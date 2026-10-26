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Беспилотники ВСУ атаковали поезд футбольного Локомотива, пострадали пять человек: что с футболистами, что известно
обновлено в 15:30

Поезд, в котором ехал футбольный «Локомотив», атаковали беспилотники. Что известно?

Егор Сергеев
корреспондент
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Игроки не пострадали.

ВСУ атаковали пассажирский поезд, в котором футболисты «Локомотива» ехали в Москву после матча 12-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:2), сообщают СМИ. По предварительной информации, ранены пять человек, однако игроки и сотрудники клуба не пострадали.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
25 октября, 13:45. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
2:0
Локомотив

Возбуждено уголовное дело

Первым о происшествии сообщило издание «Сила Спорта». По информации источника, один из вагонов поезда Анапа — Москва, в котором ехали игроки и сотрудники «Локомотива», подвергся атаке беспилотника.

Позже аналогичной информацией поделился журналист Иван Карпов. По его данным, атака случилась под Воронежем: беспилотник попал на четыре вагона дальше того, где находились игроки «Локо». При этом врачи железнодорожников стали активно помогать раненым.

Футболисты же пересели на автобус, на котором доберутся до Москвы. Следующий матч красно-зеленые проведут уже 29 октября в FONBET Кубке России против ЦСКА.

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Затем Telegram-канал «Mash на спорте» связался с полузащитником клуба Сергеем Пиняевым. 21-летний футболист подтвердил, что с игроками все в порядке.

На произошедшее отреагировал также агент Александр Клюев, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Николая Комличенко и защитника Максима Ненахова.

«Разговаривал с ребятами. Состояние не самое приятное. Но с ними все хорошо. Сейчас футболисты на автобусах добираются до Москвы», — сказал он «СЭ».

Значительно позже появился комментарий пресс-службы «Локомотива»: «Команда в полном составе вернулась в расположение тренировочной базы и приступила к подготовке к матчам Кубка и чемпионата России. Все службы клуба проявили оперативные, слаженные и профессиональные действия. ФК «Локомотив» выражает отдельную благодарность Российской премьер-лиге и руководству ФК «Факел» за поддержку».

После атаки ВСУ на Воронежскую область уже завели дело о теракте. «Назначены экспертизы. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ни один причастный к этому бесчеловечному преступлению против мирных жителей не уйдет от ответственности», — цитирует ТАСС официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

Фото ФК «Локомотив»

Не первый подобный случай

17 июня ВСУ нанесли удар по автобусу с детской футбольной командой из Гомеля (Белоруссия). По словам губернатора региона Егора Ковальчука, находившиеся в автобусе дети ехали на юг России — отдыхать.

«ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которые ехали на отдых в Геленджик», — написал он.

По данным СМИ, в автобусе находились 44 пассажира, в том числе 28 детей из спортивной школы № 2 города Речицы (Гомельская область). Команда направлялась на черноморское побережье.

Под Брянском ВСУ обстреляли автобус с&nbsp;детской футбольной командой.«Возбуждено уголовное дело». Под Брянском ВСУ обстреляли автобус с детской футбольной командой из Белоруссии

В результате атаки погибла женщина, сопровождавшая группу. Еще шесть человек (включая четверых детей) получили ранения и были госпитализированы.

После случившегося СКР сообщил о начале расследования. «По факту удара ВСУ по пассажирскому автобусу на трассе А-240 в Брянской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ (террористический акт)», — сказала РИА Новости представитель СК России Светлана Петренко.

Также высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Атака ВСУ на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии — очередной теракт Киева. Киевский режим охотится на мирных граждан, особенно на детей», — заявила Захарова ТАСС.

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ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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