Мальдивы и океан, экстрим и зима, свадьба. Как и где отдыхают футболисты и тренеры РПЛ

Футболисты российской премьер-лиги после сложного и длинного 2020-го разъехались по всему миру, чтобы перезагрузить голову и тело во время долгожданного зимнего перерыва в чемпионате. А кто и чем занимается, смотрите в этой подборке.

Бомба от Александра Зуева.

Валерий Карпин встает на путь экстрима. С маленькой дочерью.

Себастьян Дриусси с женой.

Дмитрий Тарасов в Стране чудес.

Ильзат Ахметов восхищается родной природой.

Местонахождение Рифата Жемалетдинова угадать не трудно.

У Гжегожа Крыховяка из отпуска, как обычно, стильные фото.

Кирилл Комбаров со своей командой.

У Алекса Крала все просто — океан, шорты, шлепки.

Леонид Слуцкий рушит стереотипы и гоняет на снегоходе. На его фото есть и Василий Березуцкий.

Иван Игнатьев всегда в форме.

Яркое фото от семьи Антона Шунина.

Как же нам не хватает отпускных фотографий Зе Луиша и его уже экс-подруги Олеси. Теперь будет вот так...

Николай Рассказов с дочкой.

Виталий Лысцов отправился в Танзанию! Не зря Россия открыла авиасообщение с этой страной в числе первых.

У Романа Шишкина и Рената Янбаева зимняя баня.

А Матвей Сафонов во время отпуска взял и женился.