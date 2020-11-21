Зобнин рассказал, почему забивает «Динамо» в каждом матче
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин после матча 15-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо» (1:1) подвел итоги встречи. Хавбек забил гол и получил звание лучшего игрока встречи.
— Это принципиальное дерби. В случае поражения мы бы пропустили «Динамо» вперед, — отметил Зобнин в эфире телеканала «Матч премьер». — Хорошо, что сыграли вничью и не проиграли.
— Два разных тайма. Какая установка была на игру?
— Вначале мы хотели отдать им мяч. Чтобы не был зон, чтобы не было пространства. Они очень много забивают с контратак. С нее нам и забили. В первом тайме у них не было ни одной контратаки. План был — лишить соперника пространства.
— Почему в каждом матче с «Динамо» вы забиваете?
— Чистая случайность. Я не выбираю клуубы. Просто так получилось. Очень рад, что забил, но не рад, что сыграли вничью.
— Есть подколы в команде о динамовском прошлом?
— Нет подколов. Ребята сказали спасибо, что забил. Момента 2-3 было, когда я мог забивать. Шунину можно сказать спасибо.
— У вас много моментов после возвращения на свою позицию.
— Когда играю справа тоже стараюсь делать обостряющие передачи. Мне и справа комфортно играть, и в центре. Обе позиции родные. Только в сборной нужно перестраиваться.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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