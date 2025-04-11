Тошич: «Стало понятно, что момент возвращения России приблизился»

Экс-футболист ЦСКА Зоран Тошич в разговоре с «СЭ» высказался о возвращении российских сборных и клубов к международным турнирам.

«Лично я сужу по атмосфере. В сравнении с тем, какой ситуация была еще год назад, сейчас стало понятно, что момент возвращения России приблизился. Люди с нетерпением ждут этого», — сказал Тошич «СЭ».

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.