— Честно говоря, не очень понимаю призыва во что бы то ни стало начать привлекать иностранных арбитров. Зачем? Какие аргументы? А вы вспомните недавний матч сборной России против Турции. Что там натворили поляки? Вот их и позовите... Ребята так начудили, что дальше некуда. Пенальти липовый, удаление странное. И вы хотите, чтобы такие рефери у нас работали?! Очуметь...

Варяги точно не панацея от всех бед. Думаете, они на две головы сильнее наших? Точно нет. И потом — это сиюминутная акция. Нужно говорить о сбое всей системы. Пропали городские и межрегиональные турниры, где молодые арбитры раньше получали ценнейший опыт. Все заброшено...

У нас готовят теоретиков. Я как-то общался с одним парнем. Он с радостью делился со мной своим успехом: «Я сдал на категорию, представляете?» Я ему: «Отлично! А сколько матчей ты отсудил?» Он: «Ни одного, мы только теорию проходили...» У меня нет слов. Вот таких летчиков, которые не умеют летать, сейчас наши школы и выпускают. И на что можно рассчитывать?! Самое печальное, что просвета не видно.

Сейчас пригласят иностранных судей, а системой никто заниматься не будет. Это же косметический ремонт, не более того! Мы опять не смотрим в корень проблемы. Поймите, у нас сейчас нет условий, чтобы появлялись сильные арбитры. Они бегают, нормативы сдают и так далее. А опыта — никакого!

Теоретически можно позвать иностранных судей. Другое дело — отпустят ли их сюда? Думаете, в Европе переизбыток квалифицированных рефери? И потом — какая у них мотивация? Заработать денег или поднять уровень российского судейства?

Мы все время почему-то считаем, что заграница нам поможет. А какое наследие оставил после себя Розетти? Кого он подготовил? Никого! Омолодил корпус? Хорошо. Но сколько «косяков»! Кашшаи? Я вообще его не понял. Какие-то двойные стандарты. Свою позицию он очень редко излагает. Не могу назвать его независимым руководителем. Какие-то обтекаемые фразы... Ты же должен защищать свой отряд, своих ребят. А у тебя судей тащат на полиграф! При этом Кашшаи зачем-то летит на Мальдивы. Что за бред! У тебя тут такое творится, а ты летишь на солнышко...

Я вам так с ходу сейчас и не скажу, кто из российских футбольных людей мог бы возглавить департамент судейства. Надо найти такого специалиста, который был бы и теоретиком, как Андрей Дмитриевич Будогосский, и практиком. В этом деле нужен баланс.

Я это говорю к тому, что иностранцы точно не сильнее. Прогресса мы не увидели. И здесь опять же дело не только в самих руководителях, а в запущенной системе. Вот с нее и надо начинать. Готовить практиков, увеличить количество турниров, обкатывать молодежь в боевых условиях!

Соглашусь с Дмитрием Ивановым по поводу того, что на ВАР нужно отправлять бывших арбитров, которые не так давно завершили свою карьеру. Почему мы не учитываем их опыт, авторитет? Почему сразу же списываем со счетов?

Но в целом я остаюсь при своем мнении. ВАР расслабляет судей, они подсознательно понимают, что за них все исправят. Это влияет на уровень квалификации арбитров.

Поддерживаю предложение публично запретить клубам критиковать судейство. Не барское это дело. Федун пригрозил снятием «Спартака» с чемпионата, и что получилось? Арбитры выходили на игры красно-белых какими-то неуверенными: не дай бог, ошибемся...

Идея с применением полиграфа — однозначно ошибочная. Ничего не дает. Только бьет по уверенности в своих силах наших арбитров.