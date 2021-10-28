Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий рассказал, против кого из нападающих ему было наиболее сложно играть.

«Конечно, против Месси, — приводит слова Рацикого официальный сайт «Зенита». — Месси ходит по полю пешком. Вот он здесь, отвернешься — и он уже на другой стороне принимает мяч. Вроде немного двигается, но он везде и с мячом. Левая у него волшебная».

Защитник вспомнил о противостоянии с Месси во времена выступлений в Донецком «Шахтере».

«Месси нам в Донецке забил, когда мы про­играли ответную игру 0:1. Ему откатили мяч возле нашей штрафной, я в подкате выбиваю, он подпрыгивает и сразу с лета бьет. Я думаю: «Ну как ­так-то?» Это космос», — рассказал он.

Ракцкий выступал за «Шахтер» с 2006 по 2019 год. В нынешнем сезоне 32-летний украинец провел 14 матчей за «Зенит» и отметился 6 результативными передачами.