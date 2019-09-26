Зоран Тошич: «Больше всего скучаю по зарплате, которая была в России»

Полузащитник «Партизана» Зоран Тошич рассказал, что скучает по зарплате, которую он получал во время выступлений за ЦСКА.

— Больше всего скучаю по зарплате, которая была в России, — признался серб в интервью youtube-каналу КраСава. — Разницы между базами «Партизана» и ЦСКА почти нет, но все же, думаю, что чуть лучше здесь. Для Сербии база «Партизана» очень хорошая: у нас отличные поля, комнаты нормальные, еда вкусная.

Смотришь на другие команды, там все гораздо хуже. Фанаты «Партизана» были счастливы, когда узнали, что я возвращаюсь назад, и я был счастлив видеть их тоже. Во мне они видят не только хорошего игрока, но и футболиста, который отдает «Партизану» все свое сердце.

В Сербии почти невозможно представить переход из «Партизана» в «Црвену Звезду». Исключение — наш нынешний капитан Владимир Стойкович, он воспитанник «звездашей». Он вернулся из Европы и ему 2-3 года было тяжело. Стойкович не мог отойти далеко, с ним постоянно дежурили охранники. Когда иностранец переход из «Партизана» в «Црвену» — это нормально, но когда свой — это смотрится ужасно в глазах болельщиков.

Тошич играл за ЦСКА с 2010 по 2017 годы, провел 241 матч и забил 47 мячей. В составе армейцев он трижды выиграл чемпионат России (2012/13, 2013/14, 2015/16), два раза Кубок страны (2010/11, 2012/13) и два раза — Суперкубок (2013, 2014).