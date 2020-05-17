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Золото и конфликты. Денисов выигрывал с «Зенитом» и «Локо», скандалил в «Анжи» и «Динамо»

09:30
Игорь Денисов. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Игорь Денисов. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
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17 мая 1984 года в Ленинграде родился Игорь Владимирович Денисов. Сегодня бывшему полузащитнику «Зенита» и сборной России исполняется 36 лет.

Денис является воспитанником петербургских футбольных школ, большую часть карьеры он посвятил родному «Зениту». Также хавбек поиграл за «Анжи», «Динамо» и «Локомотив».

Денисов является четырехкратным чемпионом России, трехкратным победителем Кубка России, два раза побеждал в Суперкубке страны. В составе «Зенита» он выигрывал Кубок УЕФА (забил один из голов в финале) и Суперкубок Европы.

В составе сборной России Денисов провел 53 матча, был участником Евро-2021 и чемпионата мира-2016.

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