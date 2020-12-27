«Володька», «Проверим!», «Симпсоны» и Дзюба. Самые крутые мемы нашего футбола в 2020-м

Отобрали для вас полтора десятка картинок, гифок и видео, которые сделали этот год

Уже в январе ходили слухи о том, что кто-то из братьев Миранчук (или оба) покинет «Локомотив». Главный конвейер мемов о российском футболе «ВГИК» отреагировал на эту информацию трогательной картинкой.

Локомотив пытается удержать братьев Миранчуков pic.twitter.com/Ch7pL6tuWK — ВГИК (@vgikofficial) January 23, 2020

В марте остановился не только футбол, но и привычная жизнь. Столица тоже ушла на карантин, но в соцсетях вспомнили о давно закрытом ФК «Москва» — клуб был ликвидирован в 2010 году.

Нормальная Москва на карантине уже 10 лет pic.twitter.com/8WVXihEqlD — ВГИК (@vgikofficial) March 30, 2020

В мае «Локомотив» расстался с Юрием Семиным, что стало одной из главных карантинных тем в российском футболе. «ВГИК» опубликовал забавный мем на эту тему, причем даже без фотошопа — это фотография Сергея Безрукова с юбилейного вечера театра «Табакерка». Палыч — это не только Семин, но и великий Олег Табаков.

Фанаты Локомотива по всей стране устраивают перформансы в поддержку Юрия Сёмина pic.twitter.com/eOo9HeIvYK — ВГИК (@vgikofficial) May 21, 2020

В июле «Спартак» играл с «Зенитом» в полуфинале Кубка России, и в одном из эпизодов форвард красно-белых Александр Соболев упал в чужой штрафной после контакта с Вильмаром Барриосом. Пенальти назначен не был, а позже глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи своеобразно прокомментировал момент: «Если бы появилась кровь, то контакт был бы существенным, а тут он не был существенным». «Спартак» на это отреагировал знаменитой фотографией экс-защитника сборной Англии Терри Бутчера.

Угадай автора по цитате:



«Если бы появилась кровь, то контакт был бы существенным, а тут он не был существенным». pic.twitter.com/AJABrOU6Ym — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) July 23, 2020

Сезон-2020/21 начался с громкого скандала, когда в конце матча с «Сочи» в ворота «Спартака» Василий Казарцев ошибочно назначил пенальти, а ВАР Алексей Еськов подтвердил решение. Красно-белые вообще ярко провели год в соцсетях, и на это тоже отреагировали забавно: вставили разговор Казарцева и Еськова в эпизод фильма «Сумерки».

Переслушиваем уже сутки этот хит. Вам тоже надоела эта музыка? ? pic.twitter.com/L5g8OdStx5 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 11, 2020

В октябре нападающий «Баварии» Роберт Левандовски был признан лучшим игроком сезона-2019/20 по версии УЕФА. В награду поляк получил приз, который у Петра Кузнецова вызвал ассоциации с современным Санкт-Петербургом (в 2020-м из-за известных новостей город стали называть «Расчленинградом»).

Когда приехал в Петербург pic.twitter.com/7XtgUpo06l — Петр Кузнецов (@peterkuznetsov) October 1, 2020

Летом в «Ротор» перешел полузащитник Джано Ананидзе, и СМИ стала известна его зарплата. При этом из-за постоянных проблем со здоровьем грузин так и не сыграл за «Ротор». Так родился этот мем.

Мем про Джано.

Перед жеребьевкой группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» оказался в первой корзине и на фоне большинства клубов-соседей выглядел слабее. Соцсети сравнили эту ситуацию с такой картинкой.

Миниатюра: Зенит в первой корзине ЛЧ pic.twitter.com/WXCSAP7zga — ВГИК (@vgikofficial) October 1, 2020

Красочный ролик, выпущенный «Зенитом» к старту в еврокубках, был великолепен — особенно на фоне выступлений команды в Лиге чемпионов. Но и анимированную эскадру после краха «Зенита» не пожалели.

Коротко о выступлении флагмана отечественного футбола (да и не только его) в евроосени pic.twitter.com/t8Xh1g9ezZ — РИП Новости (@riarip) November 27, 2020

Видео с Артемом Дзюбой точно стало одним из главных событий года, но в эту подборку мы включим не его, а пантомиму главы «Краснодара» Сергея Галицкого и гендиректора клуба Владимира Хашига.

Зенит-Краснодар. Хашиг пересказывает Галицкому видео с Дзюбой pic.twitter.com/NI4Iuts99R — Петр Кузнецов (@peterkuznetsov) November 8, 2020

Шутки про возраст Юрия Жиркова в этом году набрали сумасшедшие обороты. Умельцы из «СРА4 ТВ» их особенно любят.

Юрий Валентинович Жирков на предматчевой разминке с Артемом Дзюбой. Тула. Сегодня pic.twitter.com/knfdi7p9T2 — СРА4ТВ (@sra4tv) November 28, 2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов осенью оказался одной из центральных фигур в соцсетях. Он и сам произвел пару крылатых фраз. После товарищеского матча со сборной Молдавии (0:0) Черчесова спросили, в том числе, о Дзюбе, но он ответил: «Это к футболу имеет отношение? По-моему, нет. Следующий вопрос». Тут же в Twitter представили, как бы на это отреагировал ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров.

Просто главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий и забавный комментарий «ВГИКа».

Когда в 3 часа ночи следишь за тем, как в микроволновке разогревается твой хавчик. pic.twitter.com/q481iXt7CF — ВГИК (@vgikofficial) November 29, 2020

9 декабря «Спартак» покинул генеральный директор Шамиль Газизов. Клуб в Twitter подал новость через известный мем — на гифке Барт Симпсон наблюдает за дедом Эйбом, который заходит в помещение и тут же уходит. По сюжету того эпизода «Симпсонов» действие происходит в борделе, и это вызвало насмешки в соцсетях. Позже клуб удалил гифку.

Гифка «Спартака».

После поражения «Краснодара» в Севилье на связь со студией «Матч ТВ» вышел Магомед-Шапи Сулейманов. Ему собрался задать вопрос Владимир Быстров, но перед этим представился: «Шапи, это Володька».

Фраза — сама по себе мем. Но «ВГИК» добавил к видео бабушку из старого вирусного ролика, на котором она подбегает к молодому человеку и спрашивает, что у него в руках. Он честно отвечает: «Камера». А она неожиданно реагирует: «А я думала сова».