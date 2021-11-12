Когда хорошо — тогда хорошо: российская молодежка разгромила Словакию в Химках в матче отбора Евро-2023 — 3:0.

Когда на старте отборочного турнира российская молодежка попала под Испанию, получив четыре гола, стало как-то грустно. Но к концу первого круга стало понятно, что не все так плохо. Россияне одержали четыре победы, обыграв всех остальных соперников по группе с общим счетом 12:0. Очевидно, что если не произойдет ничего катастрофического и сверхъестественного, команда Михаила Галактионова должна занимать второе место и проходить в стыковые матчи (а при определенных обстоятельствах можно и выйти на Евро-2023 напрямую).

Напомним, что, согласно регламенту, девять победителей групп сразу попадают в финальный турнир, равно как и лучшая сборная из тех, что станут вторыми. Остальные восемь команд отправляются в стыковые матчи.

Можно даже пожалеть, что России не очень повезло со жребием и из первой корзины при жеребьевке выпала Испания. В отборе к Евро-2021 досталась Польша, которую мы в итоге опередили и вышли в финальный турнир с первого места.

Словакия перед этим матчем казалась главным соперником в борьбе за второе место. Во всяком случае исходя из турнирной таблицы. Правда, словаки успели проиграть не только Испании, что закономерно, но и Северной Ирландии. А это уже был намек.

И действительно, игра показала, что Словакия и Россия — команды точно не одного уровня. Единственное, что смог предложить соперник, — это «стандарты». Какая-то опасность у ворот потенциального новичка «Спартака» Бориско возникала только после них. Но на этом все.

Российская молодежка атаковала куда изобретательнее и разнообразнее. Гол Агаларова прекрасен. Заброс Умярова, скидка Марадишвили, удар головой форварда «Уфы» — все было на уровне. Кстати, при счете 0:0 была похожая комбинация, только заброс делал Марадишвили, а скидку — Хлусевич, вот только Агаларов не попал по мячу. Да и удар будущего игрока «Спартака» в ближний угол, когда Хлусевич забил первый гол, был хорош и породист.

? 3 матча — 4 гола. Агаларов продолжает забивать — теперь за молодежку



?? Наши парни ведут уже 2:0. Перед голом Гамида красиво положил Хлусевич. Смотри оба мяча и включай второй тайм против Словакии на Матч ТВ. pic.twitter.com/HX98E4lbgG — Матч ТВ (@MatchTV) November 12, 2021

А третий гол, забитый Сулеймановым с отличного паса Тюкавина, наверное, оценил бы и Олег Романцев.

Показательным моментом стало и то, что в середине второго тайма при счете 2:0 Галактионов снял с игры двух лидеров этой команды — Умярова и Марадишвили. Это показатель того, что хозяева полностью контролировали ход матча. Был и другой подтекст: 16 ноября встреча с Испанией, и стоило поберечь ведущих футболистов.

Есть подозрение, что через четыре дня уже мы окажемся в роли Словакии, довольствуясь эпизодическими полумоментами. Но пока все равно стоит констатировать: Россия должна занимать второе место в этой группе и проходить как минимум в стыки.