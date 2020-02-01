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«Значимый день в моей футбольной карьере». Нигматуллин вспомнил «Спартак» и Тихонова

13:30
8 апреля 2000 года. Лужники. «Спартак» — «Локомотив» — 0:0. Реакция Андрея Тихонова на незабитый пенальти. Фото instagram.com
8 апреля 2000 года. Лужники. «Спартак» — «Локомотив» — 0:0. Реакция Андрея Тихонова на незабитый пенальти. Фото instagram.com
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Бывший голкипер сборной России и «Локомотива» Руслан Нигматуллин опубликовал в своем Instagram фотографию с матча 3-го тура чемпионата России против «Спартака» (0:0), который прошел 8 апреля 2000 года.

На фотографии запечатлен момент с окончанием встречи, когда Андрей Тихонов не смог реализовать пенальти, который назначили в ворота «Локомотива» на 5 добавленной минуте матча. Нигматуллин справился с ударом игрока красно-белых.

«2000 год. Значимый день в моей футбольной карьере. Получил оценку 9,0 от «Спорт- Экспресса» (Нигматуллин ошибся, тогда вратарь получил оценку 9,5 — Прим. «СЭ»). Вспомните почему грустит Андрей Тихонов? И кому я передаю привет на трибуне?» — подписал фото Нигматуллин.

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