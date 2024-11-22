А ведь недавно Анатолий победил в суде.

Президент Украины Владимир Зеленский лишил государственных наград экс-футболиста национальной сборной, «Шахтера», «Зенита» и «Баварии» Анатолия Тимощука. Он с 2017 года входит в тренерский штаб санкт-петербургского клуба и, несмотря на СВО, не планирует покидать Северную столицу.

Интересная компания

Тимощук попал в «список предателей Украины» — вместе с ним там находятся еще 33 человека. Лист включает в себя политиков, бизнесменов и культурных деятелей, имеющих гражданство страны или ее государственные награды.

В частности, из украинцев вместе с Анатолием в «список предателей» попали бывший депутат Верховной рады Виктор Медведчук (лишился орденов «За заслуги» I-III степеней, князя Ярослава Мудрого V степени и звания «Заслуженный юрист Украины») и экс-премьер-министр Николай Азаров (остался без орденов «За заслуги» I-III степеней, князя Ярослава Мудрого V степени и звания «Заслуженный экономист Украины»).

Из российских граждан украинские госнаграды отобрали у певцов Николая Баскова и Филиппа Киркорова, композитора Игоря Крутого (у всех было звание «Народный артист Украины»). Патриарх Кирилл, глава РПЦ, лишен ордена князя Ярослава Мудрого I степени.

Сам Тимощук потерял целый список званий: футболист ранее был награжден орденом «За мужество» и именным огнестрельным оружием. Кроме того, он считался заслуженным мастером спорта Украины и заслуженным работником физической культуры и спорта страны.

Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Не первый раз

Впрочем, вряд ли решение Зеленского сильно смутило Тимощука — ему не впервой бороться с чиновниками. Еще в марте 2022 года местная ассоциация футбола попыталась вычеркнуть Анатолия из спортивной истории страны. Экс-капитана сборной лишили титулов победителя и серебряного призера УПЛ, Кубка и Суперкубка Украины, тренерской лицензии Pro, возможности проводить тренировочную деятельность на родине и исключили из официального реестра игроков национальной команды.

При этом Тимощук не сдался и в 2023 году обратился в CAS. В ноябре 2024-го пришло решение — все санкции снять. В УАФ вердиктом остались очень недовольны. «К сожалению, к этому делу европейцы подошли максимально формально и подтвердили частичное непонимание реалий, в которых мы живем. Позиция украинского футбольного сообщества однозначна и не менялась никогда. Таким, как Тимощук, не место в украинском футболе», — цитируют ассоциацию заграничные издания.

CAS объяснил свою позицию тем, что нет никаких доказательств противоправных действий Тимощука за последние годы. Но такая аргументация не особо заботит украинских чиновников — по данным местной прессы, они не планируют возвращать Анатолия в футбольную историю страны.