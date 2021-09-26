Два матча «Зенита»: судьи те же, решения разные. Почему не назначен пенальти после падения Малкома и засчитан гол «Крыльев»?

В субботней игре 9-го тура Тинькофф чемпионата России возникли споры не только по поводу падения Артема Дзюбы. На 14-й минуте арбитр не зафиксировал нарушение правил в штрафной площади самарцев, после чего началась их голевая атака.

Арбитры

Виталий Мешков и Сергей Карасев в этом чемпионате вместе судили две игры с участием зенитовцев: «Локомотив» — «Зенит» (1:1) и «Зенит» — «Крылья Советов» (2:1). В первом матче Мешков был видеоарбитром, а Карасев — рефери, а в Петербурге они поменялись местами. Любопытно, что перемена мест повлекла за собой разные решения в однотипных эпизодах. Остановимся на них подробнее.

«Локомотив» — «Зенит», падение Жемалетдинова

На 87-й минуте матча 4-го тура «Локомотив» — «Зенит» арбитр Карасев, занимавший хорошую позицию, не наказал Александра Ерохина 11-метровым ударом. Зенитовец в своей штрафной площади с нарушением правил остановил Рифата Жемалетдинова — поставил ему правой ногой «шлагбаум».

Судье потребовалась помощь видеоассистентов и Алексея Лунева. Только после этого он сам тоже посмотрел повторы эпизода и быстро исправил свою ошибку.

«Локомотив» — «Зенит»: падение Жемалетдинова.

«Зенит» — «Крылья Советов», падение Малкома

На 14-й минуте матча 9-го тура «Зенит» — «Крылья Советов» арбитр Мешков, занимавший хорошую позицию, не наказал Никиту Чернова 11-метровым ударом. Самарец в своей штрафной площади с нарушением правил остановил Малкома — поставил ему правой ногой «шлагбаум».

«Зенит» — «Крылья Советов»: падение Малкома.

Судья жестом показал, что можно продолжать игру. Началась атака гостей, завершившаяся голом Антона Зиньковского. ВАР Карасев в действия Мешкова не вмешался.

«Зенит» — «Крылья Советов»: падение Малкома.

«Зенит» — «Крылья Советов»: падение Малкома.

Различия

В целом моменты очень похожи. А вот решения одних и тех же судей отличаются. Почему?