Зобнин рассказал, почему забивает «Динамо» в каждом матче

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин после матча 15-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо» (1:1) подвел итоги встречи. Хавбек забил гол и получил звание лучшего игрока встречи.

— Это принципиальное дерби. В случае поражения мы бы пропустили «Динамо» вперед, — отметил Зобнин в эфире телеканала «Матч премьер». — Хорошо, что сыграли вничью и не проиграли.

— Два разных тайма. Какая установка была на игру?

— Вначале мы хотели отдать им мяч. Чтобы не был зон, чтобы не было пространства. Они очень много забивают с контратак. С нее нам и забили. В первом тайме у них не было ни одной контратаки. План был — лишить соперника пространства.

— Почему в каждом матче с «Динамо» вы забиваете?

— Чистая случайность. Я не выбираю клуубы. Просто так получилось. Очень рад, что забил, но не рад, что сыграли вничью.

— Есть подколы в команде о динамовском прошлом?

— Нет подколов. Ребята сказали спасибо, что забил. Момента 2-3 было, когда я мог забивать. Шунину можно сказать спасибо.

— У вас много моментов после возвращения на свою позицию.

— Когда играю справа тоже стараюсь делать обостряющие передачи. Мне и справа комфортно играть, и в центре. Обе позиции родные. Только в сборной нужно перестраиваться.