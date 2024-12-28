«Как Илюха умудрился в том эпизоде забить правой!» Невероятный гол Цымбаларя в золотом матче
28 декабря 2013 года ушел из жизни шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Илья Цымбаларь. «СЭ» вспоминает один из самых ярких моментов в карьере замечательного футболиста.
«Наверное, до футбола Илюха был гимнастом»
Судьба чемпионства сезона-1996 в России решалась в золотом матче. В Санкт-Петербурге в борьбе за титул 16 ноября сошлись «Спартак» Георгия Ярцева и «Алания» Валерия Газзаева.
Участие полузащитника красно-белых, лучшего футболиста страны 1995 года Ильи Цымбаларя в решающем поединке было под вопросом. Матч последнего тура против «Зенита» (2:1) он пропускал из-за травмы.
Но Илья появился в стартовом составе и провел, может быть, даже лучшую игру в карьере.
В дебюте встречи предпочтительнее выглядели владикавказцы. Филимонов пару раз сыграл не слишком уверенно, реагируя на удары со средней дистанции.
К середине тайма москвичи инициативу перехватили. На 27-й минуте Титов выполнил пас из глубины поля на Цымбаларя. Илья, не дав мячу опуститься на землю, левой одним касанием переправил его на левый фланг, в ту зону, куда уже устремился Коновалов. Андрей опять же одним касанием левой вырезал передачу во вратарскую, куда уже прибежал Цымбаларь. Особенность этого важнейшего для красно-белых гола состояла в том, что полузащитнику, обладавшему волшебной левой ногой, пришлось наносить удар с правой. Получилось! Илья, поймав Крамаренко на противоходе, с лета отправил мяч в левый от себя угол. 1:0.
— Как Илюха умудрился в том эпизоде забить правой! Какая координация! Он, видимо, до футбола был гимнастом. Красивейший гол, — вспоминал тот эпизод Дмитрий Аленичев. — Илюха прежде всего запомнился своей фантастической левой ногой, невероятной техникой. Мало кто с ним мог посоперничать в этом компоненте игры. Жаль, что он не попал в сильный европейский клуб, хотя все данные у него для этого были...
— Чувство мяча у Цымбаларя — это что-то. Какой он ловкий был, координированный... Это дано свыше, — считает экс-полузащитник красно-белых Алексей Мелешин.
— Вот вам и Цымбаларь! Где он, на какой позиции играл? Да соперники никак не могли его поймать! Посчитайте, сколько моментов он создал. Вот его передача в касание из центра поля на Коновалова. Как он увидел... Да это мастерище! Вот и все, — отдал должное своему подопечному Георгий Ярцев в документальном фильме «Пионеротряд», который был снят журналистами «СЭ».
Как Ярцев перехитрил Газзаева
Кстати, мало кто ожидал появления в стартовом составе москвичей на левом фланге полузащиты автора великолепной результативной передачи Андрея Коновалова. Через несколько дней после виктории Георгий Ярцев раскрыл свой тактический замысел.
— Коновалов в матче с «Аланией» такую реактивную скорость развил, что уже через 15 минут проделал объем работы, который не под силу молодому парню. А будь он поопытнее, вперед отрабатывал бы на 80 процентов, а назад — на 20, и тогда его бы на весь матч хватило. Наш замысел заключался в том, чтобы внушить Газзаеву, что ударный кулак «Спартака» — на правом фланге. Туда мы бросили Мамедова, Аленичева, Тихонова и в начале игры Цымбаларя. На самом же деле ударной была левая зона! В Питере Коновалов со своей задачей справился. Отдал голевой пас Цымбаларю и еще две острые передачи Джубанову.
— Если иногда меня еще кто-то узнает в транспорте, то сразу говорят: «А помните свою передачу на Илью Цымбаларя»? Что ж, хоть чем-то я запомнился в истории «Спартака» (смеется). Это, конечно, радует, — вспоминал тот эпизод Коновалов в документальном фильме «Пионеротряд».
На 84-й минуте Тихонов удвоил преимущество спартаковцев, пробив с левой ноги с очень острого угла. Нужно признать, что Крамаренко допустил ошибку. 2:0. Однако вскоре Канищев возродил интригу, а на 90-й минуте Сулейманов, находясь в шести метрах от ворот, не попал по мячу. 2:1.
«Спартак» вернул себе чемпионский титул, а Цымбаларя признали лучшим игроком матча.
— Выиграла команда. Давайте не будем никого выделять, — скромничал в победной раздевалке Илья. — Спасибо всем. Мы доказали, что в любой ситуации «Спартак» остается «Спартаком». Пусть мы теряем игроков, пусть у нас обновляется состав, но традиции команды настолько крепки, что и в таких сложных ситуациях она не теряет лицо. И никто не может сказать, что мы победили незаслуженно!
— Теперь вы трехкратный чемпион России. Практически всех членов семьи — жену и двух детей — вы золотом обеспечили. Пора подумать о себе. Понимаете, о чем мы?
— Намек понял. Пока по поводу своего отъезда ничего говорить не буду. Но после таких побед не очень-то хочется уезжать. А если все же придется — будет очень жаль расставаться с любимым клубом.
Илья всегда с улыбкой вспоминал один из важнейших голов в своей карьере.
— Я всем вратарям говорил: «Когда бью с нерабочей правой ноги, у вас вообще нет шансов парировать удар». Они спрашивали: «Почему?» — «Да потому, что я даже сам не знаю, куда мяч полетит». Так и в 1996-м, когда я наносил удар, то не был уверен, что попаду туда, куда надо. Но то, что у меня с правой ногой проблемы, воспринимаю нормально. Еще в детстве усвоил: лучше одной ногой владеть хорошо, чем двумя посредственно. Так и играл.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3