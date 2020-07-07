«Зря Цорна убрали». Мнение спортивного директора «Тамбова»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал решение совета директоров «Спартака» прекратить сотрудничество с генеральным директором Томасом Цорном.

— Я никогда не лезу в ситуацию, которая происходят в другом клубе, — цитирует Худякова News.ru. — Мне трудно комментировать, но по-моему мнению, зря его убрали. Ему надо было довести сезон до конца, потому что впереди Кубок России, в чемпионате не все потеряно — там очень плотно. Но руководители, конечно, лучше знают, как правильнее поступить.

В сезоне-2019/20 красно-белые, набрав 32 очка в 26 турах, занимают седьмое место в турнирной таблице российской премьер-лиги. Также команда дошла до полуфинала Кубка России, где сыграет с «Зенитом».