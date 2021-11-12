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Россия перед битвой с Испанией размялась на словаках. У Хлусевича и Агаларова — голы-красавцы, у Тюкавина — чудо-пас

Отдел футбола «СЭ»
Отдел футбола «СЭ»
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Сегодня, 22:10
12 ноября. Химки. Россия — Словакия — 3:0. Россияне разгромили словаков в матче молодежных сборных. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
12 ноября. Химки. Россия — Словакия — 3:0. Россияне разгромили словаков в матче молодежных сборных. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Когда хорошо — тогда хорошо: российская молодежка разгромила Словакию в Химках в матче отбора Евро-2023 — 3:0.

Когда на старте отборочного турнира российская молодежка попала под Испанию, получив четыре гола, стало как-то грустно. Но к концу первого круга стало понятно, что не все так плохо. Россияне одержали четыре победы, обыграв всех остальных соперников по группе с общим счетом 12:0. Очевидно, что если не произойдет ничего катастрофического и сверхъестественного, команда Михаила Галактионова должна занимать второе место и проходить в стыковые матчи (а при определенных обстоятельствах можно и выйти на Евро-2023 напрямую).

Напомним, что, согласно регламенту, девять победителей групп сразу попадают в финальный турнир, равно как и лучшая сборная из тех, что станут вторыми. Остальные восемь команд отправляются в стыковые матчи.

Чемпионат Европы U21. Группа C
12 нояб, 20:00. Арена Химки (Химки)
Литва U21 0:3 Россия U21
Россия U21 1:0 Северная Ирландия U21
Россия U21 6:0 Мальта U21
Испания U21 4:1 Россия U21
Сербия U-21 0:0 Россия U21
Россия U21
34` Хлусевич, 45` Агаларов, 82` Сулейманов
3:0
1-й тайм 2:0
Матч завершен
Словакия U21
Словакия U21 4:0 Мальта U21
Испания U21 3:2 Словакия U21
Северная Ирландия U21 1:0 Словакия U21
Словакия U21 3:1 Литва U21
Словакия U21 6:0 Лихтенштейн U21
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Голы
Хлусевич, 34 (1:0), Агаларов, 45 (2:0), Сулейманов, 82 (3:0)
Россия U21
Бориско Хлусевич (Сулейманов, 80 ) Прохин Степанов Сильянов Литвинов Мухин Марадишвили (Черников, 64 ) Умяров (Пруцев, 60 ) Севикян (Иосифов, 59 ) Агаларов (Тюкавин, 64 )
Предупреждения
Литвинов 85  - 
Судьи
Петер Кьерсгор
8&nbsp;октября. Химки. Россия U21&nbsp;&mdash; Северная Ирландия U21&nbsp;&mdash; 1:0. Радость российских футболистов после гола Данилы Прохина. У российской молодежки вторая победа в квалификации на Евро. А что нужно для попадания на Олимпиаду?

Можно даже пожалеть, что России не очень повезло со жребием и из первой корзины при жеребьевке выпала Испания. В отборе к Евро-2021 досталась Польша, которую мы в итоге опередили и вышли в финальный турнир с первого места.

Словакия перед этим матчем казалась главным соперником в борьбе за второе место. Во всяком случае исходя из турнирной таблицы. Правда, словаки успели проиграть не только Испании, что закономерно, но и Северной Ирландии. А это уже был намек.

И действительно, игра показала, что Словакия и Россия — команды точно не одного уровня. Единственное, что смог предложить соперник, — это «стандарты». Какая-то опасность у ворот потенциального новичка «Спартака» Бориско возникала только после них. Но на этом все.

Российская молодежка атаковала куда изобретательнее и разнообразнее. Гол Агаларова прекрасен. Заброс Умярова, скидка Марадишвили, удар головой форварда «Уфы» — все было на уровне. Кстати, при счете 0:0 была похожая комбинация, только заброс делал Марадишвили, а скидку — Хлусевич, вот только Агаларов не попал по мячу. Да и удар будущего игрока «Спартака» в ближний угол, когда Хлусевич забил первый гол, был хорош и породист.

Форварды молодежной сборной России Гамид Агаларов и&nbsp;Тимур Сулейманов. Лучший бомбардир РПЛ, лучший трансфер «Локо», лидер и новичок «Спартака». Сегодня у молодежки решающий матч со Словакией

А третий гол, забитый Сулеймановым с отличного паса Тюкавина, наверное, оценил бы и Олег Романцев.

Показательным моментом стало и то, что в середине второго тайма при счете 2:0 Галактионов снял с игры двух лидеров этой команды — Умярова и Марадишвили. Это показатель того, что хозяева полностью контролировали ход матча. Был и другой подтекст: 16 ноября встреча с Испанией, и стоило поберечь ведущих футболистов.

Есть подозрение, что через четыре дня уже мы окажемся в роли Словакии, довольствуясь эпизодическими полумоментами. Но пока все равно стоит констатировать: Россия должна занимать второе место в этой группе и проходить как минимум в стыки.

Молодежная сборная России забила три гола сверстникам из&nbsp;Словакии перед игрой с&nbsp;молодежной сборной Испании.

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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

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