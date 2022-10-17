«Получите, британские джентльмены, за свою спесь». 15 лет победе России над Англией

Ровно 15 лет назад в «Лужниках» сборная России одержала одну из самых ярких побед в своей истории, одолев англичан во главе с Уэйном Руни, Стивеном Джеррардом и Майклом Оуэном.

Россия — Англия — 2:1 (0:1)

Голы: Руни, 29 (0:1). Павлюченко, 69 (1:1). Павлюченко, 73 (2:1).

Россия: Габулов, В. Березуцкий (Торбинский, 46), Игнашевич, А. Березуцкий, Анюков, Зырянов, Семшов, Билялетдинов, Жирков, Аршавин (к) (Колодин, 89), Кержаков (Павлюченко, 58).

Англия: Робинсон, Ричардс, Кэмпбелл, Фердинанд, Лескотт (Лэмпард, 79), Райт-Филлипс (Даунинг, 79), Бэрри, Джеррард (к), Коул (Крауч, 79), Руни, Оуэн.

Как Оуэн перевесил Игнашевича?

Для сохранения шансов на попадание в финальную часть чемпионата Европы-2008 Россию в домашнем матче с Англией устраивала только победа. На тот момент расклад в нашей группе была такой: Хорватия — 25 очков (9 игр), Англия — 23 очка (10), Россия — 18 (9).

Немногие верили в триумф команды Гуса Хиддинка, прекрасно помня, чем закончился сентябрьский матч этих команд в Лондоне — 0:3.

Cпустя месяц после фиаско стартовый состав россиян претерпел лишь два изменения. В воротах вместо Малафеева — Габулов. Пару Аршавину в атаке составил не Сычев, а Кержаков.

Гигантский баннер болельщиков перед началом матча. Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Хозяева смотрелись предпочтительнее в первые полчаса. Так, на 20-й минуте россияне провели размашистую атаку. Аршавин вывел на ударную позицию Билялетдинова, который пробивал с левой ноги, шведой, но угодил в Фердинанда. Вскоре уже Зырянов прошел по правому флангу и решился на выстрел в ближний угол — Робинсон выручил гостей.

А первый же выпад англичан завершился голом. Последовал заброс из центрального круга. Оуэн выиграл верховую борьбу у Игнашевича и сделал скидку на Руни. Грозный форвард «МЮ» принял мяч на грудь и, опередив Василия Березуцкого, вторым касанием пальнул под перекладину — без шансов для Габулова.

«Англичане позволяли нам владеть мячом, сколько влезет. Но мы не знали, что с этим мячом делать. А тут еще и первая за матч их атака. С голом Руни и необъяснимым проигрышем Игнашевичем верховой борьбы Оуэну, который ниже на 13 сантиметров. Не верю, что в этот миг вы не сказали себе: «Это все», — писал обозреватель «СЭ».

Роман Павлюченко празднует гол в ворота сборной Англии. Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Павлюченко не должен был бить пенальти

В перерыве Хиддинк снял с игры Василия Березуцкого и выпустил Торбинского. Поначалу этот ход едва не привел ко второму голу подопечных Стива Макларена. Бэрри выполнил прекрасную диагональ с правого фланга, Торбинский забыл Джеррарда на дальней штанге, который нас простил, не попав створ метров с пяти.

Еще через пять минут после подачи со штрафного Оуэн вновь оказался расторопнее российских защитников в штрафной, головой перевел мяч на дальнюю штангу, где Ричардс успел подставить ногу. Габулов выудил мяч из угла.

Недовольный таким положением дел, Хиддинк освежил атакующую линию, выпустив вместо Кержакова Павлюченко. Форварду «Спартака» было суждено практически тут же оказаться в центре внимания.

На 68-й минуте Аршавин блестящим пасом разрезал оборону гостей и вывел на удар Зырянова, которого сзади сбил Руни. Испанский арбитр назначил пенальти. К «точке» подошел Павлюченко и пробил в левый от себя угол. Туда же бросился и Робинсон, но спасти свою команду не смог — 1:1.

— Конечно же, тренер заранее сказал, кому именно пробивать 11-метровый, если он будет назначен. Только речь обо мне не шла. Хиддинк назвал две фамилии — Игнашевич и Билялетдинов, — признался Роман после игры.

— Тем не менее к мячу подошли вы.

— Дело в том, что Игнашевич обратился ко мне сам: «Бей!» Ну я и ударил.

— Мы играли неплохо, и все шло по нашему плану. Но вдруг соперник резко прибавил, к чему мы оказались не готовы. Все изменилось очень быстро, — рассуждал Стивен Джеррард.

— Пенальти был назначен справедливо?

— Насколько я заметил, лайнсмен не зафиксировал нарушения правил. А вот судья в поле в своем решении был уверен. Подобные пенальти приходятся на усмотрение арбитра, и, раз он его назначил, обсуждать бесполезно. Но это стало ключевым эпизодом матча.

Юрий Жирков, Динияр Билялетдинов, Денис Колодин, Роман Павлюченко, Александр Анюков. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Имеем право сходить с ума»

Россияне перехватили инициативу, на кураже взвинтили темп и дожали англичан. На 73-й минуте Алексей Березуцкий нанес плотный удар со средней дистанции, Робинсон среагировал, но отразил мяч практически перед собой. Первым на добивании оказался Павлюченко — 2:1! Здесь нужно сказать и о медлительности Фердинанда с Кэмпбеллом, которые не накрыли спартаковца.

Макларен бросил в бой Крауча и Лэмпарда — не помогло. Более того, на 83-й минуте после подачи углового в исполнении Жиркова мяч попал в ногу Фердинанда и едва не заскочил в ворота гостей.

2:1 — историческая победа, позволившая нам обойти англичан в турнирной таблице. Тогда на радостях никто не предполагал, что мы уступим Израилю и попадем на Евро-2008 только благодаря хорватам.

«Мне безумно хотелось, чтобы за свою спесь англичане понесли наказание, — писал обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер. — И когда на послематчевой пресс-конференции Макларен, потеряв лицо, демонстративно отказался отвечать на вопросы российских журналистов, я убедился, что был в этом чувстве прав. Получите, джентльмены, за нагло потушенный свет во время разминки россиян перед началом поединка на «Уэмбли» — и включенный сразу после выхода на поле англичан. Получите за крик перед началом вторничной тренировки в адрес работников стадиона: «Быстро ушли все с поля! Мы на час его купили, и здесь не должно быть никого, кроме нас!» И за реакцию знаменитого форварда Иана Райта на звонок нашего корреспондента Росса Уильямса с просьбой дать предматчевый комментарий: «Fuck off», — получите еще. Получите за то, что фотографов гнали в шею за выполнение своей работы. И за то, что не удостоили внимания четырех московских школьников, героически ждавших ваших автографов в полночь у гостиницы SwissHotel, — получите тоже. Умом Россию не понять. Мы не могли и не должны были выиграть этот матч, но мы его выиграли. И несколько дней имеем полное право по этому поводу сходить с ума».

Дмитрий Торбинский и Рио Фердинанд. Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Сказал Павлюченко: «Разозлись хотя бы на меня!»

Бывший голкипер сборной России Сергей Овчинников после матча заметил, что ключевым маневром Хиддинка в этой игре было решение выпустить на поле даже не Павлюченко, а Торбинского.

— Можно предположить, что Гус Хиддинк умышленно выпустил Кержакова с его вечным двигателем, чтобы тот вместе с Аршавиным утомил двух английских стопперов-«шкафов», — заметил Босс в интервью «СЭ». — Если это действительно так, то голландец воистину великий тренер. Павлюченко, когда настал все-таки его черед, с места в карьер начал легко вклиниваться в линию неприятельской обороны и гол свой с игры забил, сыграв на опережение, теснимый с двух сторон.

Но шах Стиву Макларену и его команде Хиддинк объявил, выпустив на поле Торбинского. Молодому спартаковцу достается от прессы, да наверняка и в команде за непрерывно пополняемую коллекцию желтых и красных карточек. А мне нравится его настоящая спортивная злость, которой как раз и недоставало сборной России. С его появлением на поле наша команда преобразилась. Торбинский с первых секунд развил кипучую деятельность в середине поля, успевая и таскать головешки из костра, вместе с защитниками не давая ему разгореться на своей половине поля, и, наоборот, подкидывать уголька в атакующие действия, развязав руки и Зырянову, и Семшову для организации наступления. Видя, что свеженький джокер в случае чего за них отработает, оба хава стали больше времени уделять созиданию, а тут еще Павлюченко постоянными маневрами стал сбивать с толку оборону соперников.

Радость команды после матча. Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Сам Хиддинк на триумфальной пресс-конференции так объяснил свой тактический ход.

— Было бы высокомерием утверждать, что при счете 0:1 я был уверен в удачном исходе. У нас молодая команда, у большинства футболистов нет большого опыта. Но я горд тем, что, получив в первом тайме удар, она нашла в себе силы для достойного ответа. Мы подвергли соперника прессингу, а я точно знаю, что англичане не любят быть под давлением. В первом тайме наши два форварда действовали фактически как центральные нападающие. Лескотт смещался в центр — и на правом фланге создавался простор. Поэтому мы и выпустили на замену более талантливого созидательного игрока Торбинского, и наша игра стала более наступательной. Джо Коул был полностью сосредоточен на защите и не мог уделять внимание нападению.

Также Гус Иванович обозначил главную проблему российских игроков — ментальную.

— Технически российские футболисты подготовлены хорошо. Они отлично умеют разыгрывать комбинации накоротке, что и демонстрировали во втором тайме, но им надо впитать в себя принципы международного футбола, поверить в то, что они способны побеждать лучших. Иногда мы контролируем игру, но не хватает инстинкта «киллера», умения использовать те один-два шанса, которые представляются.

— Вы выражали пожелание в адрес Павлюченко быть более агрессивным. Сегодня вы должны быть им удовлетворены?

— Павлюченко — приятный парень. Но я говорил ему: «Будь иногда плохим. Разозлись хотя бы на меня!» Сегодня он блестяще ответил двумя голами. Это подтверждает, что и у него, и у других игроков мастерство присутствует. Только они используют обычно свой талант процентов на 60.