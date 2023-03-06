Зиньковский заявил, что не думает об отрыве «Зенита»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский ответил на вопрос о ситуации клуба в турнирной таблице в контексте борьбы за чемпионство, а также прокомментировал матч с «Уралом» (2:2).

«Мы и без отмененного гола в концовке могли забить «Уралу». В итоге не забили — все расстроены и недовольны. Но впереди еще много матчей. Я не думаю об отрыве «Зенита» от «Спартака». Мы просто стараемся играть от себя, а на таблицу посмотрим в последних турах. Сейчас надо показывать свою игру и набирать очки», — приводит слова Зиньковского «Чемпионат».

после 18 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 37 очков. От лидирующего «Зенита» команда отстает на восемь очков.