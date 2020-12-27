Мальдивы и океан, экстрим и зима, свадьба. Как и где отдыхают футболисты и тренеры РПЛ
Бомба от Александра Зуева.
Валерий Карпин встает на путь экстрима. С маленькой дочерью.
Себастьян Дриусси с женой.
Дмитрий Тарасов в Стране чудес.
Ильзат Ахметов восхищается родной природой.
Местонахождение Рифата Жемалетдинова угадать не трудно.
У Гжегожа Крыховяка из отпуска, как обычно, стильные фото.
Кирилл Комбаров со своей командой.
У Алекса Крала все просто — океан, шорты, шлепки.
Леонид Слуцкий рушит стереотипы и гоняет на снегоходе. На его фото есть и Василий Березуцкий.
Иван Игнатьев всегда в форме.
Яркое фото от семьи Антона Шунина.
Как же нам не хватает отпускных фотографий Зе Луиша и его уже экс-подруги Олеси. Теперь будет вот так...
Николай Рассказов с дочкой.
Виталий Лысцов отправился в Танзанию! Не зря Россия открыла авиасообщение с этой страной в числе первых.
У Романа Шишкина и Рената Янбаева зимняя баня.
А Матвей Сафонов во время отпуска взял и женился.
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