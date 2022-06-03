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«Краснодар», ЦСКА или «Сочи»: выбираем клуб Черышеву в России

Матвей Морозов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Денис Черышев.
Фото Global Look Press
Денис Черышев.
Фото Global Look Press
Денис Черышев.
Фото Global Look Press
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Кажется, пора возвращаться.

Денис Черышев покинул «Валенсию». Полузащитник выступал за клуб с 2019 года (до этого дважды переходил в команду на правах аренды) и теперь находится в статусе свободного агента.

Решение сменить команду назревало давно: длительное восстановление от повреждений, бесконечные смены тренеров и высокая конкуренция не позволяли вингеру стабильно выходить на поле. В этом сезоне он провел в ла лиге 17 матчей (всего пять из них в старте) и отдал одну голевую передачу.

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Теперь спустя долгие годы выступления в Европе Черышев наконец-то может перейти в РПЛ. В последнее время отец Дениса Дмитрий Черышев неоднократно говорил, что трансфер в российский клуб возможен, но пока футболист предпочитает не раскрывать детали.

«СЭ» проанализировал, какие клубы премьер-лиги подойдут россиянину и сможет ли он в них заиграть.

Почему отпадают «Зенит», «Спартак» и «Локомотив»

Для начала нужно определиться с теми командами, с которыми Денису не стоит подписывать контракт. Во-первых, Черышеву точно не подходит «Зенит». У питерцев огромная конкуренция на флангах полузащиты и атаки. Малком, Клаудиньо, Кузяев, Мостовой, Сутормин — вот далеко неполный список тех, кто может там сыграть. Игрового времени у Дениса будет немного — Семак все чаще доверяет молодым футболистам, а старые и проверенные бойцы отходят на второй план и вынуждены киснуть в запасе, несмотря на огромный бэкграунд.

Во-вторых, сомнительными вариантами для продолжения карьеры выглядят «Локомотив» и «Спартак». Оба клуба очень неровно прошли последние сезоны: вечные пертурбации в руководстве, странное формирование состава и часто безосновательно меняющийся вектор развития не давали заложить под команду нормальный фундамент. В таких депрессивных клубах Черышев вряд ли заиграет.

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К тому же Денис — достаточно опытный футболист (в декабре ему исполнился 31 год). Его сильные и слабые стороны все давно знают, поэтому в отличие от молодых игроков Черышеву не надо доказывать свой уровень. Наверняка он хочет просто получать удовольствие от игры, а не ежедневно испытывать колоссальное давление из-за общего состояния коллектива.

Также маловероятен вариант с «Динамо». Но здесь причина больше в клубе, а не в игроке. Бело-голубые абсолютно четко дали понять, что сделали ставку на развитие молодежи и берут возрастных игроков только в случае крайней необходимости, причем чаще легионеров. По сути, в России у Черышева остается три клуба на выбор, которые ему бы реально подошли.

«Краснодар»

«Быки» в этом сезоне совершили настоящий подвиг — потеряв почти всех легионеров, заняли четвертое место, лишь на четыре очка отстав от «Динамо» и на шесть — от «Сочи». Главной причиной успеха «Краснодара» стали, конечно же, воспитанники.

Александр Сторожук даже в отсутствии легионеров сохранил систему, при которой мяч из любой точки поля при отборе сразу направлялся вперед. Именно такой стиль хотел видеть Сергей Галицкий — даже в ущерб обороне стараться максимальное количество времени уделять атакующим действиям. Черышеву такой футбол подходит.

Денис Черышев. Фото Global Look Press
Денис Черышев.
Фото Global Look Press

Нынешняя «Валенсия» чем-то похожа на «Краснодар»: тоже играет на контратаках, выводит мяч через фланги и ищет ошибки у соперников. Правда, меньше владеет мячом — 43,5% (против 56,9% у «быков»). Что касается конкурентов, то здесь Денис вряд ли должен переживать. В команде два основных вингера — Алексей Ионов и Олакунле Олусегун. С каждым из них вполне можно бороться за место в составе, особенно с нигерийцем — ему всего 20 лет, а молодым игрокам свойственна нестабильность.

ЦСКА

Армейцы бодро набирали очки после рестарта, но быстро сдулись и закончили только пятыми. Хотя до этого уверенно шли в тройке и в определенный момент даже претендовали на золото.

В связи с последними неудачами команды поползли слухи о смене тренерского штаба. В ЦСКА это никак не комментируют, но очевидно, что в ближайшее время вопрос придется решить — команде нужно готовиться к новому сезону.

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Впрочем, даже с внутренними проблемами клуб остается одним из самых стабильных в лиге. Плюс ЦСКА тактически очень удобен для Черышева. Армейцы чаще всего атакуют через полуфланги, отдавая мяч скоростным футболистам. Те совершают рывки либо к центру штрафной, либо меняются с партнерами местами и выводят друг друга на удар. Обычно этим занимается Эджуке — благодаря дриблингу он без проблем доходит до финальной трети, но дальше с нигерийцем зачастую происходит то, случалось с Винисиусом в «Реале» до последнего сезона. Прямо перед штрафной вингер терялся и не понимал, как развивать атаку.

Только в последние пару месяцев он научился находить партнеров на дальней штанге и отыгрываться с ними. У Черышева все это есть. Если Денис все-таки перейдет в ЦСКА, то имеет все шансы затмить и Эджуке, и Карраскаля, и даже Языджи. Россиянин качественно смещается и в центр, а после рывка с фланга может обогнуть всю штрафную и подать или ударить. С учетом того, что у ЦСКА есть Зайнутдинов, решающий все вопросы с доставкой мяча на чужую половину, Черышеву понадобится не так много времени на адаптацию.

Денис Черышев. Фото Global Look Press
Денис Черышев.
Фото Global Look Press

«Сочи»

Команда Владимира Федотово добилась лучшего результата в клубной истории. Удивительно, но фактически весь сезон «Сочи» использовал один и тот же состав с небольшой скамейкой запасных, где в основном молодые футболисты. Конечно, клубу повезло, что остались легионеры и, в отличие от многих в РПЛ, не пришлось срочно искать замену. Большая заслуга в этом триумфе принадлежит главному тренеру — Владимиру Федотову.

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Коуч не только наладил атмосферу в раздевалке и создал благоприятный микроклимат, но и подобрал тактические задачи под конкретных игроков, при этом ориентируясь на быстрое движение мяча и комбинационный футбол. Такая система в «Сочи» развивается уже на протяжении нескольких лет и раскрыла множество футболистов. В первый сезон Федотова в клубе зажег Кокорин (8 результативных действий в 10 матчах РПЛ), в следующем сезоне — Заболотный (9 голов и 4 ассиста в 27 матчах).

Черышев вполне может повторить их путь. Денис отлично вписывается в нынешнюю схему «Сочи» — 3-4-1-2. В ней нет четко выраженных вингеров, зато есть крайние хавбеки, изначально занимающие место рядом с латералями внизу, а при переходе в атаку в короткие сроки получают мяч во фланг. В «Валенсии», которая играла с расстановкой 4-4-2, Черышев играл примерно на такой же позиции и чувствовал себя довольно комфортно. Главное — обойтись без травм.

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Основные источники исследования

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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
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4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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