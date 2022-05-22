Зотов: «Слуцкий просто сказал всем спасибо за сезон»

Зотов рассказал о своем будущем в «Рубине» и словах Слуцкого после вылета в ФНЛ

Защитник «Рубина» Георгий Зотов в разговоре с «СЭ» рассказал о своем будущем в команде, которая по итогам сезона напрямую вылетела в ФНЛ.

— Что насчет твоего будущего в команде?

— Вообще ничего не знаю. Никто ничего не говорит. Мы вылетели. Что там решит лига, неизвестно. Даже не знаем, какого числа будет все решаться.

— Слуцкий что-то говорил?

— Ничего не говорил. Просто сказал всем спасибо за сезон. Насчет будущего никто ничего не знает.

«Рубин» закончил сезон на 15-м месте с 29 очками и вылетел в ФНЛ напрямую. На 90+13-й минуте Виталий Лисакович не забил пенальти и не смог спасти свою команду от поражения.