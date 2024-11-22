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На Украине лишили Тимощука всех госнаград. Тренер «Зенита» — в компании с Басковым и патриархом Кириллом

Тренера «Зенита» Тимощука лишили всех государственных наград на Украине
Егор Сергеев
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Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук
Тренера «Зенита» Анатолия Тимощука лишили всех государственных наград на Украине.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
А ведь недавно Анатолий победил в суде.

Президент Украины Владимир Зеленский лишил государственных наград экс-футболиста национальной сборной, «Шахтера», «Зенита» и «Баварии» Анатолия Тимощука. Он с 2017 года входит в тренерский штаб санкт-петербургского клуба и, несмотря на СВО, не планирует покидать Северную столицу.

Интересная компания

Тимощук попал в «список предателей Украины» — вместе с ним там находятся еще 33 человека. Лист включает в себя политиков, бизнесменов и культурных деятелей, имеющих гражданство страны или ее государственные награды.

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В частности, из украинцев вместе с Анатолием в «список предателей» попали бывший депутат Верховной рады Виктор Медведчук (лишился орденов «За заслуги» I-III степеней, князя Ярослава Мудрого V степени и звания «Заслуженный юрист Украины») и экс-премьер-министр Николай Азаров (остался без орденов «За заслуги» I-III степеней, князя Ярослава Мудрого V степени и звания «Заслуженный экономист Украины»).

Из российских граждан украинские госнаграды отобрали у певцов Николая Баскова и Филиппа Киркорова, композитора Игоря Крутого (у всех было звание «Народный артист Украины»). Патриарх Кирилл, глава РПЦ, лишен ордена князя Ярослава Мудрого I степени.

Сам Тимощук потерял целый список званий: футболист ранее был награжден орденом «За мужество» и именным огнестрельным оружием. Кроме того, он считался заслуженным мастером спорта Украины и заслуженным работником физической культуры и спорта страны.

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Не первый раз

Впрочем, вряд ли решение Зеленского сильно смутило Тимощука — ему не впервой бороться с чиновниками. Еще в марте 2022 года местная ассоциация футбола попыталась вычеркнуть Анатолия из спортивной истории страны. Экс-капитана сборной лишили титулов победителя и серебряного призера УПЛ, Кубка и Суперкубка Украины, тренерской лицензии Pro, возможности проводить тренировочную деятельность на родине и исключили из официального реестра игроков национальной команды.

При этом Тимощук не сдался и в 2023 году обратился в CAS. В ноябре 2024-го пришло решение — все санкции снять. В УАФ вердиктом остались очень недовольны. «К сожалению, к этому делу европейцы подошли максимально формально и подтвердили частичное непонимание реалий, в которых мы живем. Позиция украинского футбольного сообщества однозначна и не менялась никогда. Таким, как Тимощук, не место в украинском футболе», — цитируют ассоциацию заграничные издания.

CAS объяснил свою позицию тем, что нет никаких доказательств противоправных действий Тимощука за последние годы. Но такая аргументация не особо заботит украинских чиновников — по данным местной прессы, они не планируют возвращать Анатолия в футбольную историю страны.

Анатолий Тимощук
Футбол
Сборная Украины по футболу
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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