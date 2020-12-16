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Зобнин заявил, что «Спартак» должен прибавить во втором тайме матча с «Зенитом»

21:01
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин оценил игру команды в первом тайме матча 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:1, перерыв). За первые 45 минут красно-белые не нанесли ни одного удара по воротам соперника.

— У «Зенита» хорошие футболисты, квалифицированные, — сказал Зобнин в эфире «Матч Премьер». — За счет индивидуального мастерства выводили нападающих на ударные позиции.

Что касается гола, то упустили в опорной зоне. Надеюсь, во втором тайме игра изменится. Нужно контролировать мяч.

Зенит — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой




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