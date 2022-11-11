«Нижний Новгород» — «Ахмат»: 19-летний Михайлов открыл счет в матче

19-летний полузащитник «Нижнего Новгорода» Ярослав Михайлов отличился в матче 17-го тура РПЛ против «Ахмата».

Он открыл счет в первом тайме — 1:0.

Михайлов получил мяч на линии штрафной и нанес мощной удар. Голкипер грозненцев Георги Шелия не среагировал на удар и не смог выручить команду.

19-летний хавбек, права на которого принадлежат «Зенита», забил первый мяч в сезоне.