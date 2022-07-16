Благословленный Тихоновым. Рабинер — о самом трогательном моменте карьеры Александра Козлова

Обозреватель «СЭ» вспоминает талантливого форварда «Спартака», от которого ждали чуда.

Главное мое воспоминание о форварде Саше Козлове, который умер в 29 лет от оторвавшегося тромба, — выход на замену вместо Тихонова в последнем матче Андрея Валерьевича в «Спартаке» и в карьере.

18 сентября 2011-го, «Спартак» — «Крыльев Советов». Народ чествует Тишу, который стал первым футболистом, сыгравшим за красно-белых в 40 лет. Почти в 41. И как сыгравшим! Он поучаствовал в двух голах в ворота тоже далеко не чужого для него клуба из Самары. Де Зеуву отдал предголевой пас, Макгиди — последний.

На 45-й минуте на бровке появляется юный Козлов, о таланте которого тогда с придыханием говорили многие. Сам факт того, что Валерий Карпин выбрал его для выхода на замену вместо кумира, — показатель.

Тихонов бежит отдать капитанскую повязку Андрею Диканю, а потом — к бровке к Козлову. Все «Лужники» встают. Ложа прессы, кстати, тоже — когда еще, кроме гимнов и минут молчания, такое увидишь.

Разница в возрасте между Тихоновым и Козловым составляла 22 с половиной года. И так хотелось надеяться, что рукопожатие Андрея станет благословением 18-летнему пацану на классную карьеру. Тем более что к тому моменту у Козлова за спиной уже были и дебют в 17 в Лиге чемпионов против «Челси», и первый гол в России — в ворота «Анжи».

Александр Козлов и Андрей Тихонов. Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Когда-то еще более юным дебютировал в «Спартаке» Артем Безродный, тоже так рано ушедший из жизни. Но тот хоть в Лиге чемпионов довольно много отыграл (дебютировал даже в четвертьфинале с «Нантом»), в 99-м забил в ней с Тихоновым по четыре, в 2000-м из группы вышел, чемпионом несколько раз стал — в общем, частичку в истории «Спартака» оставил. Хотя, конечно, далеко не на масштаб таланта.

У Козлова все намного быстрее пошло вниз. Хотя красно-белым он принадлежал до лета 2016 года и даже при Дмитрии Аленичеве мелькнул в одном матче первой команды.

Кроме того гола «Анжи», за «Спартак» он больше не забивал. Серебро чемпионата-2011/12, в котором Александр провел восемь матчей, стало его единственным достижением в футболе. Дальше — «Спартак-2», тяжелая травма колена и операция, ФНЛ, Казахстан, Армения, даже крымская лига. Трагедия случилась в подмосковном «Зорком» во втором дивизионе. У него осталось двое детей.

Не время мусолить, почему, помимо травмы, все в его карьере так вышло. Время выразить соболезнования. В голове не укладывается, как такое может быть — тромб в 29 лет...

А еще время погрустить, сколько же талантов у нас себя не реализуют. Потому что такая в нашем футболе обстановка. Потому что на запах даже еще реально не существующих, а потенциальных денег вокруг пацанов начинает виться черт знает кто. И сбивает их с пути.