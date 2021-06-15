Это в любом случае лучше, чем скучный бубнеж.

Мнение

Ужас. Кошмар. Позор. Дно. До чего докатились, ну и все в таком духе. Эфир «Матч ТВ» с участием Ольги Бузовой и Дмитрия Губерниева продолжает оставаться главной темой для обсуждений и на следующий день после того, как он состоялся. Реакция большинства именно такая.

А вот мне понравилось. Очевидно, что не обошлось без постановочного момента: сценарий и реплики, судя по всему, написаны заранее. Конечно, диалог вышел не на уровне «Фарго», но вполне себе крепкий ситком российского производства. Такие у нас сейчас научились прописывать на более-менее приличном уровне. Сыграно тоже местами не шедеврально, но в общем и целом приемлемо.

Какие были у всего этого цели — не так уж и важно. Скорее всего, пропиарить новый спектакль с участием Бузовой. Но в данном случае это дело десятое. Главное, это вышло весело, смешно и резонансно. Воспринимать же все это всерьез и искренне возмущаться, на мой взгляд, просто глупо. Таких сценок и постановок полно в эфире — передачи Андрея Малахова и его последователей давно стали классикой, а на различных ток-шоу на федеральных каналах все тоже орут по сценарию и разыгрывают свои роли.

А если все же хочется каких-то глубокомысленных выводов — то, как по мне, эфир с Бузовой и Губерниевым намного ярче и интереснее стандартного ТВ-контента. Унылый бубнеж затасканных экспертов с их аналитикой на уровне «ну, в этом эпизоде явно ошиблись защитники» или «товарищеские матчи нужны для того, чтобы проверить новые сочетания» в миллион раз хуже вчерашнего шоу. Завидев и заслышав все эти тоскливые говорящие головы, хочется выключить телевизор через десять секунд.

Все это болото периодически оживляет разве что Володька Быстров, но ведь и он работает в определенном, только ему присущем образе. И это абсолютно нормально — такая ниша есть, и она не должна пустовать.

Так что в данном случае можно поаплодировать Тине Канделаки (если она имеет к этому отношение): если не получается производить классный чисто спортивный контент, то давайте делать такие шоу. Это, по крайней мере, вызывает интерес и резонирует — вон как все забурлило.

Тоскливые спикеры, сыплющие банальностями в ответ на неострые вопросы, не интересны никому. Ни той аудитории вроде меня, которая с удовольствием смотрела бы качественный разбор и анализ на уровне того, что выдают Sky Sports, ESPN или Match of theDay на ВВС (в эпоху YouТube все это легко доступно, и сравнение далеко не в пользу «Матч ТВ»). Ни той публике, что подключается к спортивным трансляциям раз в пару лет на крупных событиях, — их этот бубнеж просто не увлечет.

Так что пускай уж будут Бузова с Губерниевым. На мой взгляд, это лучшее, что было в эфире «Матч ТВ» во время этого Евро.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.