать моменты нет смысла, сосредоточимся на впечатлениях и наблюдениях.

1. Соперник бело-голубых на неделю раньше вышел из отпуска, уже в конце января команду Дариуша Журава ждет матч чемпионата страны. Так что готовность поляков, конечно, выше, чем у динамовцев, прибывших в Турцию во вторник.

«Лех» — серебряный призер предыдущего чемпионата, команда прошла все четыре отборочных раунда Лиги Европы, попав в групповой турнир. Нынешний сезон клубу из Познани удается хуже — он идет на девятом месте.

2. Шварц не стал делить состав на первый и второй, сделав примерно равные по силам команды на обе половины встречи. Будь ближайший кубковый матч со «Спартаком» в это воскресенье, конечно, на поле с первых минут вышел бы ряд других футболистов. Наверняка в их число бы попали Евгеньев, Варела, Моро, Шиманьски, появившиеся против «Леха» после перерыва.

3. Есть у Шварца и небольшие кадровые проблемы: Скопинцев восстанавливается после травмы, полученной в конце прошлого года, Нжи получил легкое повреждение уже на сборе, а Паршивлюку понадобится диагностическая артроскопия, после которой врачи дадут заключение. Последние двое — крайние защитники стартового состава, так что пришлось экспериментировать. На правом фланге обороны играл номинальный правый полузащитник Карапузов, а на левом — Москвичев, всю жизнь проведший на позиции опорника.

4. Даже понимая, что «Динамо» отстает в уровне готовности, Шварц не стал менять принципы игры: высокий прессинг, агрессия на чужой половине поля. Это порой приводило к острым прорывам поляков, за которыми опорникам поспевать было сложно. А если учесть непрофильных крайних защитников, то время от времени у ворот Шунина загоралось, что привело к двум пропущенным в первом тайме голам.

5. В атаке дела обстояли повеселее. В одном эпизоде судья не назначил пенальти за очевидный снос Комличенко, был еще ряд моментов, где приходилось выручать голкиперу «Леха» или динамовцев подводила точность.

6. Второй тайм бело-голубые провели с преимуществом. Заметим, что поляки уже наигрывают основу, после перерыва у них стало больше резервистов. Впрочем, у бело-голубых тоже выступала молодежь — 17-летний Захарян, 18-летний Тюкавин, 19-летний Кутицкий. Они действовали вполне уверенно.

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после матча выглядел спокойным:

— Мы только начали подготовку. Сегодня были хорошие отрезки, когда мы здорово прессинговали. К сожалению, из-за индивидуальных ошибок пропустили два гола. Но не могу сказать, что я недоволен игрой.

Следующий матч «Динамо» проведет со второй командой текущего чемпионата Польши «Ракувом». Игра состоится 21 января — ровно за месяц до встречи со «Спартаком» в Кубке России.