Хлусевич: «В первые десять минут «Зенит» поддавил, но нам удалось игру перевести»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич оценил игру команды в матче 19-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

— Первые 20 минут «Зенит» давил, за счет чего удалось перевести игру на другую половину поля?

— В первые десять минут поддавили, потом удалось игру перевести. Были моменты и в первом, и во втором тайме. В общем, складывался матч неплохо. Особенно на последних минутах был момент у Миши Игнатова. Если честно, я прям поверил, что залетает.

— Расскажите про ваш момент с выносом мяча, как все выглядело с вашей позиции?

— Увидел, что отскакивает мяч в мою сторону. На инстинктивном уровне побежал перекрывать дальнюю штангу. Удалось спасти, хороший момент.

— Получило красиво.

— Да, получилось красиво, согласен.

— Насколько сегодня не хватало Промеса?

— Квинси лидер команды, поэтому его в любом случае не хватало.

— В чем сильная сторона Угальде?

— Очень мобильный игрок, хорошо прессингует. Двигается. Хорошо отыграл этот матч. Сезон покажет.