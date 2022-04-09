«Почему не играл Фукс? Гбамен «исполнил», где мастерство Языджи?» Ветеран ЦСКА о матче с «Химками»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин — о поражении от «Химок» (2:4).

— Эксперименты в обороне ни к чему хорошему не приводят. Марио в роли центрального защитника провел неважный матч. Да и в середине поля проблемы. Гбамен сегодня провалился.

Нужно отдать должное «Химкам», которые здорово воспользовались ошибками армейцев, четко использовали свободные зоны. Плюс у подопечных Юрана все залетало.

Даже не знаю, почему не играл Фукс. Для меня это пока загадка. По предыдущим играм у меня вопросов к нему не было. Парень классно начинает атаки...

В целом при схеме в три центральных защитника латерали должны заполнять свободные зоны, возвращаться. А Обляков и Ушаков в этом плане, мягко говоря, не преуспели. В ЦСКА, увы, нет быстрого защитника. Даже Дивеев, который сейчас не играет, не обладает достаточной скоростью. Сегодня юркий Руденко всем все показал, не смогли его закрыть...

Карраскаль старался, у него были моменты. Мог вполне забивать, пытался за счет своей техники обострить. После перерыва перебрасывал Лантратова, но не попал в створ.

Языджи? В первых турах турок хотел показать, что он за футболист. Те матчи провел на эмоциональном подъеме. А теперь эмоции ушли, нужно играть за счет мастерства. Ну вот в последних двух встречах никакого лоска в его действиях что-то нет. С другой стороны, не забывайте, что он играет немного не на своей позиции. Ему удобнее располагаться глубже.

Гбамен наошибался. «Исполнил», конечно... В эпизоде с первым пропущенным мячом недоработал, выключился. Ну что это такое? Да и в четвертом голе есть его вина...

Замены тоже особо не помогли. Думаю, может быть, стоило Яковлева попробовать выпустить с первых минут. А Языджи играл бы ниже. Почему нет? Все-таки надо больше доверять молодому парню.

Турнирные перспективы? Хм. Еще недавно говорили, что ЦСКА поборется за чемпионство. Но две последние встречи показали, что до золота очень далеко. С «Уралом» спаслись, а сегодня армейцев наказали по делу.

Есть вопросы к организации игры. Перекос на атаку, а сзади большие проблемы. И они не решаются. Может быть, надо сразу выпускать Мухина, который не ходил бы вперед. Много мячей пропущено из центральной зоны. Нет баланса. Состав надо стабилизировать.