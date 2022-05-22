Сарвели: «Хороший сезон, но в следующем году 8-е место будет неприемлемо. Мы будем намного выше»

Сарвели заявил, что «Крылья Советов» хотят выступить еще сильнее в РПЛ в следующем сезоне

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Сарвели подвел итоги сезона-2021/22 для самарской команды.

«Крылья» заняли восьмое место с 41 очком в 30 матчах.

«Хороший сезон. Болельщики теперь приходят на стадион смотреть футбол, мы их радуем. Хотели закончить на красивой ноте. В следующем сезоне прибавим. В следующем сезоне восьмое место будет неприемлемо для нас, мы будем намного выше», — приводит Metaratings слова Сарвели.

В сезоне-2021/22 Сарвели забил 9 голов и отдал 3 результативных передачи в 29 матчах РПЛ.