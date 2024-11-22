На Украине лишили Тимощука всех госнаград. Тренер «Зенита» — в компании с Басковым и патриархом Кириллом
Президент Украины Владимир Зеленский лишил государственных наград экс-футболиста национальной сборной, «Шахтера», «Зенита» и «Баварии» Анатолия Тимощука. Он с 2017 года входит в тренерский штаб санкт-петербургского клуба и, несмотря на СВО, не планирует покидать Северную столицу.
Интересная компания
Тимощук попал в «список предателей Украины» — вместе с ним там находятся еще 33 человека. Лист включает в себя политиков, бизнесменов и культурных деятелей, имеющих гражданство страны или ее государственные награды.
В частности, из украинцев вместе с Анатолием в «список предателей» попали бывший депутат Верховной рады Виктор Медведчук (лишился орденов «За заслуги» I-III степеней, князя Ярослава Мудрого V степени и звания «Заслуженный юрист Украины») и экс-премьер-министр Николай Азаров (остался без орденов «За заслуги» I-III степеней, князя Ярослава Мудрого V степени и звания «Заслуженный экономист Украины»).
Из российских граждан украинские госнаграды отобрали у певцов Николая Баскова и Филиппа Киркорова, композитора Игоря Крутого (у всех было звание «Народный артист Украины»). Патриарх Кирилл, глава РПЦ, лишен ордена князя Ярослава Мудрого I степени.
Сам Тимощук потерял целый список званий: футболист ранее был награжден орденом «За мужество» и именным огнестрельным оружием. Кроме того, он считался заслуженным мастером спорта Украины и заслуженным работником физической культуры и спорта страны.
Не первый раз
Впрочем, вряд ли решение Зеленского сильно смутило Тимощука — ему не впервой бороться с чиновниками. Еще в марте 2022 года местная ассоциация футбола попыталась вычеркнуть Анатолия из спортивной истории страны. Экс-капитана сборной лишили титулов победителя и серебряного призера УПЛ, Кубка и Суперкубка Украины, тренерской лицензии Pro, возможности проводить тренировочную деятельность на родине и исключили из официального реестра игроков национальной команды.
При этом Тимощук не сдался и в 2023 году обратился в CAS. В ноябре 2024-го пришло решение — все санкции снять. В УАФ вердиктом остались очень недовольны. «К сожалению, к этому делу европейцы подошли максимально формально и подтвердили частичное непонимание реалий, в которых мы живем. Позиция украинского футбольного сообщества однозначна и не менялась никогда. Таким, как Тимощук, не место в украинском футболе», — цитируют ассоциацию заграничные издания.
CAS объяснил свою позицию тем, что нет никаких доказательств противоправных действий Тимощука за последние годы. Но такая аргументация не особо заботит украинских чиновников — по данным местной прессы, они не планируют возвращать Анатолия в футбольную историю страны.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|15
|11
|4
|0
|32-7
|37
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2
|Зенит
|15
|11
|3
|1
|33-7
|36
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3
|Локомотив
|15
|11
|1
|3
|30-18
|34
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4
|Динамо
|15
|9
|3
|3
|31-17
|30
|
5
|Спартак
|15
|8
|4
|3
|25-12
|28
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6
|ЦСКА
|15
|8
|3
|4
|24-10
|27
|
7
|Рубин
|15
|5
|4
|6
|17-22
|19
|
8
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|20-26
|17
|
9
|Акрон
|15
|4
|4
|7
|19-30
|16
|
10
|Пари НН
|15
|4
|3
|8
|15-27
|15
|
11
|Динамо Мх
|15
|3
|6
|6
|9-14
|15
|
12
|Кр. Советов
|15
|3
|3
|9
|13-23
|12
|
13
|Химки
|15
|2
|6
|7
|16-28
|12
|
14
|Факел
|15
|2
|6
|7
|10-23
|12
|
15
|Ахмат
|15
|1
|6
|8
|13-29
|9
|
16
|Оренбург
|15
|1
|5
|9
|16-30
|8
|22.11
|19:00
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Рубин – Акрон
|- : -
|23.11
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|23.11
|14:15
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|23.11
|16:30
|
Химки – Краснодар
|- : -
|23.11
|18:00
|
Спартак – Локомотив
|- : -
|24.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|24.11
|16:30
|
Факел – Динамо
|- : -
|24.11
|19:00
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Пари НН – Динамо Мх
|- : -
|Г
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Алексей Батраков
Локомотив
|10
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Джон Кордоба
Краснодар
|8
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Манфред Угальде
Спартак
|8
|П
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Маркус Вендел
Зенит
|8
|
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Бителло
Динамо
|6
|
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|6
|1
|0
|
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Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
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Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3