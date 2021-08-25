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Зачем удивляться интервью с Мамаевым, когда Малахов россиянам интереснее Олимпиады?

Дмитрий Кузнецов
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Сегодня, 21:00
Футболист Павел Мамаев, телеведущий Андрей Малахов и двукратная олимпийская чемпионка София Позднякова. Фото «СЭ» Топ-10 трансляций Олимпийских игр в Токио. Фото «СЭ» Объем просмотра трансляция по видам спорта. Фото Mediascope Дина Аверина. Фото Дмитрий Коротаев, «Известия»
Футболист Павел Мамаев, телеведущий Андрей Малахов и двукратная олимпийская чемпионка София Позднякова. Фото «СЭ»
Теги:
Олимпийские герои проиграли в телерейтинге ментовским войнам и крысоловам
Павел Мамаев.«Алана говорит, что ей не хватает денег? Я перевел ей 11 миллионов». Интервью Мамаева, из-за которого Нобель ушел с «Матч ТВ«

Накануне страна прожила день всеобщего бомбления по поводу выхода интервью с Павлом Мамаевым на тему переписок с бывшей женой Аланой, развода и новой любви. «Журналисты опять опустились, грязное белье, нет бы про футбол поговорить — тактика, игровые схемы, xG», — жалуются некоторые болельщики. К СМИ можно предъявить много вопросов, но давайте посмотрим, как же россияне смотрели главное спортивное событие года — Олимпиаду в Токио. Большие футбольные турниры в России смотрят более массово, но Олимпийские игры безусловно превосходят их по масштабу и количеству часов телеэфира.

Так выглядит топ спортивных трансляций Олимпиады. Безусловный лидер — финал личного многоборья в художественной гимнастике, который, видимо, аккумулировал аудиторию прямо по ходу трехчасового эфира благодаря набиравшему обороты скандалу.

Топ-10 трансляций Олимпийских игр в Токио. Фото "СЭ"
Топ-10 трансляций Олимпийских игр в Токио. Фото «СЭ»
Алина Загитова и&nbsp;Александр Большунов.«Спартак» и Загитова уже не те? Большунов и Клебо рвут по рейтингам и футбол, и фигурное катание

Зима далеко

Однако после скандальной художественной гимнастики ближайшая трансляция в 0,7 процента позади. Если сравнивать с другими передачами, то победный репортаж с синхронного плавания, вторая трансляция Олимпиады, занимает лишь 50-е место за отрезок с 24 июля по 8 августа.

Кто оказался впереди? Помимо различных новостей, в престижном списки легендарные передачи «Сто к одному», «Следствие вели...», «Пусть говорят», «Три аккорда» и целый ворох ток-шоу, от Андрея Малахова до Владимира Соловьева. Особое место занимают сразу несколько сезонов сериала «Ментовские войны» на НТВ. Названия сериалов в России — это отдельная песня. Рядом с войнами ментов — «Гадалка», «Крысолов» и «След».

Абсолютными лидерами среди видов спорта стали художественная и спортивная гимнастика, синхронное плавание, легкая атлетика и решающие стадии в волейболе и гандболе. Но они не идут ни в какое сравнение с трансляциями зимних Игр: хоккей в Пхенчхане стабильно набирал 7-8%, а остальные виды — в районе 3-5%. Удивительно, но на «России-1» освещение летней Олимпиады полностью провалено — только церемония закрытия набрала более 2% рейтинга, ни один спортивный показ интереса не вызвал.

Дина Аверина. Фото Дмитрий Коротаев, «Известия»
Дина Аверина. Фото Дмитрий Коротаев, «Известия»
Кадр из&nbsp;фильма &laquo;Кровавый спорт&raquo;.Вместо матча российской команды в еврокубках «Матч ТВ» показал фильм «Кровавый спорт». Как так получилось?

Проблемы спортивного телевидения

Но есть канал, на котором разница между летом и зимой не видна в принципе. Это «Матч», где цифры идентичны с показанными три года назад примерно в том же часовом поясе. Те же рейтинги в районе 1,3-1,6%, что у фигурного катания, хоккея и конькобежного спорта три года назад, сейчас у плавания и фехтования. Понятно, что основные трансляции забрали себе Первый и «Россия». Но этот факт отчасти отвечает на вечный вопрос, успешен ли проект федерального спортивного канала в России. Он не смог прирасти аудиторией за несколько лет, в итоге сам устами руководителей заявил, что борется только за мужскую и молодежную аудиторию. Мол, женщины нас не смотрят.

Хотя, например, ESPN в 2018 году провел исследование и обнаружил, что доля женской аудитории спорта составляет около 40 процентов. При этом тот факт, что женщины в России не интересуются спортом, видимо, стереотип. В 2019 году журнал «Спорт Бизнес Консалтинг» приводил цифры Mediascope — в биатлоне доля женщин была практически равна мужской (45 на 55), в фигурном катании значительно выше и даже в хоккее и футболе соотношение совсем не в одну калитку — 1:3 и 1:4 соответственно.

Объем просмотра трансляция по видам спорта. Фото Mediascope
Объем просмотра трансляция по видам спорта. Фото Mediascope

Поэтому логично, что в эфире «Матча» появляются интервью Мамаева, боевики и передача «Главная дорога». Очевидно, тематическому каналу сложно выйти за рамки привычной и небольшой аудитории, которая интересуется спортом в России. Посмотрите любые соцопросы на тему интереса к спорту в России и Европе — и вы увидите разницу в несколько раз. Опрос ВЦИОМ с процентом знающих, кто выступал в Токио, — беда для нашей спортивной державы. И неизвестно, что эту ситуацию может переломить. Самое большое число олимпийских медалей с 2004 года россиян, увы, не убедило.

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