Тренер «Сочи» Федотов о следующей чемпионской гонке: «Первый шаг с пьедестала всегда вниз»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в интервью с «СЭ» высказался о конкуренции с «Зенитом» в следующем сезоне. Специалист заявил, что в следующем сезоне команда будет сражаться за чемпионство.

— Сможет ли «Сочи» бороться с «Зенитом» за золото? Бороться неправильное слово. Выходить на поле и переигрывать — это другой вопрос. А для того, чтобы бороться есть борьба.

Первый шаг с пьедестала всегда вниз. Нам нужно быть во всеоружии, чтобы соответствовать сами себе в следующем сезоне. И потом уже двигаться дальше.