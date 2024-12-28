Чемпионом станет «Спартак» или «Краснодар»? Дзюба обойдет Лоськова? Угальде и Батраков станут лучшими? Заглядываем в 2025 год

Взгляд Максима Никитина.

2024-й заканчивается тотальной интригой: за чемпионство борются пять команд, а на возможный вылет выстроились как минимум семь. Чего ждать в 2025-м?

1. Артем Дзюба побьет рекорд Дмитрия Лоськова по результативным действиям в чемпионате России. Артем забил победный мяч в Питере и сократил отставание от Лоськова до девяти очков. Уверен, что до конца года он закроет это отставание и вырвется вперед. Что касается голов — Артем в поул-позиции. До Кержакова остался один гол. Два мяча, забитых весной, выдвинут его в лидеры среди россиян во всех турнирах. И он тоже обязательно с этим справится. Причина простая: Артем играет в «Акроне», это очень атакующая команда, которая стабильно создает моменты, а еще находится в топ-6 лиги по их реализации.

2. Угальде — лучший бомбардир сезона в РПЛ. Прямо сейчас у костариканца 15 голов, это на пять больше, чем у Алексея Батракова, идущего вторым. Идеальные цифры для победы в тотале, но нет сомнений, что Манфред увеличит показатели весной. Думаю, 23 гола — результат вполне реальный. И это, кстати, станет рекордом для спартаковцев в турнире. Прямо сейчас его держит бразилец Веллитон, который в сезоне-2010 21 раз поразил ворота соперников. Вряд ли Угальде замахнется на исторические 25 голов Олега Веретенникова, но его осенне-зимний темп (9 мячей в четырех матчах) оставляет надежду и на такое чудо.

Сергей Семак. Фото Александр Федоров, «СЭ»

3. «Зенит» проиграет чемпионат. Потому что Сергей Семак утратил инструменты влияния на ключевых футболистов. Вендел, Клаудиньо и Дуглас Сантос играют сильно ниже ожиданий. Соболев так и не встроился в систему, а Кассьерра и Педро вообще пропали с радаров. Сергей Богданович на решающем отрезке осенней части не придумал, как обыграть две команды из Самарской области. Обычно «Зенит» уверенно переезжает соперников из нижней части турнирной таблицы, но здесь произошло нечто странное (тем более, что «Акрон» и «Крылья» вообще не надежны в обороне). Питерцы продолжили гнуть линию с башнями впереди, которая пока ничего на дистанции не дала. Есть мнение, что весной менеджмент «Зенита» сделает все, чтобы на столетие переломить ситуацию, но здесь вспоминается прошлогодний турнир, когда сине-бело-голубые так и не сумели прибавить на финише, оставив шансы «Краснодару» и «Динамо» в последнем туре. Уверен, без серьезной трансформации состава «Зенит» не вернет прежнюю гегемонию в РПЛ. Игроки, забравшие шесть чемпионств подряд, просто не мотивированы на повторение прежних результатов.

4. «Динамо» по ходу весенней части примет решение об отставке Марцела Лички. Кажется, что цикл Марцела завершается. Бело-голубые из очень красивого, медийно мощного клуба хотят превратиться в победителя. Но у нынешнего тренерского штаба это вряд ли получится. Задача — сделать шаг вперед по сравнению с прошлым годом, но догматика Марцела этому сильно мешает. Попадание в тройку/четверку — уже не тот результат, который принесет удовлетворение клубу. Плюс у Лички назрели внутренние конфликты с футболистами, начиная со Скопинцева. После матча с «Ахматом» чех разразился нервной цитатой в адрес атаки: «Тюкавин, Артур и Нгамале вышли без эмоций, атакующей линии было будто наплевать: выиграем — хорошо, проиграем — не страшно. Должен был поменять всех троих в перерыве». В следующей игре Тюкавин выдал 2+1, но Нгамале и Артур остались в запасе, хотя и с лавки оформили по голевой передаче. В целом напрашивается разворот «Динамо» в более утилитарный стиль, который принесет результат. И Личка в такой концепции точно лишний. Кстати, Станислав Черчесов, освобождающийся из сборной Казахстана, может стать в этом смысле неплохим вариантом.

Алексей Батраков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

5. А лучшим ассистентом чемпионата должен стать Алексей Батраков. У проспекта железнодорожников есть суперкачество — идеальная передача. Много говорится на тему его неуверенной игры под давлением (что правда), но стандарты «Локо» с его передачами — инструмент для развития ассистентского багажа. Они и принесут Алексею звание лучшего ассистента турнира. Надо добавить, что он и сейчас с шестью передачами — третий в РПЛ. Вендел и Бителло пока выше, но в итоге Батраков их подвинет. Тем более, что после перерыва Галактионов взбодрит потухший «Локомотив».

6. В зоне вылета картина кажется очевидной. Слишкович после назначения в «Оренбург» пока совершенно не впечатляет. Выбор оренбуржцев изначально выглядел странновато. Владимир, сыгравший отличный отрезок со «Спартаком», показал себя сильным кризисным менеджером внутри большой команды, но вряд ли это могло стать подтверждением его качества на уровне РПЛ. Теперь у «Оренбурга» всего 8 очков в таблице и шесть — от зоны стыковых матчей (плюс шесть поражений подряд). Сложно представить, что «Оренбургу» удастся из этой ямы выбраться. Оверперфоманса от Слишковича я не жду. Вторая команда «Химки». На фоне проблем с законом у инвестора Туфана Садыгова возникает вопрос существования клуба в текущем виде. Наверняка химчане сезон доиграют, но и «Ахмат», и «Факел» прямо сейчас выглядят более вероятными клиентами для сохранения места в главной лиге России.

Футболисты «Спартака» Кристофер Мартинс, Манфред Угальде, Олег Рябчук и Маркиньос празднуют гол в ворота «Пари НН» (3:0) в матче 18-го тура РПЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ»

7. Чемпион — «Спартак» или «Краснодар». Две команды, которые используют понятную структуру и способные добавить весной. Краснодарцы вышли на рынок за вингером, но в остальном состав вполне себе укомплектован и, самое главное, прогрессирует. Кевин Ленини проводит лучший отрезок в РПЛ, Станислав Агкацев без проблем заменил Матвея Сафонова. Джон Кордоба голоден до побед и точно может добавить в эффективности, которая пропала в концовке осеннего отрезка. А еще есть Эдуард Сперцян, Виктор Са и Жоау Батчи, способные создавать для колумбийца моменты. Единственная проблема — второй центральный форвард. У «Краснодара» могут быть огромные сложности, если Кордоба по каким-то причинам пропустит матчи. Адекватной замены ему просто нет. Зато календарь для набора очков идеальный: до 24-го тура у «Краснодара» нет серьезных соперников. «Спартак» прокачал уверенность, выбрался из кризиса через решения Станковича. Красно-белые выглядят самой устойчивой командой в РПЛ, а атакующая группа обрела синергию. Спартаковцы показали, что им все равно кого обыгрывать: команды с низкой обороной или большие клубы, играющие в прессинг и давление. Если Станкович поддержит осенний порыв, то «Спартак» способен выйти на первое место уже в первых турах после перерыва. В одном из предматчевых интервью Манфред Угальде прямо обозначил, что Станкович постоянно твердит в раздевалке: «Мы здесь ради трофеев». Именно такая позиция должна сделать из «Спартака» фаворита в чемпионской гонке. Особенно если красно-белые добавят качества составу зимой с новым спортивным директором.