«Нижний Новгород» — «Ахмат»: 19-летний Михайлов открыл счет в матче
19-летний полузащитник «Нижнего Новгорода» Ярослав Михайлов отличился в матче 17-го тура РПЛ против «Ахмата».
Он открыл счет в первом тайме — 1:0.
Михайлов получил мяч на линии штрафной и нанес мощной удар. Голкипер грозненцев Георги Шелия не среагировал на удар и не смог выручить команду.
19-летний хавбек, права на которого принадлежат «Зенита», забил первый мяч в сезоне.
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|
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|
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Н. Новгород – Ахмат
|3 : 2
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|2 : 0
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|0 : 2
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 2
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|13.11
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|
Химки – Сочи
|- : -
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
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Спартак
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|
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Зенит
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|
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|11
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|
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