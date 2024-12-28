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«Как Илюха умудрился в том эпизоде забить правой!» Невероятный гол Цымбаларя в золотом матче

11 лет назад ушел из жизни Илья Цымбаларь
Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Футболист Илья Цымбаларь празднует гол в матче «Спартак» — «Алания» (2:1). 16 ноября 1996 года. Санкт-Петербург
Илья Цымбаларь — автор гола в матче «Спартак» — «Алания» (2:1). 16 ноября 1996 года. Санкт-Петербург.
Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»
Как Цымбаларь забил «Алании» в золотом матче-1996.

28 декабря 2013 года ушел из жизни шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Илья Цымбаларь. «СЭ» вспоминает один из самых ярких моментов в карьере замечательного футболиста.

«Наверное, до футбола Илюха был гимнастом»

Судьба чемпионства сезона-1996 в России решалась в золотом матче. В Санкт-Петербурге в борьбе за титул 16 ноября сошлись «Спартак» Георгия Ярцева и «Алания» Валерия Газзаева.

Участие полузащитника красно-белых, лучшего футболиста страны 1995 года Ильи Цымбаларя в решающем поединке было под вопросом. Матч последнего тура против «Зенита» (2:1) он пропускал из-за травмы.

Но Илья появился в стартовом составе и провел, может быть, даже лучшую игру в карьере.

В дебюте встречи предпочтительнее выглядели владикавказцы. Филимонов пару раз сыграл не слишком уверенно, реагируя на удары со средней дистанции.

Илья Цымбаларь. «Нет у меня обиды на судьбу, что кто-то уехал и заработал, а я остался здесь». Сегодня Цымбаларю исполнилось бы 55

К середине тайма москвичи инициативу перехватили. На 27-й минуте Титов выполнил пас из глубины поля на Цымбаларя. Илья, не дав мячу опуститься на землю, левой одним касанием переправил его на левый фланг, в ту зону, куда уже устремился Коновалов. Андрей опять же одним касанием левой вырезал передачу во вратарскую, куда уже прибежал Цымбаларь. Особенность этого важнейшего для красно-белых гола состояла в том, что полузащитнику, обладавшему волшебной левой ногой, пришлось наносить удар с правой. Получилось! Илья, поймав Крамаренко на противоходе, с лета отправил мяч в левый от себя угол. 1:0.

— Как Илюха умудрился в том эпизоде забить правой! Какая координация! Он, видимо, до футбола был гимнастом. Красивейший гол, — вспоминал тот эпизод Дмитрий Аленичев. — Илюха прежде всего запомнился своей фантастической левой ногой, невероятной техникой. Мало кто с ним мог посоперничать в этом компоненте игры. Жаль, что он не попал в сильный европейский клуб, хотя все данные у него для этого были...

— Чувство мяча у Цымбаларя — это что-то. Какой он ловкий был, координированный... Это дано свыше, — считает экс-полузащитник красно-белых Алексей Мелешин.

— Вот вам и Цымбаларь! Где он, на какой позиции играл? Да соперники никак не могли его поймать! Посчитайте, сколько моментов он создал. Вот его передача в касание из центра поля на Коновалова. Как он увидел... Да это мастерище! Вот и все, — отдал должное своему подопечному Георгий Ярцев в документальном фильме «Пионеротряд», который был снят журналистами «СЭ».

Бывший главный тренер «Спартака» Георгий Ярцев празднует победу в матче «Спартак» — «Алания» (2:1). 16 ноября 1996 года. Санкт-Петербург
Георгий Ярцев.
Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

Как Ярцев перехитрил Газзаева

Кстати, мало кто ожидал появления в стартовом составе москвичей на левом фланге полузащиты автора великолепной результативной передачи Андрея Коновалова. Через несколько дней после виктории Георгий Ярцев раскрыл свой тактический замысел.

— Коновалов в матче с «Аланией» такую реактивную скорость развил, что уже через 15 минут проделал объем работы, который не под силу молодому парню. А будь он поопытнее, вперед отрабатывал бы на 80 процентов, а назад — на 20, и тогда его бы на весь матч хватило. Наш замысел заключался в том, чтобы внушить Газзаеву, что ударный кулак «Спартака» — на правом фланге. Туда мы бросили Мамедова, Аленичева, Тихонова и в начале игры Цымбаларя. На самом же деле ударной была левая зона! В Питере Коновалов со своей задачей справился. Отдал голевой пас Цымбаларю и еще две острые передачи Джубанову.

16&nbsp;ноября 1996 года. Санкт-Петербург. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Алания&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. «Газзаев обвел тяжелым взглядом: никогда тебе не прощу этот промах!» 25 лет золотому матчу «Спартак» — «Алания»

— Если иногда меня еще кто-то узнает в транспорте, то сразу говорят: «А помните свою передачу на Илью Цымбаларя»? Что ж, хоть чем-то я запомнился в истории «Спартака» (смеется). Это, конечно, радует, — вспоминал тот эпизод Коновалов в документальном фильме «Пионеротряд».

На 84-й минуте Тихонов удвоил преимущество спартаковцев, пробив с левой ноги с очень острого угла. Нужно признать, что Крамаренко допустил ошибку. 2:0. Однако вскоре Канищев возродил интригу, а на 90-й минуте Сулейманов, находясь в шести метрах от ворот, не попал по мячу. 2:1.

«Спартак» вернул себе чемпионский титул, а Цымбаларя признали лучшим игроком матча.

Футболист Илья Цымбаларь забивает гол в матче «Спартак» — «Алания» (2:1). 16 ноября 1996 года. Санкт-Петербург
Илья Цымбаларь забивает гол в матче «Спартак» — «Алания» (2:1). 16 ноября 1996 года. Санкт-Петербург.
Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

— Выиграла команда. Давайте не будем никого выделять, — скромничал в победной раздевалке Илья. — Спасибо всем. Мы доказали, что в любой ситуации «Спартак» остается «Спартаком». Пусть мы теряем игроков, пусть у нас обновляется состав, но традиции команды настолько крепки, что и в таких сложных ситуациях она не теряет лицо. И никто не может сказать, что мы победили незаслуженно!

— Теперь вы трехкратный чемпион России. Практически всех членов семьи — жену и двух детей — вы золотом обеспечили. Пора подумать о себе. Понимаете, о чем мы?

— Намек понял. Пока по поводу своего отъезда ничего говорить не буду. Но после таких побед не очень-то хочется уезжать. А если все же придется — будет очень жаль расставаться с любимым клубом.

Илья всегда с улыбкой вспоминал один из важнейших голов в своей карьере.

— Я всем вратарям говорил: «Когда бью с нерабочей правой ноги, у вас вообще нет шансов парировать удар». Они спрашивали: «Почему?» — «Да потому, что я даже сам не знаю, куда мяч полетит». Так и в 1996-м, когда я наносил удар, то не был уверен, что попаду туда, куда надо. Но то, что у меня с правой ногой проблемы, воспринимаю нормально. Еще в детстве усвоил: лучше одной ногой владеть хорошо, чем двумя посредственно. Так и играл.

Илья Цымбаларь
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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