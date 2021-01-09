Дзюба и Акинфеев в уютной обстановке, Карпин помогает жене, Тарасов мечтает вернуться на Мальдивы
Сегодня, 07:00
Как спортсмены отметили Рождество и чем занимались в последние праздничные дни, кого встретил Александр Кокорин и во что верит Дмитрий Тарасов. Все это вы можете увидеть в нашей новой подборке футболистов в отпуске.
Уютный Игорь Акинфеев оставил свои пожелания.
Александру Кержакову очень повезло. Ему до сих пор дарят подарки и на Рождество.
Артем Дзюба еще зажжет в новом году.
Иван Новосельцев примерил на себя роль Деда Мороза.
Экзотический отдых у Гжегожа Крыховяка все еще продолжается.
«Динамо» сближает. Ни Александр Кокорин, ни Кристиан Нобоа, ни Кевин Кураньи уже давно не играют за бело-голубых, но дружба все еще крепка.
Деян Ловрен и двойная радуга.
Валерий Карпин не лежит на диване. Валерий Карпин помогает жене с любимым хобби.
А Александр Селихов спокойно ловит рыбку в астраханской области.
Хоть Дмитрий Тарасов сейчас официально безработный, но он верит, что на Мальдивах отдохнуть ему еще удастся.
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