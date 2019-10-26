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Зобнин тренируется в общей группе и может сыграть с «Локо»

14:03
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал подготовку к воскресному дерби с «Локомотивом» в 14-м туре чемпионата России.

— Кто в составе «Спартака» точно не сможет принять участие в матче с «Локомотивом»?

— Добрый день всем (на русском). На данный момент все в строю. Последним присоединился Зобнин, он провел с основной группой порядка 4 тренировок. Кондиции команды хорошие.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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