Зобнин рассказал, как чувствует себя на позиции правого защитника

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал игру правым защитником в матче против «Зенита» (0:0) в 19-м туре РПЛ.

— Сегодня была равная игра, — начал Зобнин. — Моменты были и у «Зенита», и у нас. Для нас хорошо, что сыграли на ноль и не проиграли. В Питере всегда тяжело.

— Чего не хватило для того, чтобы забить?

— Точности. Миша Игнатов хорошо вышел, помог, создал в конце момент.

— Вы раньше говорили, что не любите играть правого защитника, но сейчас вышли на этой позиции. Что вы об этом думаете?

— Да ничего. Главное — играю. На какой позиции — не так важно. Подстроиться, перестроиться — для меня не проблема.

— На этой позиции вам более комфортно?

— Мне на любой позиции комфортно. Главное, что я в старте, — сказал Зобнин.

«Спартак» после ничьей с «Зенитом» набрал 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые дома сыграют против «Факела». Игра пройдет 10 марта.