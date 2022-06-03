«Краснодар», ЦСКА или «Сочи»: выбираем клуб Черышеву в России

Кажется, пора возвращаться.

Денис Черышев покинул «Валенсию». Полузащитник выступал за клуб с 2019 года (до этого дважды переходил в команду на правах аренды) и теперь находится в статусе свободного агента.

Решение сменить команду назревало давно: длительное восстановление от повреждений, бесконечные смены тренеров и высокая конкуренция не позволяли вингеру стабильно выходить на поле. В этом сезоне он провел в ла лиге 17 матчей (всего пять из них в старте) и отдал одну голевую передачу.

Теперь спустя долгие годы выступления в Европе Черышев наконец-то может перейти в РПЛ. В последнее время отец Дениса Дмитрий Черышев неоднократно говорил, что трансфер в российский клуб возможен, но пока футболист предпочитает не раскрывать детали.

«СЭ» проанализировал, какие клубы премьер-лиги подойдут россиянину и сможет ли он в них заиграть.

Почему отпадают «Зенит», «Спартак» и «Локомотив»

Для начала нужно определиться с теми командами, с которыми Денису не стоит подписывать контракт. Во-первых, Черышеву точно не подходит «Зенит». У питерцев огромная конкуренция на флангах полузащиты и атаки. Малком, Клаудиньо, Кузяев, Мостовой, Сутормин — вот далеко неполный список тех, кто может там сыграть. Игрового времени у Дениса будет немного — Семак все чаще доверяет молодым футболистам, а старые и проверенные бойцы отходят на второй план и вынуждены киснуть в запасе, несмотря на огромный бэкграунд.

Во-вторых, сомнительными вариантами для продолжения карьеры выглядят «Локомотив» и «Спартак». Оба клуба очень неровно прошли последние сезоны: вечные пертурбации в руководстве, странное формирование состава и часто безосновательно меняющийся вектор развития не давали заложить под команду нормальный фундамент. В таких депрессивных клубах Черышев вряд ли заиграет.

К тому же Денис — достаточно опытный футболист (в декабре ему исполнился 31 год). Его сильные и слабые стороны все давно знают, поэтому в отличие от молодых игроков Черышеву не надо доказывать свой уровень. Наверняка он хочет просто получать удовольствие от игры, а не ежедневно испытывать колоссальное давление из-за общего состояния коллектива.

Также маловероятен вариант с «Динамо». Но здесь причина больше в клубе, а не в игроке. Бело-голубые абсолютно четко дали понять, что сделали ставку на развитие молодежи и берут возрастных игроков только в случае крайней необходимости, причем чаще легионеров. По сути, в России у Черышева остается три клуба на выбор, которые ему бы реально подошли.

«Краснодар»

«Быки» в этом сезоне совершили настоящий подвиг — потеряв почти всех легионеров, заняли четвертое место, лишь на четыре очка отстав от «Динамо» и на шесть — от «Сочи». Главной причиной успеха «Краснодара» стали, конечно же, воспитанники.

Александр Сторожук даже в отсутствии легионеров сохранил систему, при которой мяч из любой точки поля при отборе сразу направлялся вперед. Именно такой стиль хотел видеть Сергей Галицкий — даже в ущерб обороне стараться максимальное количество времени уделять атакующим действиям. Черышеву такой футбол подходит.

Денис Черышев. Фото Global Look Press

Нынешняя «Валенсия» чем-то похожа на «Краснодар»: тоже играет на контратаках, выводит мяч через фланги и ищет ошибки у соперников. Правда, меньше владеет мячом — 43,5% (против 56,9% у «быков»). Что касается конкурентов, то здесь Денис вряд ли должен переживать. В команде два основных вингера — Алексей Ионов и Олакунле Олусегун. С каждым из них вполне можно бороться за место в составе, особенно с нигерийцем — ему всего 20 лет, а молодым игрокам свойственна нестабильность.

ЦСКА

Армейцы бодро набирали очки после рестарта, но быстро сдулись и закончили только пятыми. Хотя до этого уверенно шли в тройке и в определенный момент даже претендовали на золото.

В связи с последними неудачами команды поползли слухи о смене тренерского штаба. В ЦСКА это никак не комментируют, но очевидно, что в ближайшее время вопрос придется решить — команде нужно готовиться к новому сезону.

Впрочем, даже с внутренними проблемами клуб остается одним из самых стабильных в лиге. Плюс ЦСКА тактически очень удобен для Черышева. Армейцы чаще всего атакуют через полуфланги, отдавая мяч скоростным футболистам. Те совершают рывки либо к центру штрафной, либо меняются с партнерами местами и выводят друг друга на удар. Обычно этим занимается Эджуке — благодаря дриблингу он без проблем доходит до финальной трети, но дальше с нигерийцем зачастую происходит то, случалось с Винисиусом в «Реале» до последнего сезона. Прямо перед штрафной вингер терялся и не понимал, как развивать атаку.

Только в последние пару месяцев он научился находить партнеров на дальней штанге и отыгрываться с ними. У Черышева все это есть. Если Денис все-таки перейдет в ЦСКА, то имеет все шансы затмить и Эджуке, и Карраскаля, и даже Языджи. Россиянин качественно смещается и в центр, а после рывка с фланга может обогнуть всю штрафную и подать или ударить. С учетом того, что у ЦСКА есть Зайнутдинов, решающий все вопросы с доставкой мяча на чужую половину, Черышеву понадобится не так много времени на адаптацию.

Денис Черышев. Фото Global Look Press

«Сочи»

Команда Владимира Федотово добилась лучшего результата в клубной истории. Удивительно, но фактически весь сезон «Сочи» использовал один и тот же состав с небольшой скамейкой запасных, где в основном молодые футболисты. Конечно, клубу повезло, что остались легионеры и, в отличие от многих в РПЛ, не пришлось срочно искать замену. Большая заслуга в этом триумфе принадлежит главному тренеру — Владимиру Федотову.

Коуч не только наладил атмосферу в раздевалке и создал благоприятный микроклимат, но и подобрал тактические задачи под конкретных игроков, при этом ориентируясь на быстрое движение мяча и комбинационный футбол. Такая система в «Сочи» развивается уже на протяжении нескольких лет и раскрыла множество футболистов. В первый сезон Федотова в клубе зажег Кокорин (8 результативных действий в 10 матчах РПЛ), в следующем сезоне — Заболотный (9 голов и 4 ассиста в 27 матчах).

Черышев вполне может повторить их путь. Денис отлично вписывается в нынешнюю схему «Сочи» — 3-4-1-2. В ней нет четко выраженных вингеров, зато есть крайние хавбеки, изначально занимающие место рядом с латералями внизу, а при переходе в атаку в короткие сроки получают мяч во фланг. В «Валенсии», которая играла с расстановкой 4-4-2, Черышев играл примерно на такой же позиции и чувствовал себя довольно комфортно. Главное — обойтись без травм.