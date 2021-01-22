«Как в 98-м ЦСКА разгромил «Спартак»? Накануне их прикормыш показал карточки Титу и Цыле...» Хусаинов ответил Шамханову

Сегодня в «СЭ» вышло резонансное интервью бывшего спортивного директора ЦСКА Авалу Шамханова, в котором он, в частности, говорит о договорных матчах в 1998 году с участием «Спартака». Вот отрывок из этого материала.

— Сергей Хусаинов заявил, что в 1999-м перед матчем со «Спартаком» вы предлагали ему 50 тысяч долларов. А он попросил 250 — умышленно назвал неподъемную сумму. Было?

— Вранье. Хусаинов — ничтожество. Лучше бы рассказал в интервью, как «Спартак» его прикормил, чуть ли не зарплату там получал. Как придумал компьютерные назначения арбитров. Дескать, это гарантирует абсолютную нейтральность. Но я, когда увидел результат, спросил со смехом: «Как фамилия компьютера?»

— Что вас насторожило?

— Назначения были именно такие, какие и нужны клубам. Трудно поверить в совпадения. Особенно когда знаешь, кто чей арбитр. Еще Хусаинов оставил коллег без штанов, возглавляя судейский комитет.

Мы обратились за комментариями к Хусаинову.

— Что тут сказать? Давайте по порядку. Сначала про компьютер... Этот алгоритм внес ясность в нашу работу. Все же действующие арбитры высшей лиги подписали документ про компьютерные назначения. Все подписали, понимаете? И питерские, и москвичи, и те, кто с юга. Но потом эти же судьи написали жалобу на имя Колоскова с просьбой отстранить Хусаинова от руководства судейством.

— За что?

— Как это за что? Нарушилась же устоявшаяся схема назначений! Я из-за этого компьютера еще и пострадал. Так что Авалу лукавит. Скажу вам больше — как только эта «команда» появилась в ЦСКА, тогда и начался судейский беспредел.

— Чеченская бригада арбитров?

— Ну да. Я от своих слов не отказываюсь. Если нужно, готов отстаивать свое имя в суде. Бороться с клеветой.

— Какой клеветой?

— Про то, что я был на зарплате в «Спартаке»

— Такого не было?

— Нет, конечно. Пусть лучше расскажет, кто из судей получал зарплату в ЦСКА.

— Кто?

— (Смеется.) Это же легко определить. Авалу рассказывает, как Есауленко и Романцев предлагали ему отдать игру, но ЦСКА бы не стал замахиваться на чемпионство. Так?

— Не верите в это?

— Так можно же отмотать пленочку чуть назад. Матч «Спартака» с «Ростсельмашем» накануне дерби с ЦСКА. Игру судил их прикормыш. Фамилию я называть не буду (тот матч судил Лом-Али Ибрагимов. — Прим. «СЭ»). Так вот, сначала этот судья показал желтую Цыле. А в конце встречи еще и Титу... В итоге Титов и Цымбаларь не сыграли против армейцев. Их, как говорится, технично сняли с пробега. Так что арбитр выполнил заказ ЦСКА.

— Думаете, был заказ?

— Я в этом уверен. Так что просто сами посмотрите и все поймете.