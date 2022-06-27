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Чем Хачатурянц запомнился в РПЛ: принес топ-контракты, якобы обещал мораторий на вылет, ругался с Матюниным

Хачатурянц объявил об уходе из РПЛ
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Ашот Хачатурянц.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Арбитр Алексей Матюнин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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У лиги будет новый президент.

Ашот Хачатурянц покинул пост президента РПЛ, который занимал девять месяцев. «СЭ» резюмирует, что успел сделать менеджер, пока управлял лигой.

Новый ТВ-контракт, букмекерское соглашение и титульный спонсор

В заслугу Хачатурянцу принято ставить то, что в лигу впервые за долгое время пришли большие деньги. Новые спонсорские контракты, по которым РПЛ будет зарабатывать около 10 миллиардов рублей в год, начнут действовать уже со следующего сезона.

Свежий телеконтракт, рассчитанный на четыре года, принесет лиге по 6,6 миллиарда рублей в первые два года и по 7,7 миллиарда в следующие два.

Также в начале июня РПЛ объявила о подписании нового букмекерского соглашения, рассчитанного на четыре года. По нему лига получит 11 миллиардов рублей. Для сравнения: прошлое соглашение было более скромным: всего на 2,4 миллиарда за четыре года.

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Новым титульным спонсором РПЛ, вероятно, станет платежная система «Мир». Действующий титульный спонсор — «Тинькофф» — не стал продлевать контракт. По словам Хачатурянца, он надеялся договориться с ВТБ и Сбером, но они «не проявили интереса». Ожидается, что титульное соглашение с «Миром» будет ежегодно приносить РПЛ по 800 миллионов рублей — больше, чем давал «Тинькофф» (300 миллионов в год).

В целом доходы лиги с нового сезона увеличатся в четыре раза (по сравнению с временами, когда действовали прошлые спонсорские контракты). И это определенно заслуга Хачатурянца.

Медийные провалы: отключенные камеры на «ВЭБ Арене», уход с награждения «Зенита», полиграф и конфликт с Матюниным

Насколько успешно Хачатурянц работал с точки зрения коммерции, настолько неудачно его образ формировался в медиа. Имидж руководителя РПЛ и его высказывания зачастую вызывали вопросы.

Арбитр Алексей Матюнин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Арбитр Алексей Матюнин.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Первый эпизод, смутивший публику, случился после ноябрьского матча ЦСКА с «Зенитом» на «ВЭБ Арене», когда сотен болельщиков не выпускали со стадиона и на протяжении трех часов заставляли мерзнуть на трибунах. Причина — якобы использование пиротехники, но задержать виновных не смогли, поэтому закрыли весь сектор. По словам Хачатурянца, камеры на стадионе были отключены из-за хакерской атаки. Кому это было нужно, почему камеры взломали по ходу второго тайма, чем вообще закончилось расследование (если оно было) и, главное, зачем задерживать столько людей — четких ответов мы до сих пор не получили.

***

Хачатурянца принято хвалить за судейские реформы и жесткие решения в отношении арбитров. Одно из них вылилось в открытый конфликт с Алексеем Матюниным, который призвал главу РПЛ пройти проверку на полиграфе: «По разного рода слухам, г-н Хачатурянц и исполняющий обязанности главы Департамента судейства Каманцев П.Ю. курируют команду «Крылья Советов», — утверждал Матюнин в своем письме.

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Глава лиги заявил, что готов пройти полиграф, но развития история не получила. Параллельно Хачатурянц пригрозил Матюнину уголовным делом. В итоге арбитр остался без договора с лигой на новый сезон — судейский комитет просто не выдал ему рекомендацию.

***

Неоднозначным получилось и первое публичное выступление Хачатурянца на стадионе. В конце сезона босс РПЛ приехал в Санкт-Петербург на награждение «Зенита»: во время своей речи он успел поздравить клуб с чемпионством, после чего его освистали трибуны и зарядили кричалки про Fan ID. Функционера это смутило настолько, что он не смог продолжить выступление.

Хачатурянц якобы обещал мораторий на вылет, но «Рубин» и «Уфа» все равно не остались в РПЛ

Самая непонятная и запутанная история при правлении Хачатурянца — введение моратория на вылет и расширение лиги.

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Якобы в марте на собрании руководителей клубов босс лиги обещал, что вылета из РПЛ не будет. «Я лично присутствовал при этом разговоре, — уверял гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов. — Но что произошло, то произошло. Здесь отмалчиваться я не могу. То, что говорили Рустем Сайманов и Алексей Рыскин, — правда».

Спортивный директор «Ростова» добавил — эти обещания были даны со слов главы РФС: «Хачатурянц говорил: «Давайте, пожалуйста, сохраним это в тайне. Не выходите в прессу, не сообщайте журналистам, не сообщайте игрокам. Мораторий на вылет принят. Наша задача — провести все игры. И чтобы никуда не вышло, что спортивного принципа не осталось», — сказал Рыскин в интервью «Р-Спорт».

Сам Хачатурянц назвал эти высказывания слухами, а Дюков на недавней пресс-конференции заверил, что никаких обещаний не давал. «Кто в здравом уме мог пообещать, что третий-четвертый клуб ФНЛ лишился бы права проведения стыковых матчей? Что мы тут обсуждаем?» В итоге «Рубин» и «Уфа» вылетели, хотя расширение РПЛ обсуждалось даже после завершения сезона.

Тема возможного ухода Хачатурянца тоже неоднократно появлялась в медиа. В мае функционер уверял, что не бросит клубы: «Они надеются на меня. В текущей ситуации я планирую работать и пройти этот сложный период. Что будет завтра — не знаю. Мотивация резко уменьшилась — да. 80% концепции, которую я готовил, стала неактуальной».

На сегодняшнем собрании клубов Хачатурянц объявил, что покидает пост президента РПЛ.

«Хочу отметить, что мне и моей команде удалось поставить лигу и взаимодействие с ее клубами на новые рельсы. Мы запустили и продолжаем трансформацию лиги, налаживаются бизнес-процессы. Нам удалось подписать контракты с новыми надежными партнерами и спонсорами, которые позволяют клубам РПЛ твердо стоять на ногах и уверенно смотреть в будущее — это, безусловно, имеет ключевое значение в наших экономических реалиях», — цитирует Хачатурянца пресс-служба РПЛ.

И.о. главы РПЛ после ухода Хачатурянца стал Александр Алаев.

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ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Алаев
Ашот Хачатурянц
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