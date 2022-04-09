«Почему не играл Фукс? Гбамен «исполнил», где мастерство Языджи?» Ветеран ЦСКА о матче с «Химками»
— Эксперименты в обороне ни к чему хорошему не приводят. Марио в роли центрального защитника провел неважный матч. Да и в середине поля проблемы. Гбамен сегодня провалился.
Нужно отдать должное «Химкам», которые здорово воспользовались ошибками армейцев, четко использовали свободные зоны. Плюс у подопечных Юрана все залетало.
Даже не знаю, почему не играл Фукс. Для меня это пока загадка. По предыдущим играм у меня вопросов к нему не было. Парень классно начинает атаки...
В целом при схеме в три центральных защитника латерали должны заполнять свободные зоны, возвращаться. А Обляков и Ушаков в этом плане, мягко говоря, не преуспели. В ЦСКА, увы, нет быстрого защитника. Даже Дивеев, который сейчас не играет, не обладает достаточной скоростью. Сегодня юркий Руденко всем все показал, не смогли его закрыть...
Карраскаль старался, у него были моменты. Мог вполне забивать, пытался за счет своей техники обострить. После перерыва перебрасывал Лантратова, но не попал в створ.
Языджи? В первых турах турок хотел показать, что он за футболист. Те матчи провел на эмоциональном подъеме. А теперь эмоции ушли, нужно играть за счет мастерства. Ну вот в последних двух встречах никакого лоска в его действиях что-то нет. С другой стороны, не забывайте, что он играет немного не на своей позиции. Ему удобнее располагаться глубже.
Гбамен наошибался. «Исполнил», конечно... В эпизоде с первым пропущенным мячом недоработал, выключился. Ну что это такое? Да и в четвертом голе есть его вина...
Замены тоже особо не помогли. Думаю, может быть, стоило Яковлева попробовать выпустить с первых минут. А Языджи играл бы ниже. Почему нет? Все-таки надо больше доверять молодому парню.
Турнирные перспективы? Хм. Еще недавно говорили, что ЦСКА поборется за чемпионство. Но две последние встречи показали, что до золота очень далеко. С «Уралом» спаслись, а сегодня армейцев наказали по делу.
Есть вопросы к организации игры. Перекос на атаку, а сзади большие проблемы. И они не решаются. Может быть, надо сразу выпускать Мухина, который не ходил бы вперед. Много мячей пропущено из центральной зоны. Нет баланса. Состав надо стабилизировать.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|7
|2
|53-23
|49
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|23
|9
|5
|9
|29-26
|32
|
9
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
10
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
11
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|35-40
|25
|
12
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
15
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
16
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|9.04
|14:00
|
Н. Новгород – Динамо
|0 : 1
|9.04
|14:00
|
Химки – ЦСКА
|4 : 2
|9.04
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|9.04
|19:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.04
|12:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|10.04
|14:00
|
Уфа – Сочи
|- : -
|10.04
|16:30
|
Спартак – Арсенал
|- : -
|10.04
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0