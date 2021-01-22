«Зачем он поливает меня грязью?!» Шанталосов ответил Шамханову по «сдаче» игры «Спартаку»

Сегодня в «СЭ» вышло резонансное интервью бывшего спортивного директора ЦСКА Авалу Шамханова, в котором он, в частности, говорит о договорных матчах в 1998 году с участием «Спартака». Вот отрывок из этого материала:

«Нам сказали проиграть «Спартаку» в один мяч»

— ...На следующий день мы грохнули спартачей — 4:1! Дальше у них матч с «Торпедо». Говорю Русланбеку Хусаинову (в то время — совладелец футбольного ЦСКА. — Прим. «СЭ»): «Чтобы догнать «Спартак», нужно соперника мотивировать». С 2010-го ФИФА запретила стимулирование, а в те годы — норма. Хусаинов выделил 50 тысяч долларов, которые я передал Жендареву.

— Генеральному директору «Торпедо».

— Да. Сказал: «Это ребятам — если обыграют «Спартак». Только не вздумай в день матча возвращать! Пожалеешь...» Так Жендарев в тот же вечер перезвонил: «Извини, но принять предложение не могу. Завтра же тебе привезут деньги». Я понял — «Спартак» дал больше. Он и победил.

— Счет?

— 1:0. Я был на стадионе, внимательно следил за игрой. Чувствовалось — «Торпедо» сдает. Шанталосов, 90 минут просидевший на скамейке, подтвердил мои догадки. Я специально дождался его после матча. Спросил: «Валер, скажи правду — сдавали?» Он кивнул: «Да, нам сказали в один мяч проиграть».

— Ну и ну.

— Потом Долматову говорю: «Я знаю, кто в 1999-м нанесет «Спартаку» первое поражение в чемпионате». — «Кто же?» — «Торпедо». — «Ты что, следователь?» — «Нет. Но готов заключить пари».

— И что?

— Поднимите статистику. 1999 год, четвертый тур, «Торпедо» — «Спартак» — 1:0.

Бышовец не стал досматривать матч

В сентябре 1998-го после звонкой пощечины в дерби с ЦСКА (1:4), «Спартак» сотворил настоящую сенсацию, победив в Лиге чемпионов «Реал» (2:1). Далее предстояла встреча с автозаводцами. Днем ранее армейцы взяли верх над «Ростельмашем» (1:0) и временно сократили отставание от красно-белых до трех очков.

К тому моменту «Торпедо», ужасно проводившее тот сезон, практически решило вопрос сохранения прописки в высшей лиге.

Тем не менее, в интервью «СЭ» главный тренер автозаводцев Валентин Иванов накануне встречи подчеркнул: «Будем биться за престиж клуба».

И до середины первого тайма небольшим территориальным преимуществом владели именно торпедовцы. Номинальные гости цеплялись за каждый мяч, создали два неплохих момента.

Но как только спартаковцы включили дополнительные скорости, автозаводцы просто-напросто перестали за ними успевать. Тихонов, Баранов и Цымбаларь создавали немало соперникам. Красно-белые сделали ставку на навесы с флангов, чем порой ставили в тупик всю оборону команды Иванова. Еще до пропущенного гола вратарь Воробьев дважды блестяще справился с ударами Робсона и Писарева.

«СЭ» поставил голкиперу черно-белых наивысшую оценку среди всех игроков — 7,0: «Не допустил крупного поражения, несколько раз выручив команду, казалось бы, в безнадежных ситуациях».

Но Писарев все-таки своего добился. На 31-й минуте после подачи углового Тихонов выиграл «воздух», скинул мяч своему нападающему, который уже не оставил шансов Воробьеву — 1:0.

После перерыва Камольцев имел убойный момент, но не переиграл Филимонова. «Спартак» же просил пенальти после падения Тихонова в чужой штрафной. Счет так и не изменился. Интересно, что главный тренер сборной России Анатолий Бышовец, присутствовавший на матче, ушел со стадиона за 20 минут до финального свистка.

«Хотелось бы поговорить с Роберто Карлосом без свидетелей...»

«В общем, спартаковцам для победы хватило яркой вспышки активности в конце первого тайма, — резюмировал тогда корреспондент «СЭ». — Вполне возможно, поклонники красно-белых остались не совсем довольны игрой своей команды, но стратегическую задачу «Спартак» решил — отрыв в шесть очков от ЦСКА сохранился. Таким образом, в оставшихся трех турах для оформления чемпионского звания команде Олега Романцева нужно набрать четыре очка».

Егор Титов после матча посетовал не только на жесткость со стороны торпедовцев, но и «приложил» Роберто Карлоса.

— «Торпедо» — неприятная команда. Жесткая, и удары по ногам получаешь часто, — говорил Титов. — Но никто себя не берег. Я выполнил 15 подкатов! Нам предстояло сделать два шага на пути к первому месту. Один сделан. Надеюсь, следующий тур расставит все точки над «i». А потом нас ждет очень трудный матч с «Интером», который мне, к сожалению, придется пропустить. В игре с «Реалом» великий Роберто Карлос оказался великим актером. Ему бы в театре выступать. Упал так картинно, что арбитр показал мне желтую карточку, хотя я бразильца не трогал. Обидно. Очень хотелось бы поговорить с ним без свидетелей. Может, перестал бы выкидывать свои трюки.

«Уже идут «расписанные игры»

А вот слова Валентина Иванова на послематчевой пресс-конференции:

— Наши игроки сделали все возможное, но выше головы не прыгнешь. Было видно, что спартаковцы во втором тайме подустали, но, к сожалению, мы не могли этим воспользоваться. Возможно, если бы наш диспетчер Булатов выглядел бы в этом матче получше, нам бы удалось сыграть успешнее. Сейчас каждая игра дается с боем, тем более, когда твой соперник — «Спартак».

— На что рассчитывает «Торпедо» в концовке чемпионата?

— Как на что? Будем биться за выживание.

— Неужели вы все еще опасаетесь такого исхода?

— О-о... Уже идут «расписанные игры». Некоторые результаты минувшего тура я знал заранее.

— В том числе итог матча со «Спартаком»?

— Нет, наш результат не «расписан». А вот борьба за выживание обостряется.

Мы связались с бывшим голкипером «Торпедо» Валерием Шанталосовом, слова которого приводит в своем интервью Шамханов. Вот что он нам написал:

— Бред полный и вранье! Никогда не занимался такими вещами! Такого человека я не помню. И почему он меня грязью обливает? Не знаю. Может, кто-то попросил его? Что касается перехода в ЦСКА — да, было предложение. Но об условиях с армейцами меня не уведомляли. «Торпедо» погасило деньги в размере трех тысяч долларов, часть подъемных. И никакой квартиры я в «Торпедо» не получал. Полная дезинформация! С Шамхановым не знаком и никогда не встречался, не общался. Это же надо такое сказать было...

— Мы сдали игру «Спартаку»? — переспрашивает хавбек «Торпедо"-98 Андрей Гашкин. — Нет, такого не было. Я бы как капитан должен был знать (смеется). А может быть, и нет... Но точно ничего про это не знал и потом не слышал. Никто мне не говорил уступить «Спартаку». Чушь какая-то!