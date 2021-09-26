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Два матча «Зенита»: судьи те же, решения разные. Почему не назначен пенальти после падения Малкома и засчитан гол «Крыльев»?

Александр Бобров
Александр Бобров
Шеф-редактор
Сегодня, 14:00
«Зенит» — «Крылья Советов». Малком (справа) против игрока самарского клуба. Фото ФК «Зенит» 15 августа. Москва. «Локомотив» — «Зенит» — 1:1. Фол Александра Ерохина на Рифате Жемалетдинове. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II «Локомотив» — «Зенит»: падение Жемалетдинова. «Зенит» — «Крылья Советов»: падение Малкома. «Зенит» — «Крылья Советов»: падение Малкома. «Зенит» — «Крылья Советов»: падение Малкома.
«Зенит» — «Крылья Советов». Малком (справа) против игрока самарского клуба. Фото ФК «Зенит»
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В субботней игре 9-го тура Тинькофф чемпионата России возникли споры не только по поводу падения Артема Дзюбы. На 14-й минуте арбитр не зафиксировал нарушение правил в штрафной площади самарцев, после чего началась их голевая атака.

Арбитры

Виталий Мешков и Сергей Карасев в этом чемпионате вместе судили две игры с участием зенитовцев: «Локомотив» — «Зенит» (1:1) и «Зенит» — «Крылья Советов» (2:1). В первом матче Мешков был видеоарбитром, а Карасев — рефери, а в Петербурге они поменялись местами. Любопытно, что перемена мест повлекла за собой разные решения в однотипных эпизодах. Остановимся на них подробнее.

«Локомотив» — «Зенит», падение Жемалетдинова

На 87-й минуте матча 4-го тура «Локомотив» — «Зенит» арбитр Карасев, занимавший хорошую позицию, не наказал Александра Ерохина 11-метровым ударом. Зенитовец в своей штрафной площади с нарушением правил остановил Рифата Жемалетдинова — поставил ему правой ногой «шлагбаум».

Судье потребовалась помощь видеоассистентов и Алексея Лунева. Только после этого он сам тоже посмотрел повторы эпизода и быстро исправил свою ошибку.

«Локомотив» — «Зенит»: падение Жемалетдинова.
«Локомотив» — «Зенит»: падение Жемалетдинова.

«Зенит» — «Крылья Советов», падение Малкома

На 14-й минуте матча 9-го тура «Зенит» — «Крылья Советов» арбитр Мешков, занимавший хорошую позицию, не наказал Никиту Чернова 11-метровым ударом. Самарец в своей штрафной площади с нарушением правил остановил Малкома — поставил ему правой ногой «шлагбаум».

«Зенит» — «Крылья Советов»: падение Малкома.
«Зенит» — «Крылья Советов»: падение Малкома.

Судья жестом показал, что можно продолжать игру. Началась атака гостей, завершившаяся голом Антона Зиньковского. ВАР Карасев в действия Мешкова не вмешался.

«Зенит» — «Крылья Советов»: падение Малкома.
«Зенит» — «Крылья Советов»: падение Малкома.
«Зенит» — «Крылья Советов»: падение Малкома.
«Зенит» — «Крылья Советов»: падение Малкома.

Различия

В целом моменты очень похожи. А вот решения одних и тех же судей отличаются. Почему?

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Рубин 0
1-й тайм

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 0
Манчестер Сити 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Уфа 0
Матч завершен

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98

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Александр Бобров все материалы автора

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